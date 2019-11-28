 Местные власти польского Перемышля отменили название улицы в честь украинского епископа УГКЦ Коциловского - посольство назвало это решение "поспешным"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице посольства Украины в Польше в фейсбуке.
"Поспешное и опрометчивое решение городского совета в Перемышле об отмене названия улицы блаженного греко-католического епископа Коциловского. Манипулирование авторов резолюции аргументами, вырванными из контекста, нежелание услышать польских граждан украинской национальности в этот раз, к сожалению, победили", - говорится в сообщении.
В посольстве назвали решение властей Перемышля посягательством на доброе имя епископа Коциловского.
Иосафат Коциловский - епископ Перемышльской епархии УГКЦ (1917-1947), церковный и общественный деятель, доктор философии и теологии, профессор богословия. В 2001 году был бетафицирован Католической церковью и признан мучеником.
зараз,коли всім рулить в Європі Брюсель виставляти якісь територіальні претензії Польщі....
Нагадаю..У Львові є вулиця Костюшко......)))
Добре ,шо хоча б Михальчишин у Львові останнім часом притих....
Чайковського...
питається - ЯКОГО ..УЯ ?
981-1018 гг - в составе Киевской Руси.
1018-1031 гг - в составе Польши.
1031-1069 гг - в составе Киевской Руси.
1069-1080 гг - в составе Польши.
1080-1097 гг - в составе Волынского княжества, входящего в Киевскую Русь.
1097-1141 гг - центр Перемышльского княжества, входящего в Киевскую Русь.
1141-1199 гг - в составе Галицкого княжества, зависимого от Киевской Руси.
1199-1340 гг - в составе Галицко-Волынского княжества, условно зависимого от Киевской Руси.
1340-1569 гг - в составе Польского королевства.
1569-1772 гг - в составе Речи Посполитой.
1772-1867 гг - в составе Австрийской империи.
1867-1918 гг - в составе Австро-Венгрии.
1918-1939 гг - в составе Польши.
1939-1941 гг - в составе СССР (Украинской ССР).
1941-1944 гг - оккупирован нацистской Германией (дистрикт Кракау).
1944-1945 гг - в составе СССР (Украинской ССР).
1945-н.в. - в составе Польши.