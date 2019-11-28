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Все про:переименования (549) Перемышль (32) Польша (5003) УГКЦ (193)

 Местные власти польского Перемышля отменили название улицы в честь украинского епископа УГКЦ Коциловского - посольство назвало это решение "поспешным"

Посольство Украины в Польше считает поспешным и опрометчивым решение городского совета Перемышля об отмене названия улицы в честь украинского греко-католического епископа Иосафата Коциловского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства Украины в Польше в фейсбуке.

"Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы блаженного греко-католического епископа Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности в этот раз, к сожалению, победили", - говорится в сообщении.

В посольстве назвали решение властей Перемышля посягательством на доброе имя епископа Коциловского.

Иосафат Коциловский - епископ Перемышльской епархии УГКЦ (1917-1947), церковный и общественный деятель, доктор философии и теологии, профессор богословия. В 2001 году был бетафицирован Католической церковью и признан мучеником.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162450
 
 
 Топ комментарии
 
Перемишль українське місто, яке знаходиться на тимчасово окупованій Польщєю території України!
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А ще Є вулиці Адама Міцкевича,Юліуша Словацького...
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примітивні нацики є всюди..

Добре ,шо хоча б Михальчишин у Львові останнім часом притих....
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Перемишль українське місто, яке знаходиться на тимчасово окупованій Польщєю території України!
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Ви з посольством України у нашого східного сусіда вчитесь втручанню в справи інших суверенних держав? А далі що, попіл світової революції?
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Навіть самі націоналістичні поляки не визнають факту що Львів українське місто і між тим самі визнають що Холм та Перемишль це українській (русинські) міста, тому говорити про те що Перемишль та всі прикордонні райони Польщі це етнічні українські території абсолютно не образливо для поляків. Це просто правда! Навпаки поляки мають покаятись за примусове виселення українського етнічного населення з прикордонних з Україною районів в ході операції Висла і має повернути українців на їх рідні місця проживання!
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тупо....

зараз,коли всім рулить в Європі Брюсель виставляти якісь територіальні претензії Польщі....
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мова не йде про претензії, мова йде про відновлення історичної справедливості та відновлення українського населення прадавніх українських земель з яких починалась Україна як держава!
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ага Львов засрали теперь очередь Перемышля пришла? Ты пойди у местных спроси, смотри что бы тебя там на столбе не повесили!
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Місцеві там українці, а ті хто там живе зараз це польські переселенці.
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навіть Гітлер не ризикував вести війну на два фронти...
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Поляки періодично нариваються.. )

Нагадаю..У Львові є вулиця Костюшко......)))
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Поляки на словах лепят одно, а в кармане дулю держат. Чего стоят их фанатские кричалки:Бандеровцев убьём, Львов отберем", и тд и тп
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примітивні нацики є всюди..

Добре ,шо хоча б Михальчишин у Львові останнім часом притих....
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А ще Є вулиці Адама Міцкевича,Юліуша Словацького...
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это не дипломаты - это днище. Какого лешего посольство должно вообще ипать как поляки назовут польскую улицу в польском городе в Польше? Это не дипломаты - это отрыжка дипломатов.
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И какого буя в Польше должна появиться улица этого чувака???
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А ще У Львові Досі Є вулиці ЧЕхова...
Чайковського... Місцева влада польського Перемишля скасували назву вулиці на честь українського єпископа УГКЦ Коциловського - посольство назвало це рішення "поспішним" - Цензор.НЕТ 9935

питається - ЯКОГО ..УЯ ?
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Перемышль:
981-1018 гг - в составе Киевской Руси.
1018-1031 гг - в составе Польши.
1031-1069 гг - в составе Киевской Руси.
1069-1080 гг - в составе Польши.
1080-1097 гг - в составе Волынского княжества, входящего в Киевскую Русь.
1097-1141 гг - центр Перемышльского княжества, входящего в Киевскую Русь.
1141-1199 гг - в составе Галицкого княжества, зависимого от Киевской Руси.
1199-1340 гг - в составе Галицко-Волынского княжества, условно зависимого от Киевской Руси.
1340-1569 гг - в составе Польского королевства.
1569-1772 гг - в составе Речи Посполитой.
1772-1867 гг - в составе Австрийской империи.
1867-1918 гг - в составе Австро-Венгрии.
1918-1939 гг - в составе Польши.
1939-1941 гг - в составе СССР (Украинской ССР).
1941-1944 гг - оккупирован нацистской Германией (дистрикт Кракау).
1944-1945 гг - в составе СССР (Украинской ССР).
1945-н.в. - в составе Польши.
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И каким образом недоразумение под названием украина где воры и пианисты к Киевской Руси??? Ты еще сюда Скфские племена приплети!!!
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