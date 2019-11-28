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 Общество
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Все про:перепись населения (64) Госстат (153)

 Пробную перепись населения проведут в декабре 2019 года в части Киева и области

Государственная служба статистики проведет пробную перепись населения в части Оболонского района Киева и в Пискивской объединенной территориальной общине Бородянского района Киевской области 1-26 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Украинские новости"

Пробная перепись не ставит задачей определить количество населения в избранных территориях. Ее цель – проверить на практике переписной инструментарий, определить методы переписи, организационные моменты, оптимальные даты и механизмы взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Во время пробной переписи в каждом помещении запишут всех граждан, которые по состоянию на 00:00 часов 1 декабря 2019 года проживали в нем, включая временно проживающих.

Из числа тех, которые постоянно проживают, запишут также временно отсутствующих.

Гражданам, подлежащим переписи, предлагается поучаствовать в ней одним из трех возможных способов:

  • 1-10 декабря интернет-раунд - самостоятельно заполнить переписной лист на спецсайте, однако нужно иметь электронную подпись;
  • или 14-23 декабря предоставить ответы переписчику, который посетит помещение, и заполнить переписной лист на планшете;
  • или 14-23 декабря прийти в переписной отдел или инструкторский участок и дать ответы на вопросы переписного листа временному переписному персоналу.

Контрольный обход отдельных помещений будет 24-26 декабря.Пробная перепись населения в 2019 году - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На переписи населения в 2020 году удастся сэкономить 2-3 млрд грн, - Дубилет

Источник: https://censor.net.ua/n3162432
 
 
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Особенно интересно как в кооперативах, за забором. Прекратите марнотратство.
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В программу переписи 2020 года будут включены такие персональные данные граждан:*состав и родственные отношения членов домохозяйства;
*семейное положение;
*пол;
*возраст;
*дата и место рождения;
*этническое происхождение;
*языковые признаки;
*гражданство;
*образование;
*источники средств существования;
*занятость;
*миграционная активность;
*жилищные условия.
Этот перечень может быть сокращен или расширен по решению Верховной Рады Украины. Пробную перепись населения проведут в декабре 2019 года в части Киева и области - Цензор.НЕТ 7285 (как думаете - пин-код карточек спрашивать будут?))))
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У меня лично будет токо один вопрос а что вы мне дадите за эту перепись, если ничего то я человек занятой и у меня нет времени тратить на муйню!!
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