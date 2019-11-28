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 Политика Украины
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Все про:свобода слова (1014) Василевская-Смаглюк (11) Федына София (17) Звиробий Маруся (1)

 "У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа", бывшая журналистка Ольга Василевская-Смаглюк, выступила за ограничение свободы слова "из уважения к институту Президентства".

Об этом она сказала в эфире телеканала "Настоящее время", информирует Цензор.НЕТ.

"Мне кажется, что у нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить, из уважения к институту Президентства фильтровать свою речь", - заявила Василевская-Смаглюк, комментируя дело против нардепа Федыны и волонтера Звиробий.

Ситуацию с соблюдением прав и свобод граждан в Украине Василевская-Смаглюк сравнила с российской.

"Если бы действительно это происходило где-нибудь в Крыму в нынешних условиях или в России, то этого человека (волонтера Марусю Звиробий. - Ред.) - не ждали бы санкции суда для того, чтобы провести там обыск, его бы просто посадили в тюрьму без суда и следствия", - сказала она.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Денег не брала, но скрывает, что предложения были, - полиграфолог о проверке нардепа Василевской-Смаглюк. ВИДЕО

Ольга Василевская-Смаглюк - бывшая журналистка. Работала в газете "День" и на канале "1+1". Избрана депутатом от мажоритарного округа №96 в Киевской области.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

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Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162449
 
   
 Топ комментарии
 
Язичок тобі треба трохи підрізать.
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Просто с завидным упорством СН топит свои рейтинги .
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Говорит хайка.
Нужно еще что-то добавить?
Неужели непонятно - что нужно менять в этой стране?
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Ця чорна , гнила , продажня сучище штовхнула Україну на крок до ГУЛАГу і в Голодомору . Мовчатимемо і буде всім пиз . дець чорний . Дупоголові вас це теж не обмине .
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Ветеранов АТО посадить.
Осыпать Коломойского преференциями за счет налогоплательщиков.
Иностранные компании щимить.
Повысить налоги и коммуналку.
Задавить мелкий бизнес.
Сдаться России.
Соратников Януковича вернуть в Украину и раздать им должности.
Свободу слова приглушить.

И почему этого не было в предвыборной программе Зеленского...
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вы забыли за пенсии евреям и даунбасу.

А еще - амнистию ополченцам. И пенсию за службу в днр.
И подарить россии долг, выигранный в судах.
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Это уже мелочи. Баловство, так сказать.
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Дебил - в штатах у каждого по 5-7 стволов, их всех нужно лет на 10? А из того что Звиробий нашли это пластмассовый пистольет сына и два зарегистрированных охотничьих.
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Це ж вона натякає, що пора вже цензуру ввести бо рейтінг падає.
І це правильно, без цензури що стало з рейтінгом попередника, знає бо сама до цього язик приклала, за що й у ліфт попала.
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просто упоротая дебилка заклейте ей рот ну хотя бы скотчем для начала "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 939
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очередной зашквар зеленых соплей предателей, боюсь ни гавлный зебил не его зеленая слизь до конца срока не досидит
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Когда же Зеля поймет, что он не на съемочной площадке и выссказывания льстивых дураков пусть даже и его однопартийцев не вырежешь из кадра и не переснимешь. Своею глупостью они в первую очередь подрывают его авторитет, т.к. без него не было бы и их. Помните как в совдепии лозунги :" Мы говорим ленин (Зеленский) подразумеваем партия, мы говорим партия, подразумеваем ленин ...."
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"Василевская-Смаглюк" родовитая однако,а ума то ума!не инакше дворянского роду! "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 8106 и где этих сук тфу-"слуг" только понабирали?а красота соответствует уму
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Блин, а есть ли такое днище, которое ЗЕбанутые не способны пробить???
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Как станет какое-то недоразумение депутатом, так сразу ему демократия мешает. Мандат тебе мешает, а не демократия. Как лишат тебя мандата, спросим про демократию.
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Судя по тому, кто сидит в СНБО, как власть расправляется с волонтерами, как Гончарук грабит народ, можно сказать, что Зеленский - предатель Украины и украинского народа.
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Журналистка говорит об ограничении свободы слова. Приехали. Им там в Трускавце лоботомию сделали?
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Бошки вскрыли, но мозгов там не нашли, одна маца...
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Там их путлеровцы зомбировали. Да и предварительный отбор тоже был соответствующий...
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0но ж зеленое и дебильное как и вся ******** клоуна.
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Вот она чудодейственная сила конвертиков!!!!!!!!!
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сервантерия она такая совему глав членограю всё вылижет и даже в труднодоступных местах "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 963
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Вот такими маленькими шажками власть разворачивает движение Украины в сторону россии.
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Вова как ранний Пу попытки Зе команды озвучить хотелки промолчали получите начали возмущаться назад а Зе оказался трусливо обидчивым еще тот змей
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_И начиналось херово, а продолжается и подавно. Чем закончится - страшно подумать...
Вдоль дороги лес густой, с бабами Ягами,
А в конце дороги той - плаха с топорами... (с)
_А картинка... Так, показуха. Шелуха. Это вообще не важно. Это изначально обман. Кино. А смотреть надо что они прячут за спиной. За отвлекающей картинкой.
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избириатели мажоритарного округу 96 на Київщині - вітаю вас. Ви це зробили разом.
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А моралистка от слуги, когда нибудь слышала о законе "Бумеранга?!" Или она считает, что высмеивать, выставлять дебилами, цинично унижать сравнивая деятельность политиков с поведением животных это единоличное право шутов "квартал 95". Так чему вы удивляетесь если население продолжает воспринимать вас также как и в комедийном шоу, тем более, что многие с сценических подмостков перебрались в кресла рады.
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Правду каже Смаглюк! То вже треба знати межі трохи, а не всяку єресь з погрозами президенту, ким би він не був, це президент України! І треба мати повагу до президента, як інституту влади, якщо ми прагнемо в Европу!
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И давно это вы идете в Европу?
Может вас туда из за свинохряка не берут?
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Служки трускавецкие открывают нам глаза - оказывается, свобода слова может быть сильная (что вредно для нынешней власти) и НЕ сильная или слабенькая (что при нынешней власти, более приемлемо)!
Браво зебилы! Аплодирую стоя! "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 7830
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До влади прийшли промосковські гниди. І хочуть, щоб у нас було як на паРаші. "У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк - Цензор.НЕТ 4055
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