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 Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу

Россия и Украина 28 ноября в Вене провели двусторонние газовые переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ.

Сообщается, что консультациях принимали участие министр энергетики Российской Федерации Александр Новак, глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, руководители "Нафтогаза Украины" и ООО "Оператора газотранспортной системы Украины".

"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате в ближайшие дни.

Переговоры произошли не в трехстороннем формате вместе с представителями Евросоюза, как это было раньше. Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы в цейтноте, времени мало", - Песков о переговорах по транзиту российского газа через Украину

Источник: https://censor.net.ua/n3162444
 
 
 Топ комментарии
 
Тему газа решили согласовать на встрече в нормадском формате.
То есть ЗЕ снова прыгает на те же грабли, переводя газовые контракты в политическую плоскость личных договоренностей с фуйлом. Мы опять торгуем суверенитетом за скидку на газ ?
Ничего нового, ничего хорошего.
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5 років справно купували газ в кацапів - тільки зі словацькою націнкою !
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5 лет не покупали газ у кацапов и тут пришло зеленое чмо и говорит что нам нужно покупать газ у агрессора чтобы он на наши же деньги убивал нас на Донбассе. Зебилы вы рады? Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу - Цензор.НЕТ 7553
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5 років справно купували газ в кацапів - тільки зі словацькою націнкою !
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Так ви ж в падучій тут билися, коли для ахмєткиних станцій вугілля в роіссі закупляли напряму. А якби газ напряму брали, то вас порвало б, як зом'ячків від краплі нікотину. А тепер все так як і потрібно?

******* малоросси.
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Эту "наценку" с лихвой покрывала паРаша платой за транзит..
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За виртуальный транзит до словацкой территории...
газ то идет сразу потребителям - но при этом *****
платит за транзит до словацкой границы...

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NNN. У європейському газі кацапського всього ~30%. Буде ще меньше.
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а звідки ж решта ?
в Словаччині нема свого газу і весь газ там з РФ ...
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В ЄС кацапського газу лише 32%, решта норвезький, алжирський, катарський, США і т.пд.. І, нам ТРАНСПОРТУВАЛИ газ з Словаччини. А КУПУВАЛИ ми в норвежців, швейцарців, поляків і. т. д. Вчи матчастину, іксперд кацапський.
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5 років ніхто у кацапів газу не купував. Так Шо не треба брехати. Де ти чув ці 5 років що б ***** шантажував Україну газом? От же й далі не треба в них купувати. Ніяких прямих поставок.
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зебілам аби на гривню вартісь опалення зменшили, вони за це державу продадуть.
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Якби ж через одну.Мародери брали ще й через китайську та білоруську прокладку на Сході і через словацьку з підвищеною ціною ще й через венгерський реверс на Заході.При цьому,заборона на виготовлення власного біотоплива у вигляді спирту населенням ще й досі існує в Україні.Ось такі "патріоти".
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а платив за це все - простий народ України ... при чому кадастру власних газових ресурсів - й досі не оприлюднено !
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Нах брехню нести? Ну, нехай чесні зєлєйобіки посадять клятих корупціонерів накінець! За оборонпром, за газ, за катери і. т.д. А то це все лише твій тупий пістьош)))))
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Для зебілів: кацапи за транзит газу до Словаччини справно платили Україні гроші)))) І, а з Польщі та Угорщини ми теж кацапський газ купували?))))
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завдяки цьому за всі ці роки 1.закупаючи газ зі словацькою націнкою його вартість була не 450 $ як вимагав "по-брацьки" північний сусід 2.кацапи не змогли навісити борги за спожитий газ в ОРДЛО ; 3. незалежність ніколи не бува безкоштовною
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Толку что не покупали, транзит и торговля один хрен были
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Сладкая сказочка от шоколадника, газ не из Расеи -Три раза ХА.
Типа по одной трубе идет два встречных потока туда и обратно. Сначала пол дня газ качаем в одну сторону, следующие пол дня в другую.
А чего ж так Коболев и КО распереживались об остановке транзита, если у нас газа в хранилищах навалом? Потому что придется ДЕЙСТВИТЕЛЬНО задействовать реверс и вести перекачку газа в обратную сторону.
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Вони розпереживались за навар від транзиту, за газ ЄСюки переживають
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Газопроводы при совке строились с одной целью качать газ из Сибири в Европу.
Технически они построены так, что газ идет в определенном направлении. Все другие режимы работы являются нештатными и аварийными. Т.е. технически качать газ в другом направлении это создавать предпосылки к авариям. А все газовые хранилища служат с одной целью аккумулировать газ, обеспечивая его транзит.
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А нічого, що Нафтогаз є одним з найбільших платників до бюджету України? Зебіли, їй Богу...
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Так что в Словакии как в Катаре крупнейшие месторождения газа? Чей там газ? Типа европейский, с рузькой отдушиной?
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Газ принадлежит трейдерам. Поинтересуйся, что это такое - расширь свой кругозор.
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Та воно тупе. Не знає навіть, що ми качали газ і з Польщі, і з Угорщини.
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Тему газа решили согласовать на встрече в нормадском формате.
То есть ЗЕ снова прыгает на те же грабли, переводя газовые контракты в политическую плоскость личных договоренностей с фуйлом. Мы опять торгуем суверенитетом за скидку на газ ?
Ничего нового, ничего хорошего.
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Зеленский готовит возврат газового ярма
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якось вам методичку неоперативно перекладають Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу - Цензор.НЕТ 2905
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це моя фраза. я її сама написала.
про які методички мова ? у вас галюцінації ?
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Це кацапська троляка з шизою, про гугл-перекладач і смайликами. Не реагуйте
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украина достойна своих правителей! Ели в стране 73% идиотов слопо-глухо-немых... то что можно ожидать кроме очередного голодомора???
В 2014году кацапы хотели все сделать "втупую"! Теперь поумнели и решили украинское быдло нагнуть по другому!!!
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А почему должности и фамилии рашкинских представителей озвучили, а руководителей "Нафтогаза" и оператора никак не представили? Я так понимаю это не те люди, которые премии мамам в штаты переправляют?

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Оржель, иди нах! Никого газу у старны-агрессора!
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и ты туда же. будем покупать у кого угодно лишь бы люди в тепле были
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ми і так за п'ять років не замерзли.
не бачу причини щось змінювати.
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Путин обещал Зеленскому подарить стеклянные бусы в обмен на интересы Украины.
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Я так понимаю, пришли новые решалы погреть руки на газе. И второе. Я уж не раз писал, что только евреи могут торговать с теми, кто на них напал. Пример Израиля тому очень яркий....
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У зебилов есть чувство собственного достоинства ??
Или деньги им заменяют все .??
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ты у пети спроси
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Сівоза? Труба? Нє? Все добре? Чи ще сєпар.персонажів тобі назвати при владі?
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Зебилы, хотите знать, что привезет Скоморох? Перечисляю:
1. Медведчук - президент, не сейчас, весной.
2. Отказ от газовых исков.
3. Компенсация России за ущерб от санкций. Украина будет выплачивать России компенсацию. Коломойскому тоже. Про него забыл, а напрасно.
4. Переименование Украины в Украинскую Донбасскую Республику с последующим присоединением к России.
5. Орки в Раде и правительстве. Медведчука я уже упоминал.
6. За все это вы получите скидку в 5% на газ. На год. А может и просто по роже будете получать от понаехавших орков. Бесплатно. Они довольно злые и наверняка захотят привести вас в чувство.
Вот за это, зебилоголовые, вы и проголосовали на выборах Скомороха.
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1) Бред
2) Обоюдный, с учетом интересов обеих сторон
3) Бред
4) Это какая стадия шизы?
5) Смотря кого подразумевать под орками. Если шоколадного хряка с его партией, то да.
6) см. пункты выше.
З.Ы. У тебя от соевого шоколада разжижение моСка. не ешь его много на ночь.
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подонки зелеНые барыгы!
торгруют на крови мрази!
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На шестом году войны - "Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере"
И после этого кто-то требует от европейцев ужесточить санкции!!!!!!! Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу - Цензор.НЕТ 6944 Клоунада, да и только!Источник: https://censor.net.ua/n3162444
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Речь о транзитных миллиардах, которые вполне реально потерять с 1 января 2020.
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І що, тепер ми знову будемо мати задоволення кожний Новий рік бачити п'яну харю, яка закручує газову засувку в Україну і чути лемент "братів" Украина газ ворует?
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Да. Зебилы именно за это и проголосовали.
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Всё возвращается к временам Януковича. Какую область Украины сдадим России за скидку на газ?
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Я не против что бы сдали "по днепру"!!! Лучше меньше но лучше!!!
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Зеленого дурака путин гонит как шар в лузу. "Урегулирование взаимных претензий" (на самом деле отказ от инициированным РФ арбитражем) это:
- 3 миллиарда уже сейчас,
-12 миллиардов уже скоро,
+3 миллиарда неконтролируемых поставок РФ газа в Лугандон.

Зеленский, пождпишешь эту парашу с Газпромом, - будешь висеть на зеленом фонаре!
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Он подпишет и висеть не будет. Зебилам объяснят, что лучше быть бедным и больным, чем богатым и здоровым, а во всем виноват Порошенко, и они довольные пойдут смотреть "Сватов".
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А нет ли здесь состава преступления?
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Кстати, если переговоры по газу пошли уже без представителей ЕС, то это стопроцентная коррупция, сдача национальных интересов и большущий крест на будущем Украины. Увы.
Ребяткам есть что скрывать и от Европы, и от украинского народа. Всё шито-крыто до поры до времени.
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"Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере - урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины", - отмечается в сообщении.

Пистетц, *****...
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Ну якщо ожель, то злив інтереси України
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