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 "Со следующего года уже начнутся работы со взлетной полосой", - Криклий о новом аэропорте в Днепре

Со следующего года начнутся работы по строительству новой взлетной полосы в Днепровском аэропорту.

Об этом в программе "Право на власть" на 1+1 заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  РБК-Украина.

Он рассказал, что при поддержке депутатов начинается тендер и проектная документация по Днепровскому аэропорту.

"Со следующего года уже начнутся работы со взлетной полосой. И у нас также идут переговоры с новым инвестором о новом терминале", - заявил Криклий.

По его словам, в мининфраструктуры также нашли инвестора для строительства нового терминала в Днепре

"Можем назвать фамилии. Вы знаете, что владельцем имеющегося терминала является Игорь Коломойский. Инвестировать в новый терминал заинтересован господин Ярославский. Надеемся, что появится новый Днепровский терминал, который будет с новой взлетной полосой работать", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре дали старт строительству нового аэропорта – в ОГА приехала проектная команда DCH

Источник: https://censor.net.ua/n3162463
 
 
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