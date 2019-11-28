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 Политика Украины
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Все про:визит (2336) Грузия (3643) Зурабишвили (22)

 По просьбе украинской стороны, президент Грузии Зурабишвили перенесла визит в Киев на 2020 год

Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Украину перенесен на 2020 год, сообщила в четверг администрация грузинского президента.

"В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии в Киев, однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В администрации также прокомментировали сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский, который 16-17 декабря планирует посетить с визитом Баку, изначально якобы планировал посетить Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном.

Как заявляют в администрации президента Грузии, визит Зеленского в Тбилиси не планировался.

Президенты Грузии и Украины договорились осуществить в ближайшее время взаимные визиты на высшем уровне в сентябре в ходе встречи в Варшаве, где они находились в рамках участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162437
 
 
 Топ комментарии
 
Не время встречаться, тут дела покруче будут, ребята страну продают...
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Как раз к этому времени у нас будет нормальный президент.
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Нема вже куди велосипеди складати?
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Не время встречаться, тут дела покруче будут, ребята страну продают...
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Как раз к этому времени у нас будет нормальный президент.
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До того ж у будь-якому випадку. Або цей змушений буде стати нормальним, або буде інший.
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А то вдруг Путлер подумает что мы тоже в НАТО хотим и откажет Монике во встрече.
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Правильно, не фиг тут делать пока зебил при власти.
Даст Бог, в следующем году Вы встретитесь с другим, более адекватным Президентом Украины!
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президент Украины Владимир Зеленский, который 16-17 декабря планирует посетить с визитом Баку, изначально якобы планировал посетить Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном. - зассал наш гидрант ехать из за протестов велокортежом не проедет
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Что же это за текущие процессы, из за которых отменили визит Президента Грузии? На европейское турне Зеленского, почему то эти процессы не повлияли. Ни одного визита не отменил.Скорее всего не желают дразнить путина.
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Скорее всего бубочка травмировал свою наполеоновскую психику сказочным подарком от Президента Эстонии и напутственным словом в Вильнюсе. Чтобы отойти от этого турнэ и привести в порядок остатки имиджа видимо решил взять тайм - аут.
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зекретин врет, что из за протестов в Грузию не поедет -грузины вообще его не ждали..
зекретин рассказывает грузинам о загадочных процессах, чтоб они не приезжали...реально, едьте в Украину в 2020,к адекватному президенту, а не к земанкруту
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