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 Политика Украины, Технологии
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Все про:железная дорога (1127) Львов (3567) Укрзализныця (1752) Кравцов Евгений (105)

 "Укрзализныця" в течение следующего года построит евроколею до Львова, - Кравцов

"Укрзализныця" планирует построить в 2020 году совмещенную евроколею 1520/1435 мм от станции Мостиська на границе с Польшей до Львова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Укрзализныци.

"За 3,5 часа до Кракова и из Львова в Европу скоростными поездами. Знаю, что об этом говорят последние лет 10. Но мы сделаем это за год. То есть через год украинцы смогут получить прямое скоростное сообщение из центра Львова в Краков, Прагу, Вену", - сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Смежную колею от границы с Польшей постоят до станции Скнилов, расположенной во Львове. От вокзала станции "Львов" она находится на расстоянии 5,5 км, от Международного аэропорта "Львов" - 3 км и автостанции - 1 км.

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Кравцов уточнил, что станция Скнилов выбрана для развития хаба, чтобы избежать перегрузки  центральной железнодорожной станции "Львов", через которую идут фактически все внутригосударственные поезда.

В общем комплексе работ необходимо уложить 69,8 км совмещенной колеи 1435/1520 мм, построить 3,1 км колеи 1435 мм, выполнить на 58,2 км расширение площадки землеполотна, провести комплексно-оздоровительный ремонт 9,5 км существующей совмещенной колеи и реконструкцию 8 станций, выполнить реконструкцию и модернизацию инфраструктуры электроснабжения, построить инфраструктуру вокзала станции Скнилов колеи 1435 мм.

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Кроме того, для комфорта пассажиров "Укрзализныця" планирует между Скниловом, аэропортом и центральным железнодорожным вокзалом города запустить экспресс.

Источник: https://censor.net.ua/n3162433
 
   
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И я жду не дождусь..... а тут по колее какой-то ездить ездить предлагают.....
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Какое счастье, как бы мы жили без этого.
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"Укрзализныца" процветает, денег вышекрыши, все вагоны и локомотивы обновлены. Можно и полякам помочь.
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Давайте зробимо умову, якщо хоч одна людина загине, він та його діти несуть повну відповідальність, бо це вже остогидло.
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а чого тока диты? - внуков еще повынимать.
с башкой таки проблемы? бачно....
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А як їх заставити не красти, я живу по цьому напрямку і бачу що роблять, можу сфоткати, старі совкові плити, тільки поклали нижче.
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Кравцов хоче 120 тис залізничників звільнити. Хтож тоді колію обслуговувати буде? Члени СН? "Укрзализныця" в течение следующего года построит евроколею до Львова, - Кравцов - Цензор.НЕТ 8582
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Вони переставляють лише плити, трохи нижче, їх гнати треба.
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Но по цене она наверное будет стоить, как до Харькова. Главное деньги получить и раздеребанить....
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Вначале дороги внутри страны,а в европы и на телеге доедут и доползут.
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рельсы рельсы шпалы шпалы - ехал поезд запоздалый...
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