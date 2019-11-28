 Региональные руководители Укравтодора и Укртрансбезопасности будут заменены, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала 1+1, инофрмирует Цензор.НЕТ.
"Призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности максимально быстро обновить руководство в областях", - сказал глава Кабмина.
"Те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих" или закрывали на это глаза. И в одном, и в другом случае им с нами не по пути. Новая кадровая политика должна качественно изменить стоимость ремонта дорог", - заявил премьер.
Адам Смит @_Smithchenko
"У Голосіівсьму районі велика аварія «Київтеплоенерго».
В Закладах освіти і житлових будинках від Виставки до Теремків 1 та Теремків 2 не буде опалення. Термін ремонту невизначений"
Повезло детям: завтра в школы не идут...