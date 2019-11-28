 Экс-замгенпрокурора Голомша: Пашинского судят за самооборону в интересах представителей режима Януковича

Об этом заявил заслуженный юрист Украины Николай Голомша в комментарии Цензор.НЕТ.
Голомша отметил, что предварительное расследование показало, что Сергея Пашинский действовал исключительно в рамках необходимой самообороны.
Экс-замгенпрокурора подчеркнул: "Нарушен принцип самообороны, получается, бить бутылкой по голове людей законно, а стрелять в ответ по нападавшему - нельзя. Ни о какой справедливости здесь и речи быть не может".
"На основе всех этих материалов было вынесено постановление о закрытии уголовного производства", - сказал Голомша.
Юрист отметил, что не было никаких правовых оснований для возобновления уже закрытого уголовного дела и задержания Сергея Пашинского.
"Понимая, что некоторые представители режима Януковича очень ловко работали над тем, чтобы сформировать мнение, что Пашинский возил ружье и якобы даже стрелял на Майдане, они поставили себе целью сформировать образ некоего врага", - сказал он .
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.
З кожним днем все глибше переконуюсь, що новообрана влада вирішила влаштувати наймасштабніше відзначення річниці початку революції - Дня гідності та свободи. З одного боку, нас явно намагаються повернути на орбіту «русского мира», адже:
- українські війська відводять подалі від лінії фронту;
- Зеленський не робить жодних заяв, які можуть не сподобатись російському диктатору;
- Портнов не сидить, а спілкується з оточенням президента і відчутно впливає на українську політику;
- РПЦ залишає за собою усі ключові позиції в Україні, тобто обидві лаври і всі найбільші церкви центральної, північної та південної України;
- Вся медіагрупа Медведчука спокійно промиває мізки довірливих українців;
- Замість того, щоб сидіти на лаві підсудних, Коломойський розказує на весь світ, що він продасть Україну за 100 мільярдів росіянам.
З другого боку, росте соціальна напруга. ФОПи протестують проти змін до податкового законодавства, аграрії - проти ринку землі, вчителі - проти економії на освітянах…
І, як вишенька на торт, правоохоронці починають репресії проти опозиційних політиків та активістів, і блокують розслідування злочинів проти активістів Майдану. І коли? Напередодні та під річницю…
Очевидно, що дуже скоро це виллється у новий сплеск народного гніву. І лише два фактора стримують народ від того, щоб змести зе-режим. Перший - це російська загроза. Кремль неодмінно скористається новим моментом нестабільності у Києві, щоб продовжити свій наступ або спровокувати кровопролиття на досі мирних територіях країни.
Другий - це загроза повторення ситуації із контрреволюцією, яка відбувається за допомогою інформаційних маніпуляцій та пропаганди у ЗМІ і, відповідно, перемоги явних та прихованих сил реваншу і популістів на демократичних виборах, що призводить до поступового згортання реформ і поразок у зовнішній політиці.
... новий Майдан - це цілком реальна перспектива, і її не слід боятись, ....
Європейські партнери України занепокоєні тими негативними процесами, які останні півроку відбуваються в Україні.
Про це під час спілкування з журналістами на саміті Європейської народної партії заявив народний депутат, співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.
Під час зустрічей представники Євросоюзу зазначили, що останнім часом є певні ризики згортання реформ в Україні. Зокрема, реформи децентралізації, медичної і судової реформи. «Наші європейські партнери також висловлюють занепокоєння політичними переслідуваннями і вибірковим правосуддям, яке вони сьогодні бачать в Україні», - зауважив співголова фракції.
Політик також зазначив, що саміт Європейської народної партії - це унікальний майданчик, де в один час в одному місці збираються всі найвпливовіші європейські політики. І делегація «Європейської Солідарності» цим вдало скористалася.
«На всіх зустрічах наша делегація піднімала ключову тему: російську агресія проти України. Ми наголошували на важливості допомоги і підтримки України на цьому шляху. Адже Україна - на передовій боротьби за європейські цінності і норми», - зауважив народний депутат.
Может алкаши тебя бутылками до смерти забьют.
Источник: "Радио Свобода"
Вот как то так.Если уж Гонтарева начала бывшую власть "топить",с ее "сукиными детьми" Шокиным и Луценко,то что уж говорить о их замах.Какой там "юрист",да еще и заслуженный?
Скорей всего пьяная отрыжка Югика,или Шокина,или их обох.
Раньше я ее встречал иногда в словосочетаниях типа, - Порошенко экс-министр правительства Азарова. Но фуй его знает, эта должность с экс, как-то влияет на мысли и суждения, особенно прпжденные?