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 Происшествия, Общество
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Все про:Минюст (1452) заключенные (391) пенитенциарная служба (170) Малюська Денис (12)

 "У нас нет достоверных данных о количестве заключенных", - Минюст разрабатывает программное обеспечение для учета осужденных

Министерство юстиции разрабатывает специальное программное обеспечение для электронного учета лиц, находящихся в пенитенциарных учреждениях, и прогнозирования рисков, связанных с ними.

Об этом на презентации "To do list" Министерства юстиции заявил глава ведомства Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"У нас нет никаких достоверных данных о количестве заключенных в пенитенциарных учреждениях Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, 53 возможно, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать, мы не понимаем, что происходит с людьми во всех учреждениях, у нас нет учета. За эти несколько месяцев мы запустили разработку специального программного обеспечения, на котором будет работать каждое пенитенциарное учреждение, где будут учитываться лица, находящиеся там", - рассказал министр.

Он добавил, что это программное обеспечение позволит не только учитывать заключенных, но и иметь информацию о всех рисках, связанных с ними.

В этом контексте Малюська подчеркнул, что одной из целей Минюста является уменьшение количества рецидивов.

По его убеждению, после запуска электронного учета заключенных можно будет "хотя бы примерно представлять, что происходит в пенитенциарных учреждениях, кто где находится, кто куда перемещается - и что с таким лицом будет происходить дальше".

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Источник: https://censor.net.ua/n3162464
 
 
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По его убеждению, после запуска электронного учета заключенных можно будет "хотя бы примерно представлять, что происходит в пенитенциарных учреждениях, кто где находится, кто куда перемещается - и что с таким лицом будет происходить дальше". Источник: https://censor.net.ua/n3162464
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Тобто плануть рахувати політв'язнів.
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КЕРІВНИК ДБР ТРУБА ТА СУДДЯ БІЛОЦЕРКІВЕЦЬ ПОСТІЙНО ВІДВІДУЮТЬ ЕЛІТНІ БОРДЕЛІ КИЄВА та користуются послугами неповнолітніх повій.
25 Листопада 2019 22:25
Про це на своєму Telegram-каналі повідомив журналіст і телеведучий Тарас Березовець.

"На аудіозаписах Романа Труби спливло, що він і суддя Печерського суду Олег Білоцерківець є постійними клієнтами елітних борделів Києва. Відповідна інформація була оприлюднена активістом Юрієм Гудименко", - йдеться в дописі Березовця.
За інформацією журналістів, суддя Білоцерківець мав контакт із різними борделями близько трьохсот разів. "Найулюбленішою дівчиною судді є дівчина із псевдонімом Камалія, з якою Білоцерківський контактував 114 разів. При тому, що 18 років цій дівчині виповнилося лише у вересні поточного року", - повідомляють у шоу.
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У меня тоже нет достоверных данных, о том, что харя, на фотке- страстный поклонник огненной воды. Но, фотка просто кричит о том, что он бухает поболее, чем я. Прошу поверит, я- не завидую, просто констатирую фото-факт: на фото- алкаш, законченный.
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А його прізвище Малюська говорить, що він бухає по малюська🙄
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Может быть и так, бо пока что- нет синяков, под глазками. Он- на 20 лет младше меня, а харя- постарше будет. А за синяками- дело не станет, пару годочков даю, не более на появление.
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от ты дотошный, ну если шо и сливает в мешки, так ето же его мешки
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зека в смартfоне?
страну уже туда ж запихнули - зеков забыли?
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вот это уже пзждеж
есть решения судов и их порядок исполнения
и это давно в бд и не на бумагах
так зеки могут спокойно на блатхатах матрасы давить весь срок
а потом нарисоваться
а пайку им как? на глаз насыпают?
робы нифеля вату как выдают??
пистоватые
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