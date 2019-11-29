 Враг за сутки девять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

- неподалеку от Новолуганского и Шумов - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- вблизи Троицкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле Майорска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Также сообщается, что 5 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- неподалеку от Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Березового - из стрелкового оружия;

- возле Красногоровки - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

- в районе Марьинки - из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Водяного, что на Приазовье - из станковых противотанковых гранатометов.

"Вчера, 28 ноября, потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.



