 На Тернопольщине налоговой милицией ликвидирован подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В ходе проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 УК Украины были установлены двое местных жителей, которые организовали и в течение 2018-2019 гг. обеспечивали работу подпольного цеха, в котором изготавливали алкоголь из спирта неизвестного происхождения.

В дальнейшем фальсификат разливали в стеклянную тару, обклеивали этикетками известных торговых марок и поддельными марками акцизного налога Украины и реализовывали конечным потребителям. При этом для продажи фальсификата использовали одну из известных торговых интернет-платформ, а также закрытые группы в социальных сетях и мессенджерах.

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По результатам обысков, проведенных в местах производства, накопления и хранения фальсификата, из незаконного оборота изъято 6 тыс. 870 литров спирта неизвестного происхождения, 2 тыс. 718 литров фальсифицированного алкоголя (коньяк, настойки, водка) с фальсифицированными марками акцизного налога под видом известных торговых марок, вкусовые добавки, оборудование и фурнитуру для незаконного производства, а также автомобили, которыми незаконно перевозили фальсификат.





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Всего изъято и передано на хранение подакцизных товаров почти на 2,8 млн грн.

Продолжается следствие.