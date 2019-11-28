 "Причин для моего увольнения нет. Я требую увольнения Кравцова и Галущака", - экс-замминистра инфраструктуры Клитина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Клитина отметила: "К сожалению брифинге не будет - я очень заболела, всю эту публичную травлю нелегко пережить. Но я прокомментирую здесь.
Причин для моего увольнения нет. Скандал, переписка - это всего лишь повод меня убрать с должности.
Ну даже если предположить - Министр меня уволил, потому что Джокер написал что я хочу на его место? Если Министр считает это переписку правдой, то почему Галущак и Кравцов еще не уволены? А как сказал министр Галущак "хороший апаратчик"?
Я считаю, что менеджмент "УЗ" и Наблюдательный совет, которые прикрывают Кравцова как только могут нужно гнать, сколько бы иностранцев там ни сидело!
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Так, на своей должности я мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам - таким как закрытие малодеятельных станций, мешала сдать украдкой в аренду железнодорожный вокзал Киев Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ - ну сами подумайте будет ли адекватный инвестор будет покупать акции компании перед реструктуризацией? Это просто попытка УЗ в будущем остаться квази монополией под названием "холдинг" после реформы и дискриминировать частных операторов.
Я подчеркиваю, что УЗ должна быть разделена на три независимых оператора! Что создание холдинга, как хочет Кравцов - это лишние коррупционные риски и кстати мою позицию поддерживает Всемирный банк.
Тендер на локомотивы тоже очень меня беспокоит - я не понимаю почему Министр и менеджмент УЗ ведут переговоры только с китайскими производителями, а например компания Alstom месяцами умоляет о встрече с Министром. Еще Кравцов нагло заявляет, что - выигрывают китайцы, потому что цена у них ниже. А сколько мы заплатим потом за сервис, или за финансовые условия?
Со своей стороны я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или Министру не хватит здесь смелости?"
Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.
Не залишайся на самоті та й не буде соромно
Кнопочка взяла всего пол процента
Богдан с Портновым с десяток украл
Пару процентов Юзик сожрал
Шлюхи, насильники в партии Вовы
Скушали рейтинга, что будь-здоровы
Бабушка снизила сколько смогла.
Сколько останется после *****?
(C)
@Prostibozenka
🤔
брифинге мана не будет
мне болит все
)))
ну *** и власть)))
Они тоже, якобы, через постель туда забрались?