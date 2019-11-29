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Все про:сертификат (26) Минобразования (1155) учитель (316) Новосад (49)

 Первые зарегистрировавшиеся 705 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию, - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад сообщила, что первые зарегистрировавшиеся 705 педагогов из 857 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Минобразования.

Педагоги, участвовавшие в сертификации, получили свои результаты в электронных кабинетах участников.

"Я бы хотела поблагодарить абсолютно всех учителей, которые приняли участие в сертификации - независимо от результата. Каждый из вас внес свой вклад для совершенствования механизма сертификации. Именно на основе ваших результатов и опыта мы будем совершенствовать процедуру на будущее", - отметила Новосад в рамках Форума участников пилотного эксперимента Нуш "Агенты перемен".

Как отмечается, определение прошедших сертификацию учителей зависело от принятия участия педагогов во всех обязательных этапах пилота, а также преодолению установленного спецкомиссией порога сдачи из двух основных этапов сертификации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В идеале со временем мы должны перейти на контрактную основу работы учителей, - министр образования Новосад

"Всего в последнем этапе - проведении независимого тестирования - приняло участие 807 учителей. Из них 31 Участник не загрузил собственно е-портфолио и был снят по сертификации по техническим причинам", - сказано в сообщении.

Второе заседание комиссии при Минобразования состоялось 27 ноября по определению результатов сертификации педагогических работников. Эксперты определили предельное количество баллов, которые необходимо набрать для сдачи сертификации. За этап изучения практического опыта работы участников - 72 балла, за этап независимого тестирования - 50 баллов. Сертификаты действуют 3 года, начиная с 1 января 2020 г., конечный срок действия – 31 декабря 2022 г.

Источник: https://censor.net.ua/n3162466
 
 
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Новосад, що ти ще вигадаєш, щоб не підвищувати, як було заплановано, зарплатню вчителям?
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Скорочення вчителів розпочалось.
Шановні вчителі, ви зробили себе на дільницях Первые зарегистрировавшиеся 705 учителей начальной школы успешно прошли пилотную сертификацию, - Новосад - Цензор.НЕТ 6762
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"Я бы хотела поблагодарить..." -- так поблагодари, если хотела!
...словоблуды и блудницы... *)
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