Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".
Как уточняется, Монику Унгер осудили за участие в радикальной организации, которая пыталась инициировать свержение государственного строя, а не за призыв к президенту России Владимиру Путину.
Во время оглашения приговора суд в южном городе Грац отметил, что суровое наказание оправдано четким сигналом - "антигосударственная деятельность нетерпима".
Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими членами движения, которые были арестованы в апреле 2017 г. с участием более 450 полицейских.
Второго заместителя Унгер, 71-летнего экс-сотрудника полиции, также признали виновным в госизмене и приговорили к 10 годам тюрьмы.
12 других членов были признаны виновными в "создании антигосударственной организации" и заключены на срок до 3 лет.
Организация Staatenbund была образована в 2015 году и выдала отдельным членам "дипломатические паспорта", а также собственные номерные знаки.
Организация запретила членам платить налоги правительства Австрии и собрала почти 40 000 евро в качестве сборов в свой собственный "реестр земли".
Унгер призналась, что пыталась организовать "задержание" и "суд" над действующими лицами, судьями и банковскими служащими, чтобы заменить их своей собственной администрацией.
По мнению Унгер, она была "жертвой репрессивной системы".
Напомним, в ноябре прошлого года в Австрии задержали бывшего полковника вооруженных сил Австрии по подозрению в 20-летнем шпионаже в пользу России. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свою плановую поездку в Россию в связи с сообщениями о том, что отставной австрийский военный мог шпионить в пользу России на протяжении 20 лет.
Ей в камере надо круглосуточно демонстрировать фото и видео о Рашке. Пусть взвоет и попросит казни. Это как свинью впустить на ужин к королеве Елизавете - так же как Парашу в Австрию. Она точно не поехавшая, проверяли? Отправьте этих всех ребят в Рашку лучше, пусть обосрутся как тот немец что приехал с семьей жить в Рашку и оцепенел.
А что? В Слуге Урода куда не плюнь, то извращенцы, то неполноценные.