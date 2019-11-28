 За последних 5 лет в развитие возобновляемой энергетики в Украине инвестировано 4,8 млрд долларов, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Сегодня в Украине реализуется ряд проектов возобновляемой энергетики общей мощностью в 2,5 гигаватт. Это самый большой показатель за все годы независимости нашего государства. В эту сферу инвестировано 4,8 млрд долларов в течение последних 5 лет", - отметил Гончарук.
Глава украинского правительства отметил: "Нашей целью является увеличение доли возобновляемой энергетики. Сейчас мы разрабатываем стратегию перехода на возобновляемую энергетику к 2050 году".
Ла Камера выразил поддержку действиям украинского правительства: "Украина идет в правильном направлении. Вы можете рассчитывать на нас в вопросах развитию системы возобновляемой энергетики в вашей стране ".
Кроме этого, на встрече обсуждали внедрение аукционной системы закупки электроэнергии, произведенной ВИЭ, для стимулирования развития возобновляемой энергетики. Первый аукцион должен состояться уже в апреле 2020 года.
Справка
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, или IRENA - организация, основанная в 2009 году для поддержки использования государствами всех форм возобновляемых источников энергии. Украина стала членом IRENA в феврале 2018 года.
Неужто самокатовожатый пиариться на достижениях бориго-ворюг?
Что это зебильный пи*арас несёт? Где все они будут в 2020-м, а не то, что в 2050-м?
Источник: https://censor.net.ua/n3162446
Досить, тату, торгувати, бо нема чим здачі дати.
Ми зайшли на сайт Держкомстату, побудували графік, і виявилось, що наші зелені економічні генії забули додати, що весь ріст відбувся за попередньої влади.
(C)
@babatakit
🤔
0.001% хйу
Поскольку после того как нас подоят, мы еще и без "средств" генерации останемся.
б*же, а Вы оптимист, таки однако то
Власники найбільших виробників електроенергії за клюевским "зеленим тарифом": Рінат Ахметов, Карл Стурен, китайська CNBM, Максим Єфімов та Сергій Хрипков - вот в кого инвестировали, но не в Украину.
Алло, доктор Преображенский? Да, у нас тут интересный поциент - то высрал шо экономика даст + 40% за 5 лет, теперь это, я Вам ссылочку скинул, это вообще кошмар, заберите его?
Алло, доктор? Алло? Вы хрипите надеюсь от кашля? Алло? ... (умер от смеха, мы только что потеряли нашего доктора )