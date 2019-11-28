 "У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Об этом она сказала в эфире телеканала "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить, из уважения к институту Президентства фильтровать свою речь", - заявила Василевская-Смаглюк, комментируя дело против нардепа Федыны и волонтера Звиробий.

Ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан в Украине Василевская-Смаглюк сравнила с российской.

"Если бы действительно это происходило где-нибудь в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека (волонтера Марусю Звиробий. - Ред.) - не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести там обыск, его бы просто посадили в тюрьму без суда и следствия", - сказала она.

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Ольга Василевская-Смаглюк - бывшая журналистка. Работала в газете "День" и на канале "1+1". Избрана депутатом от мажоритарного округа №96 в Киевской области.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

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Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.