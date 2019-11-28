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 Политика Украины, Технологии
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Все про:энергетика (1124) альтернативная энергетика (19) солнечная энергетика (14) Гончарук_Алексей (326)

 За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел встречу с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Сегодня в Украине реализуется ряд проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 2,5 гигаватт. Это самый большой показатель за все годы независимости нашего государства. В эту сферу инвестировано 4,8 млрд долларов в течение последних 5 лет", - отметил Гончарук.

Глава украинского правительства отметил: "Нашей целью является увеличение доли возобновляемой энергетики. Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году".

Читайте на "Цензор.НЕТ": От Зеленского и Рады потребовали немедленных реформ в сфере энергетики, - открытое письмо Украинской ассоциации возобновляемой энергетики

Ла Камера выразил поддержку действиям украинского правительства: "Украина идет в правильном направлении. Вы можете рассчитывать на нас в вопросах развитию системы возобновляемой энергетики в вашей стране ".

Кроме этого, на встрече обсуждали внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной ВИЭ, для стимулирования развития возобновляемой энергетики. Первый аукцион должен состояться уже в апреле 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 30 кВт: частным домохозяйствам разрешили ставить солнечные электростанции без ограничений, - избранный нардеп Оржель

Справка

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, или IRENA - организация, основанная в 2009 году для поддержки использования государствами всех форм возобновляемых источников энергии. Украина стала членом IRENA в феврале 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3162446
 
 
 Топ комментарии
 
Как это? То есть инвестировали при власти клятого барыги Вальцмана? За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1163
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За последние 5 лет?

Неужто самокатовожатый пиариться на достижениях бориго-ворюг?
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Как это? То есть инвестировали при власти клятого барыги Вальцмана? За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1163
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За последние 5 лет?

Неужто самокатовожатый пиариться на достижениях бориго-ворюг?
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коМанда Зебілів 5 років дуже потужно терла ********* палочки.
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премьер ЗЕбилов хвалица достижениями Порошенко -- вот клоуны натуральные. За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8001 .
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Тут главное не впечатляться,а внимательно изучить.Наш зелёный ахметка вбил пыж на Хмельницкой АЭС и теперь радостно пожинает плоды с экологической электроэнергии.Вопиюще,но...Соевые на такое не реагируют.
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Помогу даже для особо одарённых:в гугле вбиваете" хмельницкая аэс полностью остановилась" и читаете немножко правды.
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Тут вопрос в том...сколько за следующие пять лет ...за время правления зеленого стада...будет инвистированно..
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не правления, а "стрижки" зеленого стада - все таки дохе_ра баранов - это профит полюбому За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4687
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инвестируются миллиарды а почему-то платят за это потребители
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"Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году".
Что это зебильный пи*арас несёт? Где все они будут в 2020-м, а не то, что в 2050-м? За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3668
Источник: https://censor.net.ua/n3162446
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Шо ты несёшь чучело?? ЗЕбилы тут хотят слышать как барига мародёр всё украл, а ты шо мелешь? Как барига миллиарды инвестировал?? Смотри..дозвездишся что уволят..
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Конечно инвестировано. Тариф покупки электрики один из самых дорогих в Европе и еще кредиты на строительство под гарантии государства. Вы сначала продайте эту электрику кому нибудь по той цене а потом хвалитесь. А так она смешивается с производимой от АЭС и продается вместе по заниженному тарифу, получается откусывает прибыль производимую АЭС. А потом воют что АЭС не модернизируют, так может именно этих средств и не хватает на модернизацию.
Досить, тату, торгувати, бо нема чим здачі дати.
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зелескот, как это понимать? Барыга грабил страну пять лет, уничтожал промышленность, а тут бац и такие вложения?! Может гончарук порохобот?!
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Офіс президента вирішив похвалитись економічними успіхами і розповів, що середня заробітна платня за рік виросла на 16%.

Ми зайшли на сайт Держкомстату, побудували графік, і виявилось, що наші зелені економічні генії забули додати, що весь ріст відбувся за попередньої влади.
(C)
@babatakit
🤔
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"Инвестировали"... Я читал что солнечные панели через 20 лет садятся. Кто в курсе? Если это так то на нас не просто тупо зарабатывают, а элементарно грабят!
Поскольку после того как нас подоят, мы еще и без "средств" генерации останемся.
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Я не просил оценивать мое эмоциональное состояние! Я спрашивал (знающих людей) о реальном сроке работы солнечных панелей!

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и что это должно значить? сколько именно принадлежит государству Украина, а сколько принадлежит барыгам, получающим сверхприбыли на клюевских "зеленых тарифах"?
Власники найбільших виробників електроенергії за клюевским "зеленим тарифом": Рінат Ахметов, Карл Стурен, китайська CNBM, Максим Єфімов та Сергій Хрипков - вот в кого инвестировали, но не в Украину.
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Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году". Источник: https://censor.net.ua/n3162446\\\\\\\\\\

Алло, доктор Преображенский? Да, у нас тут интересный поциент - то высрал шо экономика даст + 40% за 5 лет, теперь это, я Вам ссылочку скинул, это вообще кошмар, заберите его?
Алло, доктор? Алло? Вы хрипите надеюсь от кашля? Алло? ... (умер от смеха, мы только что потеряли нашего доктора За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8362 )
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Ты, зе-козлина, лучше объясни, что это за сепаратные двусторонние переговоры между Украиной и Россией по газу прошли сегодня в Вене? Чего скрываем от Европы и украинского народа, чего сдаём России на этот раз?
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простите за неудобный вопрос... куда инвестировали, в Ахметова?
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Людей грабят а не инвестируют! Почему не описывается вся схема грабежа населения?
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А сколько еще с рядовых жителей Украины содрали на зеленую энергетику олигархов?
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