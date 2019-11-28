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 На Тернопольщине налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области ликвидировали подпольный цех, в котором изготавливали алкоголь, подделанный под известные торговые марки, и остановили незаконную реализацию фальсифицированной продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

На Тернопольщине налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя 01

В ходе проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 УК Украины были установлены двое местных жителей, которые организовали и в течение 2018-2019 гг. обеспечивали работу подпольного цеха, в котором изготавливали алкоголь из спирта неизвестного происхождения.

В дальнейшем фальсификат разливали в стеклянную тару, обклеивали этикетками известных торговых марок и поддельными марками акцизного налога Украины и реализовывали конечным потребителям. При этом для продажи фальсификата использовали одну из известных торговых интернет-платформ, а также закрытые группы в социальных сетях и мессенджерах.

На Тернопольщине налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя 02

Смотрите: В Чернигове ликвидирован подпольный цех, в котором ежемесячно изготавливалось до 30 тыс. литров алкогольного фальсификата. ФОТОрепортаж

На Тернопольщине налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя 03

По результатам обысков, проведенных в местах производства, накопления и хранения фальсификата, из незаконного оборота изъято 6 тыс. 870 литров спирта неизвестного происхождения, 2 тыс. 718 литров фальсифицированного алкоголя (коньяк, настойки, водка) с фальсифицированными марками акцизного налога под видом известных торговых марок, вкусовые добавки, оборудование и фурнитуру для незаконного производства, а также автомобили, которыми незаконно перевозили фальсификат.

На Тернопольщине налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя 04
На Тернопольщине налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя 05

Смотрите: На Полтавщине налоговая милиция блокировала продажу через интернет фальсифицированного алкоголя. ФОТО

Всего изъято и передано на хранение подакцизных товаров почти на 2,8 млн грн.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3162441
 
 
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Азнаури, Аджария, Старый Кахети....Что пить то? Хенесси не по карману...И тот подделывают.
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