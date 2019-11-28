EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  732  21
Все про:увольнение (1772) Мининфраструктуры (654) Клитина Александра (8)

 "Причин для моего увольнения нет. Я требую увольнения Кравцова и Галущака", - экс-замминистра инфраструктуры Клитина

Уволенная Кабмином экс-заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина считает, свое увольнение незаконным

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Клитина отметила: "К сожалению брифинге не будет - я очень заболела, всю эту публичную травлю нелегко пережить. Но я прокомментирую здесь.

Причин для моего увольнения нет. Скандал, переписка - это всего лишь повод меня убрать с должности.

Ну даже если предположить - Министр меня уволил, потому что Джокер написал что я хочу на его место? Если Министр считает это переписку правдой, то почему Галущак и Кравцов еще не уволены? А как сказал министр Галущак "хороший апаратчик"?

Я считаю, что менеджмент "УЗ" и Наблюдательный совет, которые прикрывают Кравцова как только могут  нужно гнать, сколько бы иностранцев там ни сидело!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин уволил замминистра инфраструктуры Клитину, - нардеп Гончаренко

Так, на своей должности я мешала и сопротивлялась непрозрачным вещам - таким как закрытие малодеятельных станций, мешала сдать украдкой в ​​аренду железнодорожный вокзал Киев Пассажирский вместо концессии, критиковала IPO УЗ - ну сами подумайте будет ли адекватный инвестор будет покупать акции компании перед реструктуризацией? Это просто попытка УЗ в будущем остаться квази монополией под названием "холдинг" после реформы и дискриминировать частных операторов.

Я подчеркиваю, что УЗ должна быть разделена на три независимых оператора! Что создание холдинга, как хочет Кравцов - это лишние коррупционные риски и кстати мою позицию поддерживает Всемирный банк.

Тендер на локомотивы тоже очень меня беспокоит - я не понимаю почему Министр и менеджмент УЗ ведут переговоры только с китайскими производителями, а например компания Alstom месяцами умоляет о встрече с Министром. Еще Кравцов нагло заявляет, что - выигрывают китайцы, потому что цена у них ниже. А сколько мы заплатим потом за сервис, или за финансовые условия?
Со своей стороны я требую увольнения Кравцова и Галущака! Или Министру не хватит здесь смелости?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я буду подавать в суд на публикаторов разговоров, - Клитина

Напомним, исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, на которой якобы нардепы от СН рассказывают о том, как замминистра инфраструктуры Александра Клитина получила свою должность. Вместе с тем, правозащитники заявили, что Клитина должна подать иск относительно заявлений о получении ею должности замминистра через постель.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Внешность - мой плюс. Я понимаю, о чем думает мужчина во время переговоров... Это дает мне некоторую гибкость... Возможность занять нестандартную позицию", - замминистра Клитина. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3162447
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Тільки чую прізвище її, відразу соромітські думки в голову приходять. Самому стидно.
 показать весь комментарий
 
 
"Самому стидно"
Не залишайся на самоті та й не буде соромно "Причин для моего увольнения нет. Я требую увольнения Кравцова и Галущака", - экс-замминистра инфраструктуры Клитина - Цензор.НЕТ 2503
 показать весь комментарий
 
Клітіна, дав же бог прізвізвище.😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то спер рейтинги у презєдента
Кнопочка взяла всего пол процента
Богдан с Портновым с десяток украл
Пару процентов Юзик сожрал

Шлюхи, насильники в партии Вовы
Скушали рейтинга, что будь-здоровы
Бабушка снизила сколько смогла.
Сколько останется после *****?
(C)
@Prostibozenka
🤔
 показать весь комментарий
 
 
а очень забалел..
брифинге мана не будет
мне болит все
)))
ну *** и власть)))
 показать весь комментарий
 
 
Увольнение, как и прием на работу, только через постель.....
 показать весь комментарий
 
 
зараз полізе чергова невдобна для зелених правда
 показать весь комментарий
 
 
Не зашли твои нестандартные позиции? Видимо у Кравцова и Глущака прзиции поинтереснее? 😉
 показать весь комментарий
 
 
В смысле?
Они тоже, якобы, через постель туда забрались? "Причин для моего увольнения нет. Я требую увольнения Кравцова и Галущака", - экс-замминистра инфраструктуры Клитина - Цензор.НЕТ 1527
 показать весь комментарий
 
Нормальные люди как Зеркаль сами заявления пишут, а эта сразу видно что без достоинства))
 показать весь комментарий
 
 
после увольнения, Клитиной осталось только постить сообщения в социальных сетях.. "Причин для моего увольнения нет. Я требую увольнения Кравцова и Галущака", - экс-замминистра инфраструктуры Клитина - Цензор.НЕТ 9617
"Причин для моего увольнения нет. Я требую увольнения Кравцова и Галущака", - экс-замминистра инфраструктуры Клитина - Цензор.НЕТ 1938
 показать весь комментарий
 
 
Зашли ее на пост министра через ж0пу, и уволили с должности "через ж0пу". Зачем должна быть причина?!
 показать весь комментарий
 
 
Ты ж говорила:- Я знаю о чем думают мужчины на переговорах со мной. Вот и уволили что б не сбивала с мётки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх