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Все про:Динамо (721) Лига Европы (157) футбол (3152)

 Лига Европы: "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4

В пятом туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

У хозяев отличились Бенгтссон (2 минута), Розенберг (48 и 96) и Ракип (57). За "Динамо" забили Миколенко (18 минута), Цыганков (39) и Вербич (77).

На 65 минуте у "Динамо" был удален Сидорчук.

Также читайте: "Динамо" в Киеве минимально обыграло шведский "Мальме" в первом матче Лиги Европы

Другой поединок группы В между швейцарским "Лугано" и датским "Копенгагеном" завершился со счетом 0:1.

Таким образом, турнирное положение после 5 туров: "Копенгаген" - 9 очков, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В последнем туре 12 декабря "Динамо" сыграет с "Лугано" в Киеве.

Также читайте: Лига Европы: "Динамо" на выезде разошлось миром со швейцарским "Лугано"

Источник: https://censor.net.ua/n3162458
 
 
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Красавчик Розенберг чудове завершення кар'єри...... і ганьба Динамо!!!!
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Шведский Мальме - это же известный европейский гранд. Ну, примерно, как сборная Бразилии по хоккею.
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Суддя звісно кремлівський фашист але відверто кажучи Динамо суркісів немає що робити в європі ! Кожен матч - валідол, не гра, а суходрочка! Недорозвинутого Сидорчука взагалі тре посадити на банку навічно
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Крім Сидорчука у Динамо ще є Бєсєдін... Лига Европы: "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4 - Цензор.НЕТ 7645
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З такою грою,краще розпустити клуб та непозорити Україну.
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Дырявые брёвна и их ценители , поздравляю вас с вылетом из ЛЕ ! Лига Европы: "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4 - Цензор.НЕТ 3347
Сидорчук, надо было судье подсрачник дать как в чемпионате))))
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Михайличенко , звони Демьяну и в бар , есть повод))))
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Не выйти из такой группы это пздц просто !!! .. сейчас ой как трудно болеть за Динамо Киев. Лига Европы: "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4 - Цензор.НЕТ 4432
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НЕ ВАРТО ВИМАГАТИ НЕМОЖЛИВОГО.

Динамо зараз -на рівні Мальме...
навіть при непоганій фізиці -купа інших факторів...

1)гівняне судівство в Україні приводить до того,що гравці двох "грандів" відчувають себе вищими від інших..(привіт скорумпованій на амінь ФФУ)..
2)нікчемність і тупість плюс фінансові махінації на трансферах власника -Гріші Сукіса не дозволяє найняти нормального тренера крім як з "динамівської когорти"
3) динамівці молоді..досвіду малувато плюс крім Вербіча решта іноземців- європейська друга ліга...
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не люблю динамо последнее время чтото хотелось конечно чтоб выиграли за престижа страны но шахтер ближе как то те более искренне к болельщикам своим фанам киевляне всегда отличались каким то высокомерием что все им должны помню котгда проиграют в еврокубкам головы поопускали и идут даже фанам не похлопают будто ктото им виноват только если выигрывают то подходят к трибунам в хорошем настроении а так хамское поведение привыкли ворсклу громить только а там как обосранные в европе и эти психи от Сидорчука и Гармаша достали
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тайсон теж не далеко відійшов (((

1)гівняне судівство в Україні приводить до того,що гравці двох "грандів" відчувають себе вищими від інших..(привіт скорумпованій на амінь ФФУ,що досі тримає Коліну з мільйонним контрактом).
ТОму у Європі отримують дофуя карток...

Апрпо..чи відомо вам,,що зарплати керівництва у ФФУ доходять до півмільйона?
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Феерический *****...
Судья, конечно, гандон редкий, но шведы должны кланяться в землю по пятки деревянной динамовской защите, которая выстраивается в ряд, в надежде создать искусственный офф-сайд и напрочь забывает о том, что у противника надо отбирать мяч!
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Копенгаген, Лугано, Мальме. Какие экзотические клубы. Но это современный уровень Динамо. Надо благодарить Динамо за достойную борьбу. Главное не победа, а участие, как говорили в садике.)
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