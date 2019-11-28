 Экс-замгенпрокурора Голомша: Пашинского судят за самооборону в интересах представителей режима Януковича

Об этом заявил заслуженный юрист Украины Николай Голомша в комментарии Цензор.НЕТ.

Голомша отметил, что предварительное расследование показало, что Сергея Пашинский действовал исключительно в рамках необходимой самообороны.

Экс-замгенпрокурора подчеркнул: "Нарушен принцип самообороны, получается, бить бутылкой по голове людей законно, а стрелять в ответ по нападавшему - нельзя. Ни о какой справедливости здесь и речи быть не может".

"На основе всех этих материалов было вынесено постановление о закрытии уголовного производства", - сказал Голомша.

Юрист отметил, что не было никаких правовых оснований для возобновления уже закрытого уголовного дела и задержания Сергея Пашинского.

"Понимая, что некоторые представители режима Януковича очень ловко работали над тем, чтобы сформировать мнение, что Пашинский возил ружье и якобы даже стрелял на Майдане, они поставили себе целью сформировать образ некоего врага", - сказал он .

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.