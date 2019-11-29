 Лига Европы: "Динамо" на выезде проиграло шведскому "Мальме" со счетом 3:4

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
У хозяев отличились Бенгтссон (2 минута), Розенберг (48 и 96) и Ракип (57). За "Динамо" забили Миколенко (18 минута), Цыганков (39) и Вербич (77).
На 65 минуте у "Динамо" был удален Сидорчук.
Другой поединок группы В между швейцарским "Лугано" и датским "Копенгагеном" завершился со счетом 0:1.
Таким образом, турнирное положение после 5 туров: "Копенгаген" - 9 очков, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.
В последнем туре 12 декабря "Динамо" сыграет с "Лугано" в Киеве.
Сидорчук, надо было судье подсрачник дать как в чемпионате))))
50\50...
Динамо зараз -на рівні Мальме...
навіть при непоганій фізиці -купа інших факторів...
1)гівняне судівство в Україні приводить до того,що гравці двох "грандів" відчувають себе вищими від інших..(привіт скорумпованій на амінь ФФУ)..
2)нікчемність і тупість плюс фінансові махінації на трансферах власника -Гріші Сукіса не дозволяє найняти нормального тренера крім як з "динамівської когорти"
3) динамівці молоді..досвіду малувато плюс крім Вербіча решта іноземців- європейська друга ліга...
1)гівняне судівство в Україні приводить до того,що гравці двох "грандів" відчувають себе вищими від інших..(привіт скорумпованій на амінь ФФУ,що досі тримає Коліну з мільйонним контрактом).
ТОму у Європі отримують дофуя карток...
Апрпо..чи відомо вам,,що зарплати керівництва у ФФУ доходять до півмільйона?
Судья, конечно, гандон редкий, но шведы должны кланяться в землю по пятки деревянной динамовской защите, которая выстраивается в ряд, в надежде создать искусственный офф-сайд и напрочь забывает о том, что у противника надо отбирать мяч!