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 Общество
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Все про:Минюст (1452) СИЗО (1117) Малюська Денис (12)

 Минюст анонсировал создание частных СИЗО

Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием пенитенциарной системы планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, а также создание частных СИЗО.

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в ходе презентации планов министерства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба ведомства.

По словам министра, в пенитенциарной системе накопилось много проблем: тех, кто находится в тюрьме, совсем не готовят к возвращению в общество. Кроме того, огромной проблемой системы является коррупция.

Кроме этого, Малюська акцентировал внимание еще на трех важных целях - доступе заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличении финансирования на медицину, питание и быт и заработной платы сотрудников.

"К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьме не заполнены. Другого выхода у нас нет", - сказал глава ведомства

Читайте на "Цензор.НЕТ": В колониях и изоляторах Украины находится более 50 тысяч человек, - Уголовно-исполнительная служба

Источник: https://censor.net.ua/n3162461
 
 
 Топ комментарии
 
зашибись реформа!.. "воры в законе" сделают себе частные СИЗО в каждой области, и будут с комфортом отдыхать..
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Маразм крепчает в кАмАнде Зебилов !!! Частные СИЗО возможны только в странах где доведены до идеала Суды, правоохранительная система, и коррупция сведена до минимума!!! Минюст анонсировал создание частных СИЗО - Цензор.НЕТ 3611
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это сюр какой то... страшный сон
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это мыролюбно, по реформаторски. допустим посадят какого нибудь винницкого реформиста а тут раз, а турмы нима.
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Тобто винницьких не посадять, але для херсонських підгавкувавчів штейнів у СІЗО місць вистачить🐸
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Приватне СІЗО "Вишенька"..

Шановні клієнти !


На ваш вибір - дівчатка,алкоголь і наркота .
А ще дуже поблажливий пресонал !!! Минюст анонсировал создание частных СИЗО - Цензор.НЕТ 4457
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Трохи не забув..
У нашому закладі рік йде за два роки тюрми(за законом Савченко)
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Но амнистии по закону Савченко всё равно продолжаются. Наверно просто судьи об том, что закон отменили, до сих пор не в курсе.
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Э нет, ты не понял. Не разгоняйся. Это к тебе в твоё частное СИЗО менты начнут приводить убийц, насильников, бомжей с сифилисом и СПИДом, а ты будешь обязан их кормить-поить, вычесывать у них их головы вшей и кормить рошенками. Иначе тебя твоей лицензии быстро лишат. Ну, или, если будешь лояльным и за то, что выпустишь из камеры только что засаженного туда абстрактного Насирова с одеялком, или устроишь ему курорт, SPA, девочек и наркоту, тебе так и быть дадут определенные поблажки и не станут обращать внимания на нарушения противопожарной защиты.
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зашибись реформа!.. "воры в законе" сделают себе частные СИЗО в каждой области, и будут с комфортом отдыхать..
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Хроника одного Президента ...
28.11.2019 г

Массовый террор отменяется У клоунов кончились деньги ! Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська
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Маразм крепчает в кАмАнде Зебилов !!! Частные СИЗО возможны только в странах где доведены до идеала Суды, правоохранительная система, и коррупция сведена до минимума!!! Минюст анонсировал создание частных СИЗО - Цензор.НЕТ 3611
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А по Г+Г уже этого всё есть)) И там полная побьеда за побьедой. Контрабас победили, инфляция остановлена, Гончарук там вещает про рост экономики на 40%. Заявил шо корпци в верупции в верхних кругах уже полностью нет...В Багдаде всё спокойно))
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Пипец рехвормы прут от ЗЕлёной шоблы..тюрьмы закрыть, бандюков на волю.
ЗЕбики так что это выходит, шо ЗЕёлная шобла так нарехвормирует шо Порошенко садить некуда будет))))Минюст анонсировал создание частных СИЗО - Цензор.НЕТ 5496
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ты смотри ка опыт наверное будут перенимать у бамбасских братьев..там тоже у каждой банды свой сизо ..
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Уявляю, що для опонентів СН побудують ГУЛАГ, а для своїх кримінальних лакеїв СІЗО буде ім. Ігоря Коломойського десь на Балі🙄
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Главное изолировать от общества криминал, а где он будет сидеть за свой счет - это уже совсем другая история. ИТУ в Украине больше похожи на пыточные гетто, в которых осужденных не считают за людей, а кумовья оббирают до нитки и зеков и их родных.
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ЗЕки будут сидеть за свои деньги?? Слышь так тогда може им сразу на курорт, ну тоже купить путёвочку за свои деньги там на 5 лет на Мальдивах "отсидеть" и нафиг вообще те тюрьмы и СИЗО?? Потужна рехворма будет. В мире аналогов нет.
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Ты сидел ты - сказочный вещий Олег? На "Мальдивы" закрытого типа по бесплатной путевочке отправится король мошенников и схематозников украинский "патриот" Порошенко, - он очень любит Мальдивы и роскошь. Слово "Слышь" в интернете пишут только дегенераты и дегенераты-2.
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ЗЕкловуны а если тюрьмы закрывают, то тогда и судьи с прокурорами нафиг нужны?? Или вы тоже сделаете частные суды, и частные прокуратуры??
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Увидел эту ударную новость и- не выдержал. Спросил у негра-бармена: у них есть частные тюрьмы? Лучше бы не спрашивал. Он, во первых очень удивился, а потом стал меня спрашивать: а что, в Украине -частные тюрьмы??? Они тут прекрасно знают- кто такой Зеленский...
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