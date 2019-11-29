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 Враг за сутки девять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- неподалеку от Новолуганского и Шумов - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- вблизи Троицкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- возле Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток наемники РФ трижды обстреляли позиции ВСУ со стороны участка разведения сил "Петровское", - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Также сообщается, что 5 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- неподалеку от Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;
- вблизи Березового - из стрелкового оружия;
- возле Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
- в районе Марьинки - из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Водяного, что на Приазовье - из станковых противотанковых гранатометов.

"Вчера, 28 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

Враг за сутки девять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162465
 
 
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Тим хто втомився від війни:
"Вывезти всех украинцев в Сибирь мы не можем.У РЖД нет такого количества вагонов. Поэтому надо решать на месте. Окончательное решение украинского вопроса находится в компетенции нашей армии". "Оставлять их мы не имеем права, все помнят на что они способны со своими Майданами. Этот народ неуправляемый и опасный. Это может быть заразно и для российского общества. Бомбить Киев, бомбить Львов, все крупные города, которые нам не нужны, остальные мы заселим нашими"
Офіційний рупор ***** Жіріновкій.
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Вести из-за поребрика. г.Красноярск. Больница №20. - https://youtu.be/_xhjFkZFSNo
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В свободной , демократической и толерантной Австрии тетке, которая просто призывала "Путен введи войська", дали 14 лет, ее заместителю, деду-божий одуванчик, что не призывал ,а просто был у нее замом и кивал головой-10 лет. Я за свободу, демократи, ы толерантность Мы ж у Европу ідемо ? перейти на новость с Австрии
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