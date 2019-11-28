 Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, - "Associated Press"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press
Трамп прибыл на аэродром Баграм вскоре после 20:30 по местному времени и провел на земле более двух с половиной часов. Журналистам было строго предписано держать поездку в секрете, чтобы обеспечить его безопасность.
Визит состоялся более чем через два месяца после того, как Трамп внезапно прервал мирные переговоры с талибами после того, как в результате взрыва в Кабуле погибли 12 человек, в том числе американский солдат.
И это происходит в решающий момент в президентстве Трампа, когда в отношении него идет расследование, которое грозит импичментом.
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ПыСы. Ну что, малороссы херовы "хуже не будет"?
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Мастеркласс для Зеленского.
импичмента не будет, у него есть не плохой шанс быть выбранным на второй срок ...
так шо не кажи гоп.
что это за хрень такая, твоя покрова?