 Украина и Россия провели в Вене двусторонние переговоры по газу

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщают российские СМИ и Минэнерго РФ.
Сообщается, что консультациях принимали участие министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператора газотранспортной системы Украины".
"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.
Кроме того, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.
Переговоры произошли не в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше. Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.
Позже в Министерстве энергетики Украині прокомментировали двустороннюю встречу в Вене.
В пресс-службе ведомства сообщили, что работа по условиям договора о транспортировке российского газа через украинскую газотранспортную систему продолжается. Во время встречи представители Украины и России обсудили возможность подписания договора по европейским правилам и договорились продолжать переговоры.
"Подписание долгосрочного договора на транспортировку газа в соответствии с европейским законодательством и на экономически обоснованных условиях - это вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и Европы. Мы, как надежный партнер, должны обеспечить стабильность и бесперебойность транспортировки природного газа на европейские рынки", - заявили в Минэнерго.
******* малоросси.
Так ви ж в падучій тут билися, коли для ахмєткиних станцій вугілля в роіссі закупляли напряму. А якби газ напряму брали, то вас порвало б, як зом'ячків від краплі нікотину. А тепер все так як і потрібно?
******* малоросси.
газ то идет сразу потребителям - но при этом *****
платит за транзит до словацкой границы...
в Словаччині нема свого газу і весь газ там з РФ ...
Типа по одной трубе идет два встречных потока туда и обратно. Сначала пол дня газ качаем в одну сторону, следующие пол дня в другую.
А чего ж так Коболев и КО распереживались об остановке транзита, если у нас газа в хранилищах навалом? Потому что придется ДЕЙСТВИТЕЛЬНО задействовать реверс и вести перекачку газа в обратную сторону.
Технически они построены так, что газ идет в определенном направлении. Все другие режимы работы являются нештатными и аварийными. Т.е. технически качать газ в другом направлении это создавать предпосылки к авариям. А все газовые хранилища служат с одной целью аккумулировать газ, обеспечивая его транзит.
Це лише ваші фантазії. В совку було значне власне споживання газу, маршрути газопроводів та сховища в тому числі розраховувались для поставок в регіони з великим споживанням - великі міста, райони з важкою промисловістю... Найпотужніші магістралі в Україні та місцерозташування сховищ - так, транзитноорієнтовані, адже закінчувались створюватись вже коли шли великі поставки через західні кордони - в 80-90-ті роки. Але газовій трубі чи ГПА - байдуже в якому з 2 напрямків буде накачуватись газ після виходу з КС, розробляється відповідна технологічна схема ГТС і на ура перенаправляється потік.
В названии заложено откуда и куда. А при союзе Украина вполне сама обеспечивала себя природным газом, добывая до 90 млрд. кубов в год. А после строительства газопроводов в Европу, украинская добыча начала затухать, а старые отработанные месторождения газа стали использоваться как подземные хранилища.
Это как вопрос что было раньше яйцо или курица.
З чого така впевненість? Тому що Гончарук заявив, що у разі припинення транзиту газа через територію України, вартість газу для споживачив зросте.
Якщо газ ВЖЕ на теріторії України у сховищах, придбаний улітку по меншій вартості, то з чого ціні збільшиться? Відповідь проста, відразу буде закладатись вартість транспортування по України від сховищ до споживачів.
При тому також кажуть, про те що у разі прямого договору, можливе зниження ціни, за рахунок виключення транзитної складової.
Физически, а не по документам, ЧЕЙ газ?
КАКАЯ РАЗНИЦА, как они свои деньги получают напрямую или фирму-прокладку, если они все равно деньги получают, попутно зарабатывая на мнимой транспортировке туда-обратно.
КАК в одной голове может существовать два взаимоисключения.
С одной стороны звездишь про страну-агрессор, с другой стороны про "газовую независимость" в виде поставки расейского газа от фирмы-прокладки.
Задай себе простой вопрос деньги за газ КТО получает? Подсказать?
Если бы хотели ДЕЙСТВИТЕЛЬНО газовой независимости, РЕАЛЬНО то увеличивали бы собственную добычу, а не рассказывали пять лет о ней.
ты когда злеб в магазине покупаешь то ты деньги кому платишь и чей это хлеб?
понаражают баранов а нам разгребать
То есть ЗЕ снова прыгает на те же грабли, переводя газовые контракты в политическую плоскость личных договоренностей с фуйлом. Мы опять торгуем суверенитетом за скидку на газ ?
Ничего нового, ничего хорошего.
про які методички мова ? у вас галюцінації ?
ну, то у вас вже є ця "сила" на двоїх ?
В 2014году кацапы хотели все сделать "втупую"! Теперь поумнели и решили украинское быдло нагнуть по другому!!!
не бачу причини щось змінювати.
Или деньги им заменяют все .??
1. Медведчук - президент, не сейчас, весной.
2. Отказ от газовых исков.
3. Компенсация России за ущерб от санкций. Украина будет выплачивать России компенсацию. Коломойскому тоже. Про него забыл, а напрасно.
4. Переименование Украины в Украинскую Донбасскую Республику с последующим присоединением к России.
5. Орки в Раде и правительстве. Медведчука я уже упоминал.
6. За все это вы получите скидку в 5% на газ. На год. А может и просто по роже будете получать от понаехавших орков. Бесплатно. Они довольно злые и наверняка захотят привести вас в чувство.
Вот за это, зебилоголовые, вы и проголосовали на выборах Скомороха.
2) Обоюдный, с учетом интересов обеих сторон
3) Бред
4) Это какая стадия шизы?
5) Смотря кого подразумевать под орками. Если шоколадного хряка с его партией, то да.
6) см. пункты выше.
З.Ы. У тебя от соевого шоколада разжижение моСка. не ешь его много на ночь.
торгруют на крови мрази!
И после этого кто-то требует от европейцев ужесточить санкции!!!!!!! Клоунада, да и только!Источник: https://censor.net.ua/n3162444
- 3 миллиарда уже сейчас,
-12 миллиардов уже скоро,
+3 миллиарда неконтролируемых поставок РФ газа в Лугандон.
Зеленский, пождпишешь эту парашу с Газпромом, - будешь висеть на зеленом фонаре!
Ребяткам есть что скрывать и от Европы, и от украинского народа. Всё шито-крыто до поры до времени.
Пистетц, *****...
Тому що ...............
Який дурень буде накладати санкції в збиток своїй країні,якщо країна,що обороняється,-торгує з агресором-окупантом ? Це ДЕРЖАВНА ЗРАДА.Особливо на фоні засекреченості цих переговорів.