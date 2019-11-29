 Сына Байдена взяли на работу в Burisma из-за отца, но он этим не пользовался, - Квасьневский

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Квасьневский сказал в интервью информационному агентству Associated Press.

"Я понимаю, что меня просят присоединиться к определенному проекту не просто потому, что я такой хороший, а потому, что я Квасьневский и являюсь бывшим президентом Польши. И все это взаимосвязано. Если у тебя нет имени — ты никто. Быть Байденом — не плохо. Это хорошее имя", — сказал Квасьневский.

Экс-президент Польши также отметил, что Хантер Байден никогда не пользовался должностью своего отца — экс-вице-президента США при президентстве Барака Обамы — в своей работе и даже не вспоминал его. Зато Хантер привнес американский взгляд и практики на деятельность компании, которая занимается газодобычей — сферой, где США являются мировыми лидерами.

Квасьневский также вспомнил, что после избрания кандидатуры Хантера Байдена он имел с ним короткий телефонный разговор, в котором сказал, что одна из задач Burisma — избавление Украины энергетической зависимости от России. Сейчас компания производит 25-30% газа на украинском рынке и, по словам экс-президента, по-настоящему становится менее зависимой от РФ.

Компания Burisma, которой владеет бывший министр экологии Николай Злочевский, в настоящее время находится в центре расследования по делу импичмента президента США Дональда Трампа. По утверждению демократов, тот в обмен на размораживание американской военной помощи требовал от Украины провести расследование против Burisma, членом наблюдательного совета которой с 2014 по 2019 год был сын Джозефа Байдена — вероятного политического оппонента Трампа на грядущих президентских выборах 2020 года.

Burisma — одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, президент и основатель которой — Николай Злочевский, экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича. Лицензии на разработку газовых месторождений фирмам Злочевского, в частности Burismа, согласовало министерство, которое он сам и возглавлял. В 2014-м Злочевский покинул Украину, компанию подозревали в уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов. В 2018 году в Burisma сообщили, что судебные дела против компании завершены. Генеральная прокуратура Украины действительно закрыла дело об уклонении от налогов, дело по отмыванию средств было проиграно Злочевскому в Лондонском суде. А дело о хищении государственных ресурсов — фактически выдача лицензии самому себе — было передано в НАБУ, которое продолжает расследование.

Несмотря на эти дела, компания не прекращала деятельность, в 2014 году при Burismа создали совет директоров, в который вошел, в частности Хантер Байден. Он был в совете директоров до 2019 года. Официально по делам относительно Burismа он не фигурировал.