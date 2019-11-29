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Все про:НАТО (6568) Пентагон (553)

 Пентагон увеличил финансирование военных программ в Украине

Пентагон увеличит финансирование программ в Украине и Грузии после сокращения взносов в коллективный бюджет НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в четверг, 28 ноября CNN.

По словам одного из чиновников Пентагона, в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе. Речь идет и о финансировании оборонных программ в Украине и Грузии.

Отмечается, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.

Ранее сообщалось, что США решили сократить размер взноса в коллективный бюджет НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил это после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, Вашингон будет уплачивать в бюджет альянса 16% вместо 22% коллективного бюджета.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162462
 
   
 Топ комментарии
 
в обмен на то, что мы кацапами донецкие степи удобряем потихоньку.
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Тільки що по ''прямому'' оприлюднили запис розмови особи з офісу ЗЕ,де він говорить співрозмовнику.... що попросить Коломойського вплинути на верховний суд України.
Уявляєте як пройобана ця країна... Офіс президента ,шукає виходи на Беню,щоб ''парєшать'' в суді.

Хужє нє будьєт?
(C)
@antegotovina69
🤔
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а ты откуда знаешь? на трансфере сидишь или просто рот разжал?
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При цьому не чутно, щоб зевлада фінансувала нові військові програми, розробки...
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о чем ето Вы Али?
хоть бы шо есть не трогали....
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Работа у него такая - обосрать всё, что связано с Зе.
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Деньги Пентагон в Украину не переводит , не знал ?
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Це відомо, бо вашим зекорупціонерам не довііряють. Це ти не знав?
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а ты откуда знаешь? на трансфере сидишь или просто рот разжал?
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судя по неответу таки на трасфере санек....
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в обмен на то, что мы кацапами донецкие степи удобряем потихоньку.
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Грубо и прямо, но по сути ведь именно так и есть. Хватит ходить вокруг и около, мы обречены воевать с кацапами вот уже 300 с лишним лет.
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поетому и лайкнул - тока от не надо так прямо и каждый раз в морду тыцать... - все все понимают...- боль и слезы .....
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шо бы без непоняток - к сожалению не тока кацапами - и ты ето знаешь и я...
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К сожалению да, я был бы не против, если бы только одними кацапами. Но это война...
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если бы тока кацапней - праздник бы был...
неоткосившие пацаны там тоже подставляются и именно за них "боль и слезы"...
надеюсь разобрались, а то мой коммент и правда был неоднозначный...
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Если янки будут финансировать изменения в нашей армии, которые хоть как-то будут минимизировать наши потери, это в любом случае будет хорошо. Но вообще нас в первую очередь надо учить, как относятся к армии цивилизованные люди. Мы ведь пока в этом отношении от кацапов слабо отличаемся. Да, кое в чем мы уже сейчас лучше, но нам пока очень во многом надо расти.
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будут от Америки деньги в Украину...
будет ли ето в виде инструкторов, железа или техники..
но они будут.
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и да - ето не зависит от рыжего или там черного...
все немного по другому тут работает.
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Тільки що по ''прямому'' оприлюднили запис розмови особи з офісу ЗЕ,де він говорить співрозмовнику.... що попросить Коломойського вплинути на верховний суд України.
Уявляєте як пройобана ця країна... Офіс президента ,шукає виходи на Беню,щоб ''парєшать'' в суді.

Хужє нє будьєт?
(C)
@antegotovina69
🤔
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Похоже, что заработал конвеер фейков и компиляций. Значит Зе делает всё правильно. Души гадов!
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На раше жуткая вонь-кацапы рвут пердаки:
US сократит финансирование НАТО, а сэкономленные средства передаcт Украине и Грузии.
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ссыль на первоисточник скинь, если не брешешь..
бо есть подозрения...
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Где-то бьіло-неохота гуглить-то что запомнил
"Украина и Грузия получит громаднейшую поддержку от стран НАТО","
"Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса",
"Это лишь часть общих расходов на оборону стран-членов, которые, по оценкам НАТО более $1 трлн."
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