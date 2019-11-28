 "Укрзализныця" в течение следующего года построит евроколею до Львова, - Кравцов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"За 3,5 часа до Кракова и из Львова в Европу скоростными поездами. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год. То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из центра Львова в Краков, Прагу, Вену", - сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Смежную колею от границы с Польшей постоят до станции Скнилов, расположенной во Львове. От вокзала станции "Львов" она находится на расстоянии 5,5 км, от Международного аэропорта "Львов" - 3 км и автостанции - 1 км.

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Кравцов уточнил, что станция Скнилов выбрана для развития хаба, чтобы избежать перегрузки центральной железнодорожной станции "Львов", через которую идут фактически все внутригосударственные поезда.

В общем комплексе работ необходимо уложить 69,8 км совмещенной колеи 1435/1520 мм, построить 3,1 км колеи 1435 мм, выполнить на 58,2 км расширение площадки землеполотна, провести комплексно-оздоровительный ремонт 9,5 км существующей совмещенной колеи и реконструкцию 8 станций, выполнить реконструкцию и модернизацию инфраструктуры электроснабжения, построить инфраструктуру вокзала станции Скнилов колеи 1435 мм.

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Кроме того, для комфорта пассажиров "Укрзализныця" планирует между Скниловом, аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом города запустить экспресс.