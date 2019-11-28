 Пассажиры напали с ножом на таксиста в Сумской области, но их задержали другие таксисты и передали полиции

Об этом разбойном нападении корреспонденту УНИАН рассказала начальница отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в области Эльвира Биганова-Шульман, информирует Цензор.НЕТ.

По ее информации, автомобиль такси для поездки за город трое пассажиров заказали в Шостке.

"После того, как автомобиль покинул пределы населенного пункта, один из пассажиров, сидевший сзади, нанес водителю удар ножом, очевидно, пытаясь завладеть таким образом транспортным средством", – рассказала Биганова-Шульман. Она также отметила, что удар прошел по касательной, а водитель сумел сориентироваться, выхватил нож за лезвие и выбросил его из машины.

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"В результате нападения водитель получил ранение уха, а также порез ладони, которой сумел перехватить нож после удара. При этом он смог включить рацию и передать сигнал тревоги диспетчеру службы такси. Последняя вызвала подмогу. Нападавших задержали сами таксисты на дороге, которая ведет из Шостки в поселок Воронеж Шосткинского района", – уточнила Биганова-Шульман.

В настоящее время на месте события работает следственно-оперативная группа.

Все трое злоумышленников были переданы таксистами правоохранителям. Сейчас с ними работают следователи", – подытожила Биганова-Шульман, пообещав сообщить дополнительные подробности случившегося утром в пятницу.

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