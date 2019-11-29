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 Политика Украины, Происшествия
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 Сына Байдена взяли на работу в Burisma из-за отца, но он этим не пользовался, - Квасьневский

Экс-президент Польши Александр Квасьневский, который является одним из членов наблюдательного совета украинской газодобывающей компании Burisma, заявил, что Хантера Байдена взяли туда на работу из-за имени отца, поскольку так работает мир бизнеса. В то же время Хантер Байден был активным членом наблюдательного совета и никогда не использовал имя своего отца в работе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Квасьневский сказал в интервью информационному агентству Associated Press.

"Я понимаю, что меня просят присоединиться к определенному проекту не просто потому, что я такой хороший, а потому, что я Квасьневский и являюсь бывшим президентом Польши. И все это взаимосвязано. Если у тебя нет имени — ты никто. Быть Байденом — не плохо. Это хорошее имя", — сказал Квасьневский.

Экс-президент Польши также отметил, что Хантер Байден никогда не пользовался должностью своего отца — экс-вице-президента США при президентстве Барака Обамы — в своей работе и даже не вспоминал его. Зато Хантер привнес американский взгляд и практики на деятельность компании, которая занимается газодобычей — сферой, где США являются мировыми лидерами.

Квасьневский также вспомнил, что после избрания кандидатуры Хантера Байдена он имел с ним короткий телефонный разговор, в котором сказал, что одна из задач Burisma — избавление Украины энергетической зависимости от России. Сейчас компания производит 25-30% газа на украинском рынке и, по словам экс-президента, по-настоящему становится менее зависимой от РФ.

Компания Burisma, которой владеет бывший министр экологии Николай Злочевский, в настоящее время находится в центре расследования по делу импичмента президента США Дональда Трампа. По утверждению демократов, тот в обмен на размораживание американской военной помощи требовал от Украины провести расследование против Burisma, членом наблюдательного совета которой с 2014 по 2019 год был сын Джозефа Байдена — вероятного политического оппонента Трампа на грядущих президентских выборах 2020 года.

Burisma — одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине, президент и основатель которой — Николай Злочевский, экс-министр экологии времен президентства Виктора Януковича. Лицензии на разработку газовых месторождений фирмам Злочевского, в частности Burismа, согласовало министерство, которое он сам и возглавлял. В 2014-м Злочевский покинул Украину, компанию подозревали в уклонении от налогов, отмывании денег и хищении государственных ресурсов. В 2018 году в Burisma сообщили, что судебные дела против компании завершены. Генеральная прокуратура Украины действительно закрыла дело об уклонении от налогов, дело по отмыванию средств было проиграно Злочевскому в Лондонском суде. А дело о хищении государственных ресурсов — фактически выдача лицензии самому себе — было передано в НАБУ, которое продолжает расследование.

Несмотря на эти дела, компания не прекращала деятельность, в 2014 году при Burismа создали совет директоров, в который вошел, в частности Хантер Байден. Он был в совете директоров до 2019 года. Официально по делам относительно Burismа он не фигурировал.

Источник: https://censor.net.ua/n3162460
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленського взяли у президенти через бабцю: відомого українського олігарха Коломойського, але він робить вигляд, що ні
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Именно поэтому такие печальные результаты, так-как берут из-за имени.
Ну и что, что бывший президент Польши? Почему у нас одни иностранцы в наб.советах?
Пусть лекции в польских университетах читает
А Байдену-джуниору тут вообще нечего делать, пусть помагает делать Америку снова великой
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лови,порохоботе..

Подавляющее большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенко, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии,

Следует отметить, что опрошенные оценивали заявление лидера партии «Слуги народа» Александра Корниенко о том, что их фракция планирует снять неприкосновенность с Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду.
Так, снятие неприкосновенности с пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко в той или иной степени поддерживают 74% украинцев, а 21% - не поддерживает.
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Квасневский тоже тут завязан? Старый коммуняка
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Зеленського взяли у президенти через бабцю: відомого українського олігарха Коломойського, але він робить вигляд, що ні
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Зачем зебилам что-то понимать ? Они что лохи ?
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лови,порохоботе..

Подавляющее большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенко, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.
Об этом говорят данные социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии,

Следует отметить, что опрошенные оценивали заявление лидера партии «Слуги народа» Александра Корниенко о том, что их фракция планирует снять неприкосновенность с Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду.
Так, снятие неприкосновенности с пятого президента Украины и действующего народного депутата Петра Порошенко в той или иной степени поддерживают 74% украинцев, а 21% - не поддерживает.
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Когда в 2008-м в Главы НБУ П.Порошенко оказались все счета демократов США,связанные с Украиной-они понял,что это компромат на миллирды долларов.Случай подвернулся нескоро,но кто мог предположить,что через 10-ть лет маразматик Байден проболтается о миллиарде Украине за сына,взамен за уволнение Ген.Прока Украины.
Этими многомиллиардными счетами Порох до сих пор держит за яйца американцев-дымов и я не удивлюсь,если ему они обеспечат пожизненный иммунтет,хотя может оазаться эта жизнь весьма короткой-шансов у дымов обуздать жадность поросенка тает на глазах.
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Он, видимо, хотел сказать, что младший Байден не вникал и не вмешивался в дела компании, а просто тупо получал оговоренную зарплату, не пытаясь при помощи имени отца повысить её. Вот такая положительная характеристика Хантера от "адвоката" Квасьневского.
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Именно поэтому такие печальные результаты, так-как берут из-за имени.
Ну и что, что бывший президент Польши? Почему у нас одни иностранцы в наб.советах?
Пусть лекции в польских университетах читает
А Байдену-джуниору тут вообще нечего делать, пусть помагает делать Америку снова великой
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Газ добывают в Украине , а что с этого имеют сами не лохи ? И никто из 73 % нелохов не спросить главного не лоха ! Перец одним словом в Украине.
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пасть захлопните и молчите, шо бы там не было - опять в америчкины выборы потянуло?
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забыть - Украина и США..
я устал за Украину в амерских новостях слушать - полоскают ее все кому не лень...
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Та вы шутите!Скандал вокруг Бурисмы связан вот с этим челом Кофер Блэк.Москалям не треба,щоб якась Бурисма вытесняла Фуксов Сына Байдена взяли на работу в Burisma из-за отца, но он этим не пользовался, - Квасьневский - Цензор.НЕТ 9847
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и поляков тоже приглохните - на то и пристайка в доме...
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Ну да и три миллиона выкачал из Украины не пользуясь именем своего отца . А может кого из украинцев могли принять на эту должность ? Тем более что Хантер ни ухом ни рылом в нефте и газе . Он больше по наркотикам и девкам . Недавно в Канзас Сити женщина подала на алименты . Ответчик Хантер Байден , который признан биологическим отцом ребенка . По закону США этого ребенка должнен охранять Сикрет Сервис . Не желает Хантер заплатить из своего кармана за охрану ?
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В 2014г. добыча была более 20 млрд. куб газа, а теперь только 18 млрд. - это что освобождение от газовой зависимости? Крышевание бизнеса путем применения административного ресурса- это что не коррупция? Аналогично тому, как стоматолог вдруг стал миллиардером - там коррупция, а тут не коррупция?
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