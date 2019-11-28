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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (2951) Нафтогаз (2797) Транзит газа (112) Витренко Юрий (81)

 Не нужно выдумывать велосипед, нужно жить по правилам, - Витренко заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" могут подписать договор о транзите газа

Россия и Украина еще могут договориться о транзите газа до 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил "Немецкой волне" в интервью, которое вышло 27 ноября.

"Можно (успеть решить вопрос), потому что нам не нужно выдумывать велосипед. Все, что нужно сделать, – прийти и по сложившимся европейским правилам забронировать мощности у Украины. Для этого есть все сложившиеся законодательные условия. Не надо выдумывать ничего нового, просто жить по правилам", – сказал он.

Витренко считает, что "газ стал заложником политики".

"Мы понимаем, что решение обойти Украину с помощью строительства  "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" – это политическое, а не экономическое решение. И весь газовый сектор, и даже те же "Нафтогаз" и "Газпром" страдают от того, что этот вопрос излишне политизирован", – отметил топ-менеджер "Нафтогаза".

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа заканчивается 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с "Газпромом", закупая газ на своей западной границе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запуском "Северного потока-2" Германия способствует экономическому удушению Украины, - Юрий Витренко

Источник: https://censor.net.ua/n3162456
 
 
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Другие хорошие новости: По предварительным данным уничтожены не менее 10 русских наемников в результате успешной засады муджахидов. Многие члены банды «Вагнера» ранены. В отместку за то, что русские увечат тела убитых повстанцев, русским начали отрезать головы. : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/11/28/118599/v-mozambike-razgromili-russkuyu-bandu-vagnera.shtml
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При Порошенку відмовились від російського газу та електроенергії. Але бігали "патріоти" та будували редути з криками - "Ні торгівлі на крові!" При Зеленському почали купляти рос. електроенергію, ще бажають купляти російський газ.
Але всі "патріоти" мовчать
Ніхто редути не будує
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Вене прошли тайные переговоры по возобновлению сотрудничества с агрессором в газовой сфере. Украину представлял Оржель. Новая власть переговоры пыталась скрыть, но Россия сообщила об этом, демонстративно мокнув мордой в грязь УкраинуНе нужно выдумывать велосипед, нужно жить по правилам, - Витренко заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" могут подписать договор о транзите газа - Цензор.НЕТ 2734
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Другие хорошие новости: По предварительным данным уничтожены не менее 10 русских наемников в результате успешной засады муджахидов. Многие члены банды «Вагнера» ранены. В отместку за то, что русские увечат тела убитых повстанцев, русским начали отрезать головы. : http://kavkazcenter.com/russ/content/2019/11/28/118599/v-mozambike-razgromili-russkuyu-bandu-vagnera.shtml
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Позитивчик перед сном підвалив, дякую)))
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Вене прошли тайные переговоры по возобновлению сотрудничества с агрессором в газовой сфере. Украину представлял Оржель. Новая власть переговоры пыталась скрыть, но Россия сообщила об этом, демонстративно мокнув мордой в грязь УкраинуНе нужно выдумывать велосипед, нужно жить по правилам, - Витренко заявил, что "Нафтогаз" и "Газпром" могут подписать договор о транзите газа - Цензор.НЕТ 2734
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Ну у них же уже не стреляют, значит - и не торговля на крови((....
За что сливают страну? За какие бабки забыли 13 000 погибших?
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Ну такая ж себе тайна тайная, что в Украине НИКТО не знает!
Ой а это ЧТО?!!!
https://lb.ua/economics/2019/11/28/443472_ukraina_rossiya_proveli.html

З.ы. на украинскых сайтай информацию не нашел, а на кацапских запросто. И ОТКУДА ТАКАЯ осведомленность?
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При Порошенку відмовились від російського газу та електроенергії. Але бігали "патріоти" та будували редути з криками - "Ні торгівлі на крові!" При Зеленському почали купляти рос. електроенергію, ще бажають купляти російський газ.
Але всі "патріоти" мовчать
Ніхто редути не будує
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Дитячий письменник‏ @chemodanov_di 11 часов назад

Дивлячись на те, як тихенько сидять під шконкою одвічні бунтарі Парасюк та Семенченко, стає зрозумілим, який єврей сплачував їхню "бурхливу" антипорошенківську діяльність.
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Такие «патриоты» оказались. На заплате у пейсатых...
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Любой человек с мозгами после этого пересмотрел бы правдивость всей информации, что вещали такие "патриоты", но что-то мне подсказывает, что у многих вместо мозга теперь зелёная жижа.
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Забыли про контракт, теперь на общих условиях... людям все, газпрому ничего.
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Зачем выдумывать велосипеды? Их нашему презу дарят на каждой встрече...
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Вообще то тема велосипедов это тема Зеленского.Это даже в Эстонии признают).
Нечего отбирать хлеб и педали у Зе-Зе.
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По сути, это именно соевый своей политикой "Здесь мы с кацапией воюем, а здесь торгуем" и заложил под Украину эту бомбу замедленного действия. Если бы за время его правленияу кацапов не купили бы ни одного ТВЭЛа, ни одного килограмма угля, а эту проклятую трубу залили бетоном, то Украине не пришлось бы сейчас клянчить у всей Европы право остаться уже даже не основным транзитёром, а альтернативным.
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Поздравляю всех с возвращением в Малороссию образца 1991-2014
Вы сделали это вместе
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Не мешай ему руБЛИ зарабатывать.
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Правильно кажеш. І не лише "трубу", але й сховища та видобуток від Нафтогаза відділити і подбати про зменшення концентрації добувних активів (читай: розділити УГВ), причому ще вчора, тоді буде по правилах. Але ці гешефтмахери правила хочуть дуже вибірково застосовувати.
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Климкина нет, Супрун "атстранили",Зеркаль уволилась...Коболев уже ничего не решает...все что добилась команда предыдущего Президента-зе-******* успешно "сливает"...ради призрачного и весьма спорного мира...но потери будут-и возможно больше...
ведь рашке ещё нужен "коридор" и вода для Крыма...про ОРДЛО с "асобым статусом"-вообще отдельный разговор...
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Феофан: Да понять его, надёжа-царь, немудрено: они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай её сюда!
Бунша: Что-что? Кемская волость?
Шведский посол: Oh, ja, ja, Kemska wolost! Oh ja, ja!
Бунша: Да пусть забирают на здоровье, я-то думал, Господи!
Феофан: Как же это так, кормилец?!
Бунша: Царь знает, что делает! Государство не обеднеет. Забирайте!.. Забирайте!
(с)
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Не подписывать ничего с оккупантами 👍
Обойдёмся без газа. В штатах закупим. Поляки же утверждают, что он дешевле.
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Вообще-то он сильно дороже. Но они отказались от кацапского газа именно потому, что он с кацапским душком - вместе с газом вечно покупаешь какую-то проблему на свою голову. Но у нас "мудрый нарид" готов торговать своей свободой, лишь бы коммуналка уменьшилась. Но, как это обычно и бывает, выбрав снижение коммуналки, "мудрый нарид" получил и рост коммуналки, и лишится свободы.
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ваабще то амеровский квас дешевле.
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Не нужно выдумывать велосипед, нужно жить по правилам, - Витренко

Какой лисапед? монике нужна тесла... и кортеж из 20+ машин!
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значит уже договорились.
чуть больше чем пол года понадобилось зеленому болоту чтобы сдать Украину..... сумно
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простой и мудрый нарид уставший от войны и боявшийся за своих сыночков - призывного возраста так захотел...., чего уж там....
Предрешено это было уничтоженным генофондом украинской нации после всех геноцидов....

Не треба вигадувати велосипед, потрібно жити за правилами, - Вітренко заявив, що "Нафтогаз" і "Газпром" можуть підписати договір про транзит газу - Цензор.НЕТ 535
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