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Все про:Голомша (23) Пашинский (684)

 Экс-замгенпрокурора Голомша: Пашинского судят за самооборону в интересах представителей режима Януковича

Для содержания под стражей Сергея Пашинского нет никаких правовых оснований, а возобновление дела против него вызвано политическими мотивами.

Об этом заявил заслуженный юрист Украины Николай Голомша в комментарии Цензор.НЕТ.

Голомша  отметил, что предварительное расследование показало, что Сергея Пашинский действовал исключительно в рамках необходимой самообороны.

Экс-замгенпрокурора подчеркнул: "Нарушен принцип самообороны, получается, бить бутылкой по голове людей законно, а стрелять в ответ по нападавшему - нельзя. Ни о какой справедливости здесь и речи быть не может".

"На основе всех этих материалов было вынесено постановление о закрытии уголовного производства", - сказал Голомша.

Юрист отметил, что не было никаких правовых оснований для возобновления уже закрытого уголовного дела и задержания Сергея Пашинского.

"Понимая, что некоторые представители режима Януковича очень ловко работали над тем, чтобы сформировать мнение, что Пашинский возил ружье и якобы даже стрелял на Майдане, они поставили себе целью сформировать образ некоего врага", - сказал он .

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162436
 
   
 Топ комментарии
 
Портнова выгнать на Родину - Израиль 😀😀😀
Пусть там попробует стать кем то.,
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сірожа повинен сісти - і сісти надовго.. Хоча б цим він частково спокутує свою провину перед загиблими хлопцями на рівненському полігоні за усвідомлену брехню про "подвійне заряджання" ..
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Хто б сумнівався..
Всім заправляє портнов, а отже хутін.
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Это, видать, разоблачитель коррупционных схем из диванного отряда... Ексзаступник генпрокурора Голомша: Пашинського судять за самооборону в інтересах представників режиму Януковича - Цензор.НЕТ 9634
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Мне все равно за что именно посадят Пашинского. Аль Капонє посадили за неуплату налогов. Таких хитрожопых чертил время от времени садят за то за что могут 100% посадить по полной "без шума и пыли" зная за что судят на самом деле.
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Дмитро Сінченко: «Новий Майдан - це цілком реальна перспектива, і її не слід боятись»

З кожним днем все глибше переконуюсь, що новообрана влада вирішила влаштувати наймасштабніше відзначення річниці початку революції - Дня гідності та свободи. З одного боку, нас явно намагаються повернути на орбіту «русского мира», адже:
- українські війська відводять подалі від лінії фронту;
- Зеленський не робить жодних заяв, які можуть не сподобатись російському диктатору;
- Портнов не сидить, а спілкується з оточенням президента і відчутно впливає на українську політику;
- РПЦ залишає за собою усі ключові позиції в Україні, тобто обидві лаври і всі найбільші церкви центральної, північної та південної України;
- Вся медіагрупа Медведчука спокійно промиває мізки довірливих українців;
- Замість того, щоб сидіти на лаві підсудних, Коломойський розказує на весь світ, що він продасть Україну за 100 мільярдів росіянам.

З другого боку, росте соціальна напруга. ФОПи протестують проти змін до податкового законодавства, аграрії - проти ринку землі, вчителі - проти економії на освітянах…
І, як вишенька на торт, правоохоронці починають репресії проти опозиційних політиків та активістів, і блокують розслідування злочинів проти активістів Майдану. І коли? Напередодні та під річницю…
Очевидно, що дуже скоро це виллється у новий сплеск народного гніву. І лише два фактора стримують народ від того, щоб змести зе-режим. Перший - це російська загроза. Кремль неодмінно скористається новим моментом нестабільності у Києві, щоб продовжити свій наступ або спровокувати кровопролиття на досі мирних територіях країни.
Другий - це загроза повторення ситуації із контрреволюцією, яка відбувається за допомогою інформаційних маніпуляцій та пропаганди у ЗМІ і, відповідно, перемоги явних та прихованих сил реваншу і популістів на демократичних виборах, що призводить до поступового згортання реформ і поразок у зовнішній політиці.

... новий Майдан - це цілком реальна перспектива, і її не слід боятись, ....
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Артур Герасимов: наші європейські партнери занепокоєні згортанням реформ в Україні та політичними переслідуваннями
Європейські партнери України занепокоєні тими негативними процесами, які останні півроку відбуваються в Україні.

Про це під час спілкування з журналістами на саміті Європейської народної партії заявив народний депутат, співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.

Під час зустрічей представники Євросоюзу зазначили, що останнім часом є певні ризики згортання реформ в Україні. Зокрема, реформи децентралізації, медичної і судової реформи. «Наші європейські партнери також висловлюють занепокоєння політичними переслідуваннями і вибірковим правосуддям, яке вони сьогодні бачать в Україні», - зауважив співголова фракції.

Політик також зазначив, що саміт Європейської народної партії - це унікальний майданчик, де в один час в одному місці збираються всі найвпливовіші європейські політики. І делегація «Європейської Солідарності» цим вдало скористалася.

«На всіх зустрічах наша делегація піднімала ключову тему: російську агресія проти України. Ми наголошували на важливості допомоги і підтримки України на цьому шляху. Адже Україна - на передовій боротьби за європейські цінності і норми», - зауважив народний депутат.
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Благодаря вот таким прокурорам и появляются Пашинские. У Голомши нет ни капли гражданской совести - всем и ему в том числе известно Пашинский бандит.
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Может и бандит, но речь идет о конкретном єпизоде и вьіносить решение о вине нужно исходя из материалов данного конкретного случая, а не за недоказанньіе преступления
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Голомша - люстрированный мошенник и вор из Тухли, восстановившийся через суд и требующий компенсацию за 5 лет у Генпрокуратуры и пенсию у Пенсионного Фонда. Бессовестный, наглый и беспардонный, рабовший на режим Януковича. Ставит деньги превыше всего. Голомша означает "голый ячмень".
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Не, ну если я на даче начну выпивших отстреливать, так и вообще без соседей останусь.
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Да нам без разницы что у тебя на даче.
Может алкаши тебя бутылками до смерти забьют.
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Бывшая руководительница Национального банка Валерия Гонтарева назвала экс-генпрокуроров Виктора Шокина и Юрия Луценко "неэффективными и коррумпированными".
Источник: "Радио Свобода"
Вот как то так.Если уж Гонтарева начала бывшую власть "топить",с ее "сукиными детьми" Шокиным и Луценко,то что уж говорить о их замах.Какой там "юрист",да еще и заслуженный?
Скорей всего пьяная отрыжка Югика,или Шокина,или их обох.
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Граждане, а что такое приставка экс. Она несет какой-либо смысл?
Раньше я ее встречал иногда в словосочетаниях типа, - Порошенко экс-министр правительства Азарова. Но фуй его знает, эта должность с экс, как-то влияет на мысли и суждения, особенно прпжденные?
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******* ******** глаз не выклюет, а в жопу трахнет !
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