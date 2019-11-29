 Минюст анонсировал создание частных СИЗО

Об этом министр юстиции Денис Малюська заявил в ходе презентации планов министерства, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-служба ведомства.
По словам министра, в пенитенциарной системе накопилось много проблем: тех, кто находится в тюрьме, совсем не готовят к возвращению в общество. Кроме того, огромной проблемой системы является коррупция.
Кроме этого, Малюська акцентировал внимание еще на трех важных целях - доступе заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличении финансирования на медицину, питание и быт и заработной платы сотрудников.
"К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьме не заполнены. Другого выхода у нас нет", - сказал глава ведомства
Шановні клієнти !
На ваш вибір - дівчатка,алкоголь і наркота .
А ще дуже поблажливий пресонал !!!
У нашому закладі рік йде за два роки тюрми(за законом Савченко)
28.11.2019 г
Массовый террор отменяется У клоунов кончились деньги ! Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська
ЗЕбики так что это выходит, шо ЗЕёлная шобла так нарехвормирует шо Порошенко садить некуда будет))))