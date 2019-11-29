 "У нас нет достоверных данных о количестве заключенных", - Минюст разрабатывает программное обеспечение для учета осужденных

Об этом на презентации "To do list" Министерства юстиции заявил глава ведомства Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, 53 возможно, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми во всех учреждениях, у нас нет учета. За эти несколько месяцев мы запустили разработку специального программного обеспечения, на котором будет работать каждое пенитенциарное учреждение, где будут учитываться лица, находящиеся там", - рассказал министр.

Он добавил, что это программное обеспечение позволит не только учитывать заключенных, но и иметь информацию о всех рисках, связанных с ними.

В этом контексте Малюська подчеркнул, что одной из целей Минюста является уменьшение количества рецидивов.

По его убеждению, после запуска электронного учета заключенных можно будет "хотя бы примерно представлять, что происходит в пенитенциарных учреждениях, кто где находится, кто куда перемещается - и что с таким лицом будет происходить дальше".

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