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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1862) Укравтодор (384) Укртрансбезопасность (32) Гончарук_Алексей (326)

 Региональные руководители Укравтодора и Укртрансбезопасности будут заменены, - Гончарук. ВИДЕО

К каждой области был "смотрящий", который контролировал процессы ремонта дорог и тендерные закупки.

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил в эфире телеканала 1+1, инофрмирует Цензор.НЕТ.

"Призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности максимально быстро обновить руководство в областях", - сказал глава Кабмина.

"Те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих" или закрывали на это глаза. И в одном, и в другом случае им с нами не по пути. Новая кадровая политика должна качественно изменить стоимость ремонта дорог", - заявил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кто замешан в коррупционных схемах, лучше уходите сами, - новоназначенный глава "Укравтодора" Кубраков анонсировал увольнения в Службах автодорог

Источник: https://censor.net.ua/n3162457
 
 
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тєхнокрад розбушувався

Адам Смит‏ @_Smithchenko

"У Голосіівсьму районі велика аварія «Київтеплоенерго».
В Закладах освіти і житлових будинках від Виставки до Теремків 1 та Теремків 2 не буде опалення. Термін ремонту невизначений"
Повезло детям: завтра в школы не идут...
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руководителей на своих мы поменять но по факту ничего не поменяем ......ммм спасибо что сказали ..... это очень важно ....рехформа ****.
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Автодороги Куп"янск - Ізюм , і Харків - Борова тому приклад . Це - танкодроми .
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одних мыролюбных реформистов поменяют на других, не менее мыролюбных. что это изменит?
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Не обращайте внимания на дурака, такого дерьма в нашей жизни уже было десятки.Оно крутанется, жопой вильнет, по телевизору расскажет, а потом в Израиль.....
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