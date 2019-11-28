"...Наша страна верит, что мы готовы пойти на смерть, но при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя, - комбриг Миргородский, которому не дали на поруки генерал-майора Марченко..."

Об этом написал в Фейсбуке редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Таким составом, как сегодня собирались в суде и предлагали брать на поруки мы, офицеры, собираемся только на похоронах наших товарищей. Для нас это важно. Сегодня нам, защитникам Украины, показали, что мы для государства никто, наше мнение ничего не значит", - сказал Миргородский.

По его словам, на свободу до приговора выпускают кого угодно. При этом офицеров держат за решеткой, будто они уголовники, и им нет доверия.

"Я приехал, чтобы поручиться своей честью - Марченко не будет скрываться. Оказалось, это недостаточно. Даже моего слова недостаточно. Слова других офицеров и генералов", - пояснил Миргородский.

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"Наша страна доверяет нам идти в бой и уверена, что никто из нас не сбежит с поля боя, верит, что мы готовы пойти смерть. Но наша страна при этом считает, что кто-то из нас сбежит от следователя", - продолжил он.

Миргородский считает, что у нас принято ценить мертвых героев, до живых же никому нет дела.

"Погиб комбриг 128-й - кто сейчас вспоминает его семью? Был шум и все уже забылось. Цена жизни солдата на войне -1 миллион 200 тысяч посмертных выплат, цена свободы и чести - залог в 20 миллионов. Вот такое настоящее отношение государства сегодня показал апелляционный суд Киева, который оскорбил тех, кто защищает Украину", - подытожил он.





Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

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Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

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11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.