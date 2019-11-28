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 Политика Украины
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Все про:Правый сектор (775) Коцюбайло (6)

 "Народжені Майданом. Загартовані війною", - "Правый сектор" отмечает шестую годовщину создания

28 ноября движение "Правый сектор" отмечает шестую годовщину своего создания во времена Революции Достоинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал командир отдельной штурмовой роты ДУК "Правый сектор" Дмитрий Коцюбайло (Да Винчи).

Он отметил: "Рожденные Майданом. Закаленные войной. Свободные патриоты своей страны.

Когда начался Майдан и я пришел в ряды движения "Правого сектора", я пообещал себе, что буду стоять до Победы Майдана.

Когда началась война на востоке Украины, я пообещал себе, что буду стоять в рядах "Правого сектора" до Победы над российским захватчиком.

Сегодня ровно 6 лет от создания движения "Правый Сектор".

За эти годы сменилось немало: тактика ведения войны и освобожденные территории, бойцы и командиры, но единственное, что остается незминним- это желание стоять до самой Победы под флагом "Правого сектора".

Уже шесть лет мы первые идем в бой под нашим знаменем и стоим на защите самого ценного - Родины, ее свободы и независимости.
Наша цель: свободная Украина.
Мы боролись и будем бороться и дальше за каждый клочок родной земли, за каждого украинском, за наше будущее.

Война продолжается и победа будет за нами! Слава нации!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мои наставники - бойцы УПА. В условиях оккупации они боролись за Украину", - командир роты ДУК "Правый сектор", Народный герой Коцюбайло (Да Винчи). ВИДЕО

Народжені Майданом. Загартовані війною, - Правый сектор отмечает шестую годовщину создания 01

Источник: https://censor.net.ua/n3162454
 
   
 Топ комментарии
 
Только тихо празднуйте, грозные правосеки, и славьте Монику Зеленски.

Иначе вас посадят.
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А где кстати нацдружины или они только на Порошенко натравлены? Сдача нацинтересов зеленой бандой их уже не так интересует?
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Народжені Майданом. Загартовані війною. Придушені сракою зеленського
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Только тихо празднуйте, грозные правосеки, и славьте Монику Зеленски.

Иначе вас посадят.
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Труба все держит под контролем. Правосекам не бушевать, ато оружие отберут.
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У них факельное шествие, у вас зебилов фекальное. Обсыхай....
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будет,будет,и факелы и мыло - всё будет..
история - она же по спирали идёт..
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Народжені Майданом. Загартовані війною. Придушені сракою зеленського
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ось так, народжені, загартовані і придушені сракою. Може вони сракою загартовані?
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Ну раз сракою сектор придавили то такий сектор... Сектор стульчака.)
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А где кстати нацдружины или они только на Порошенко натравлены? Сдача нацинтересов зеленой бандой их уже не так интересует?
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Це аваковські дружини і гавкають лише за командою хазяїна
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Народжені Майданом - скоро будете похоронены портновым. Свою задачу выполнили - свалили пороха. Больше не нужны.
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одно название осталось и хоть раз выходили против Мертвечука Портнова? публично поддерживали ли добровольцев высказывали ли свою позицию по антиукраинскому разводу от Зе?-нет, язык в одно место- ах да летом в парке Шевченко геев пытались гонять заведомо зная что те сдачу не дадут
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Ці відзначають , а тим часом зєлібєні здають Україну путєну . Час діяти , а не дати відзначати.
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