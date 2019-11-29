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 Гражданку Австрии, призывавшую Путина ввести войска, посадили на 14 лет. ВИДЕО

Суд в Австрии приговорил к 14 годам лишения свободы 42-летнюю гражданку Монику Унгер, которая создала радикальную организацию под названием Staatenbund. Она пыталась "приказать" австрийской армии свергнуть действующую власть, а также просила военной помощи у президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Как уточняется, Монику Унгер осудили за участие в радикальной организации, которая пыталась инициировать свержение государственного строя, а не за призыв к президенту России Владимиру Путину.

Во время оглашения приговора суд в южном городе Грац отметил, что суровое наказание оправдано четким сигналом - "антигосударственная деятельность нетерпима".

Унгер предстала перед судом вместе с 13 другими членами движения, которые были арестованы в апреле 2017 г. с участием более 450 полицейских.

Второго заместителя Унгер, 71-летнего экс-сотрудника полиции, также признали виновным в госизмене и приговорили к 10 годам тюрьмы.

12 других членов были признаны виновными в "создании антигосударственной организации" и заключены на срок до 3 лет.

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Организация Staatenbund была образована в 2015 году и выдала отдельным членам "дипломатические паспорта", а также собственные номерные знаки.

Организация запретила членам платить налоги правительства Австрии и собрала почти 40 000 евро в качестве сборов в свой собственный "реестр земли".

Унгер призналась, что пыталась организовать "задержание" и "суд" над действующими лицами, судьями и банковскими служащими, чтобы заменить их своей собственной администрацией.

По мнению Унгер, она была "жертвой репрессивной системы".

Напомним, в ноябре прошлого года в Австрии задержали бывшего полковника вооруженных сил Австрии по подозрению в 20-летнем шпионаже в пользу России. Глава МИД Австрии Карин Кнайсль отменила свою плановую поездку в Россию в связи с сообщениями о том, что отставной австрийский военный мог шпионить в пользу России на протяжении 20 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3162467
 
   
 Топ комментарии
 
Ввели...Классический пример. Насквозь пропитанная российской агентурой Австрия садит пророссийскую дуру на 14 лет только за слова, а мы Штепу никак не можем посадить за дела.
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Ото и с зебилами так надо было за отодвигания границы.
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Молодцы австрийцы ,нам в Украине давно пора пересажать ВСЮ падаль пропутинскую а то мы можем ПАРДОН Украину просрать !!!
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РаССейская "дюймовочка-плять"... Если бы дали бы в два раза больше каждому,-я бы ничего против не имел.
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Вот дура, могла бы сказать что просто стояла на блок-посту и больше не будет, ибо резко полюбила Австрию опять.
Ей в камере надо круглосуточно демонстрировать фото и видео о Рашке. Пусть взвоет и попросит казни. Это как свинью впустить на ужин к королеве Елизавете - так же как Парашу в Австрию. Она точно не поехавшая, проверяли? Отправьте этих всех ребят в Рашку лучше, пусть обосрутся как тот немец что приехал с семьей жить в Рашку и оцепенел.
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Пусть письмо напишет ЗЕ, он ее в свою партию возьмет, будет с Юзиком зажигать.

А что? В Слуге Урода куда не плюнь, то извращенцы, то неполноценные.
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От это - демократия! Так там и народ может показать власти зубы, не то, что мы, лошары бессловестные. Рабы... Какая, нахер, Европа?
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О зубатости рядового европейца - преувеличение. Они так зажрались и привыкли, что за них всё решат и законы действуют сами по себе, что не всегда даже саои права защищают. Вы про митинги в Австрии слышали? Или кто-то вышел с протестом, когда их министр пригласила нерукопожатого плешивого к себе на свадьбу ??
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Але вона так мріяла стати роялем... І це їй майже вдалося!
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покажите это зелескому...и покажите призывы его соратника сивохи со сцены Донецка...покажите королевскую, покажите кернеса, труханова с росийским паспортом...
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Дура, приехала бы в Украину - ей дали бы полгода условно - и выпустили...
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а фошизды в это время сеперам пенсии платить будут
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Это нормальная реакция здорового демократического общества.
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