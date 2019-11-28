 Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ.
Сообщается, что консультациях принимали участие министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператора газотранспортной системы Украины".
"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.
Кроме того, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.
Переговоры произошли не в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше. Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.
******* малоросси.
газ то идет сразу потребителям - но при этом *****
платит за транзит до словацкой границы...
в Словаччині нема свого газу і весь газ там з РФ ...
Типа по одной трубе идет два встречных потока туда и обратно. Сначала пол дня газ качаем в одну сторону, следующие пол дня в другую.
А чего ж так Коболев и КО распереживались об остановке транзита, если у нас газа в хранилищах навалом? Потому что придется ДЕЙСТВИТЕЛЬНО задействовать реверс и вести перекачку газа в обратную сторону.
Технически они построены так, что газ идет в определенном направлении. Все другие режимы работы являются нештатными и аварийными. Т.е. технически качать газ в другом направлении это создавать предпосылки к авариям. А все газовые хранилища служат с одной целью аккумулировать газ, обеспечивая его транзит.
То есть ЗЕ снова прыгает на те же грабли, переводя газовые контракты в политическую плоскость личных договоренностей с фуйлом. Мы опять торгуем суверенитетом за скидку на газ ?
Ничего нового, ничего хорошего.
про які методички мова ? у вас галюцінації ?
В 2014году кацапы хотели все сделать "втупую"! Теперь поумнели и решили украинское быдло нагнуть по другому!!!
не бачу причини щось змінювати.
Или деньги им заменяют все .??
1. Медведчук - президент, не сейчас, весной.
2. Отказ от газовых исков.
3. Компенсация России за ущерб от санкций. Украина будет выплачивать России компенсацию. Коломойскому тоже. Про него забыл, а напрасно.
4. Переименование Украины в Украинскую Донбасскую Республику с последующим присоединением к России.
5. Орки в Раде и правительстве. Медведчука я уже упоминал.
6. За все это вы получите скидку в 5% на газ. На год. А может и просто по роже будете получать от понаехавших орков. Бесплатно. Они довольно злые и наверняка захотят привести вас в чувство.
Вот за это, зебилоголовые, вы и проголосовали на выборах Скомороха.
2) Обоюдный, с учетом интересов обеих сторон
3) Бред
4) Это какая стадия шизы?
5) Смотря кого подразумевать под орками. Если шоколадного хряка с его партией, то да.
6) см. пункты выше.
З.Ы. У тебя от соевого шоколада разжижение моСка. не ешь его много на ночь.
торгруют на крови мрази!
И после этого кто-то требует от европейцев ужесточить санкции!!!!!!! Клоунада, да и только!Источник: https://censor.net.ua/n3162444
- 3 миллиарда уже сейчас,
-12 миллиардов уже скоро,
+3 миллиарда неконтролируемых поставок РФ газа в Лугандон.
Зеленский, пождпишешь эту парашу с Газпромом, - будешь висеть на зеленом фонаре!
Ребяткам есть что скрывать и от Европы, и от украинского народа. Всё шито-крыто до поры до времени.
Пистетц, *****...