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 Общество
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Все про:Бутусов Юрий (1927) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (38) Марченко Дмитрий (21) мера пресечения (73)

 Наша страна верит, что мы готовы пойти на смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко

Командир 95-й десантно-штурмовой бригады Максим Миргородский, рыцарь трех степеней ордена Богдана Хмельницкого и общественной награды Народный Герой, огорчен отказом суда выдать на поруки генерал-майора Дмитрия Марченко, которого подозревают в закупке некачественных бронежилетов.

Об этом написал в Фейсбуке редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Таким составом, как сегодня собирались в суде и предлагали брать на поруки мы, офицеры, собираемся только на похоронах наших товарищей. Для нас это важно. Сегодня нам, защитникам Украины, показали, что мы для государства никто, наше мнение ничего не значит", - сказал Миргородский.

По его словам, на свободу до приговора выпускают кого угодно. При этом офицеров держат за решеткой, будто они уголовники, и им нет доверия.

"Я приехал, чтобы поручиться своей честью - Марченко не будет скрываться. Оказалось, это недостаточно. Даже моего слова недостаточно. Слова других офицеров и генералов", - пояснил Миргородский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн залога! Боевому генералу, сука!" - перепалка с прокурорами после суда над Марченко. ВИДЕО

"Наша страна доверяет нам идти в бой и уверена, что никто из нас не сбежит с поля боя, верит, что мы готовы пойти смерть. Но наша страна при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя", - продолжил он.

Миргородский считает, что у нас принято ценить мертвых героев, до живых же никому нет дела.

"Погиб комбриг 128-й - кто сейчас вспоминает его семью? Был шум и все уже забылось. Цена жизни солдата на войне -1 миллион 200 тысяч посмертных выплат, цена свободы и чести - залог в 20 миллионов. Вот такое настоящее отношение государства сегодня показал апелляционный суд Киева, который оскорбил тех, кто защищает Украину", - подытожил он.

Наша страна верит, что мы готовы пойти на смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко 01
Наша страна верит, что мы готовы пойти на смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко 02

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

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Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

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11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162443
 
   
 Топ комментарии
 
Так защитников государства не унижал ещё ни один през... Наша страна верит, что мы готовы пойти смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко - Цензор.НЕТ 6801
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Зебилы, за кого будете голосовать когда ваше зеленое хуйло сбежит к обычному хуйлу? Наша страна верит, что мы готовы пойти смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко - Цензор.НЕТ 4959
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Так защитников государства не унижал ещё ни один през...
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Так они его и выбрали!!! Пусть едят не обляпаются или выдвигают требования или засунуть языки у дупы и помалкиваю, собственно чем они и занимаются!!!
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Миргородский! Потушите эмоции и анализируйте кому это нужно!!! Кто принял решение? Вы ж понимаете что НЕ Зе! Вас просто пытаются стравить! с помощью кацапской агентуры
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ага... а сколько в тюрмах патриотов посадил....ууууу...УЖС!!!
Кстати зебил их выпустил или так и сидят?
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Зебилы, за кого будете голосовать когда ваше зеленое ***** сбежит к обычному *****? Наша страна верит, что мы готовы пойти смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко - Цензор.НЕТ 4959
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Так вважає криворізька пліснява зелена.
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бубочке нужно посадить кого нибудь(обещало), а мертвечуков и портянок пукин запретил.
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мда-раньше казали так-спасибі жителям донбаса за президента пі*******са---а тепер не знаю кому і дякувать
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Спасіба жітєлям крівбаса за .....ну далі потєксту.
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На огнестрел переделан?

Эбланы подпортновские.
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пластиковая пуля может зильоную саплю повредить, аднозначно!
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дурочку клеїть тьотя. Не знає вона чому вилучили. Потім розкажуть їй
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Зебилы, вы ж придумаете какое-то оправдание для действий своих зелёных капитулянтов?
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а это не слова уже
это конкретика
хунту привецтвую и поддержу
пора учить зелебобов не только на словах
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а о чем они думали, когда бензин ослиной мочой разбавляли?
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Вам не страна не верит, а Гавнокомандующий недомерок
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Не страна верит- не верит.а Зе-слуги. Зу-бобики засцяли - знают, что армия их(егоне потдержиывает. И если что они пойдут за генералом Марченко-киборгом, а не за Зе-слугой,которрый в 14 от армии прятался на корпоративах в рашке.
Все дело протв Марченко - подстава,чтобы на место боевых генералов поставить Зе-"сивох"
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Дуже вас поважаю, але не плутайте країну з зеленою дриснею
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Проиграл, уйди на хрен.
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Страна даёт тебе ржавый калаш в АТО и эта же самая страна никогда не продаст тебе легальный короткоствол. Не знал, комбриг? Добро пожаловать в реальность!
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Наш Воовочка, дюймоовочка.
Зеленое *****!
пара пам пам...
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"...Наша страна верит, что мы готовы пойти на смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко..."

Мені здається, що тут справа в тому, що в Портнова на кожного суддю є спеціальна папочка з компроматом і всі вони виконують його забаганки. Так само в ***** є папка на Бубочку, тому він буде виконувати все що йому прикажуть.
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Ну не тільки у х.йла є папка,а мабуть і у чорта.
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Сейчас "на устах" президент Макрон, который эволюционировал от позиции типа "расейские СМИ, как средство пропаганды Кремля", демонстративних оглядин морских носителей ЯО... до состояния взаимопонимания и веры в перспективу многообещающего сотрудничества с разжигателем убийственного конфликта - путиным. В связи с этим хочется сказать "политика(!!!), язви ее "душу" грешную", или по-простому, по-французки - "СЕЛЯВУХА, едрена вошь!!!"
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Печально в стране, все печально...
Понемногу с повестки убирают основы, на которых следовало бы строить страну.
Итак, армия, мова, вира уступили место капитуляции...
Даже не удивительно, что государство в лице президента намерено убрать потенциальную для него угрозу, которая может исходить от патриотически настроенных граждан.
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зеЛя подонок и предатель.он уже никто.
изгнание на ростов этих зеленых червей.дело времени
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Тому що цей "кто-то" і Україна - зараз суть різні речі.
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Судебную реформу провел петя и кричал на всех углах,что при нем стало все зашибись.Зеля тоже не сломал эту систему.Прийдите под каждый дом этих судеек и покажите ,что вы сила.В инете расписаться это смешно.
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Он вам любителям киевских тортов 5 лет спал на голову,но вы теперь называете патриотизмом.Адекватные люди даже на его крокодильи слезы и стояния на коленях на стадионе не повелись.
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66 не представляйся.Своими оскорблениями вы своего кумира продолжаете ушатывать,это не может не радовать)))
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Мирослава Ільтьо с Оленой Мацегорой и еще 6 в Апеляційний суд м. Києва.
5 ч. · Киев ·

Пан прокурор по справі Пуми щойно заявив, що участь в АТО - обтяжуюча обставина.
Цікаво, хто першим з тих, хто повернувся живим з війни, наб'є йому морду.
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Прям от одного позора к новому еще большему позору...
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а может таки хватит базарить?
может пора и к стенке ставить зелебобов???
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Так поховались же суки в Раді,хіба ловити по одному на "вузьких доріжках".)
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Я, конечно, не думаю, что Миргородский это прочтёт, но он точно будет одним из следующих, если такие, как он, не начнут действовать. Действовать так, как учит своих подчинённых. Для начала разобрали цели, а потом... Наша країна вірить, що ми готові піти на смерть, але при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого, - комбриг Миргородський, якому не дали на поруки генерал-майора Марченка - Цензор.НЕТ 6632
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Капитулянтам не нужны боевые генералы. Их стало для другого выбирало. Увы. Зелёные времена.
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На жаль генерал помилився. Це не країна так вважає! Це купка продажних промосковських зелених шкур, які готові цю країну пустити по вітру!

Наша країна вірить, що ми готові піти на смерть, але при цьому вважає, що хтось із нас втече від слідчого, - комбриг Миргородський, якому не дали на поруки генерал-майора Марченка - Цензор.НЕТ 3945



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