 По просьбе украинской стороны, президент Грузии Зурабишвили перенесла визит в Киев на 2020 год

"В ноябре текущего года планировался визит президента Грузии в Киев, однако из-за текущих процессов в Украине, по просьбе украинской стороны, визит перенесен на 2020 год", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В администрации также прокомментировали сообщения СМИ о том, что президент Украины Владимир Зеленский, который 16-17 декабря планирует посетить с визитом Баку, изначально якобы планировал посетить Армению и Грузию, но из-за протестов в Тбилиси поездку решили сократить и ограничить лишь Азербайджаном.

Как заявляют в администрации президента Грузии, визит Зеленского в Тбилиси не планировался.

Президенты Грузии и Украины договорились осуществить в ближайшее время взаимные визиты на высшем уровне в сентябре в ходе встречи в Варшаве, где они находились в рамках участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

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