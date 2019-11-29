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Все про:животные (708) цирк (51) Черновцы (399) защита животных (21)

 Горсовет Черновцов запретил гастроли цирков, которые используют животных

В Черновцах запретили размещение передвижных цирков-шапито с животными, решение приняли на заседании городского совета в четверг, 28 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ. 

"За" проголосовали 22 депутата горсовета.

Согласно документу, городская власть прекратит предоставлять разрешения на проведение гастролей и размещение передвижных цирков-шапито с животными на территории города Черновцы.

Министерство культуры и спорта заявило, что запрет на использование животных в цирке по всей стране может быть введен в 2021 году. Речь идет и о стационарных цирках.

Сейчас 7 стационарных цирков работают в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре, Запорожье, Кривом Роге и Львове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве запретили передвижные цирки с животными

Источник: https://censor.net.ua/n3162459
 
   
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тем самым отказался от выездного заседания верховной рады.
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прямой удар в президента..
животное от щас как бакану звякнет за вас, чертей.... - пипец Черновцам.
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