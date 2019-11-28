 Не нужно выдумывать велосипед, нужно жить по правилам, - Витренко заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" могут подписать договор о транзите газа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил "Немецкой волне" в интервью, которое вышло 27 ноября.
"Можно (успеть решить вопрос), потому что нам не нужно выдумывать велосипед. Все, что нужно сделать, – прийти и по сложившимся европейским правилам забронировать мощности у Украины. Для этого есть все сложившиеся законодательные условия. Не надо выдумывать ничего нового, просто жить по правилам", – сказал он.
Витренко считает, что "газ стал заложником политики".
"Мы понимаем, что решение обойти Украину с помощью строительства "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" – это политическое, а не экономическое решение. И весь газовый сектор, и даже те же "Нафтогаз" и "Газпром" страдают от того, что этот вопрос излишне политизирован", – отметил топ-менеджер "Нафтогаза".
10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуском "Северного потока-2" Германия способствует экономическому удушению Украины, - Юрий Витренко
За что сливают страну? За какие бабки забыли 13 000 погибших?
Ой а это ЧТО?!!!
https://lb.ua/economics/2019/11/28/443472_ukraina_rossiya_proveli.html
З.ы. на украинскых сайтай информацию не нашел, а на кацапских запросто. И ОТКУДА ТАКАЯ осведомленность?
Але всі "патріоти" мовчать
Ніхто редути не будує
Дивлячись на те, як тихенько сидять під шконкою одвічні бунтарі Парасюк та Семенченко, стає зрозумілим, який єврей сплачував їхню "бурхливу" антипорошенківську діяльність.
Нечего отбирать хлеб и педали у Зе-Зе.
Вы сделали это вместе
ведь рашке ещё нужен "коридор" и вода для Крыма...про ОРДЛО с "асобым статусом"-вообще отдельный разговор...
Бунша: Что-что? Кемская волость?
Шведский посол: Oh, ja, ja, Kemska wolost! Oh ja, ja!
Бунша: Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!
Феофан: Как же это так, кормилец?!
Бунша: Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте!.. Забирайте!
(с)
Обойдёмся без газа. В штатах закупим. Поляки же утверждают, что он дешевле.
Какой лисапед? монике нужна тесла... и кортеж из 20+ машин!
чуть больше чем пол года понадобилось зеленому болоту чтобы сдать Украину..... сумно
Предрешено это было уничтоженным генофондом украинской нации после всех геноцидов....