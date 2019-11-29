 Пентагон увеличил финансирование военных программ в Украине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в четверг, 28 ноября CNN.
По словам одного из чиновников Пентагона, в американском оборонном ведомстве рассматривают возможность траты сэкономленных средств на другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе. Речь идет и о финансировании оборонных программ в Украине и Грузии.
Отмечается, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.
Ранее сообщалось, что США решили сократить размер взноса в коллективный бюджет НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил это после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Так, Вашингон будет уплачивать в бюджет альянса 16% вместо 22% коллективного бюджета.
хоть бы шо есть не трогали....
неоткосившие пацаны там тоже подставляются и именно за них "боль и слезы"...
надеюсь разобрались, а то мой коммент и правда был неоднозначный...
будет ли ето в виде инструкторов, железа или техники..
но они будут.
все немного по другому тут работает.
Уявляєте як пройобана ця країна... Офіс президента ,шукає виходи на Беню,щоб ''парєшать'' в суді.
Хужє нє будьєт?
(C)
@antegotovina69
🤔
US сократит финансирование НАТО, а сэкономленные средства передаcт Украине и Грузии.
бо есть подозрения...
"Украина и Грузия получит громаднейшую поддержку от стран НАТО","
"Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса",
"Это лишь часть общих расходов на оборону стран-членов, которые, по оценкам НАТО более $1 трлн."