EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  1430  13
Материалы по теме:
Все про:Афганистан (206) Трамп (2657)

 Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, - "Associated Press"

Президент Дональд Трамп совершил неожиданный визит в Афганистан, чтобы провести время с американскими войсками в День благодарения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press

Трамп прибыл на аэродром Баграм вскоре после 20:30 по местному времени и провел на земле более двух с половиной часов. Журналистам было строго предписано держать поездку в секрете, чтобы обеспечить его безопасность.

Визит состоялся более чем через два месяца после того, как Трамп внезапно прервал мирные переговоры с талибами после того, как в результате взрыва в Кабуле погибли 12 человек, в том числе американский солдат.

И это происходит в решающий момент в президентстве Трампа, когда в отношении него идет расследование, которое грозит импичментом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль скрывает свои потери на Донбассе и Сирии, как СССР - в Афганистане, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3162442
 
 
 Топ комментарии
 
Уже всі бачили? Зам. глави комітету ветеранів ...

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, - "Associated Press" - Цензор.НЕТ 100
 показать весь комментарий
 
Ну теперь за дырляндско-лугандонских вытиранов можно быть спокойными.

Не только пенсии будут, а и почёт и уважение?

ПыСы. Ну что, малороссы херовы "хуже не будет"?
 показать весь комментарий
 
Це виходить, що таліби могли вирішити американську кризу з імпічментом?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уже всі бачили? Зам. глави комітету ветеранів ...

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, - "Associated Press" - Цензор.НЕТ 100
 показать весь комментарий
 
 
Ну теперь за дырляндско-лугандонских вытиранов можно быть спокойными.

Не только пенсии будут, а и почёт и уважение?

ПыСы. Ну что, малороссы херовы "хуже не будет"?
 показать весь комментарий
 
 
Це виходить, що таліби могли вирішити американську кризу з імпічментом?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
героин резко подорожает в мире
талибан и игил получают новые вводные
 показать весь комментарий
 
Трампу поздно пить боржоми. Конвульсии политического трупа.
Мастеркласс для Зеленского.
 показать весь комментарий
 
подожди хранить,
импичмента не будет, у него есть не плохой шанс быть выбранным на второй срок ...
так шо не кажи гоп.
 показать весь комментарий
 
Чарса афганского пыхнуть решил ,на ха-ха пробьёт ,потом на хавчик ,ему бачики подгонят на бакшиш а кто не в теме БУРУ БАЧА ...
 показать весь комментарий
 
Мог бы вот так и в Мариуполь приехатьТрамп прибув із неоголошеним візитом до Афганістану, - "Associated Press" - Цензор.НЕТ 7671
 показать весь комментарий
 
Когда приспичит, Зеленский тоже поедет к бойцам праздновать Покрову.
 показать весь комментарий
 
праздновать что?
что это за хрень такая, твоя покрова? Трамп прибув із неоголошеним візитом до Афганістану, - "Associated Press" - Цензор.НЕТ 1942
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх