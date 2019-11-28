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 Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело

Юристы городского главы Львова Андрея Садового готовят иск против прокуроров, которые представляют в его деле государственное обвинение.

Об этом Садовый заявил в эфире "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы вообще требовал, чтобы люди в прокуратуре, которые все шьют белыми нитками, они понесли наказание… И пусть они расскажут, кто это все заказал, потому что бюджет около 300 млн грн не получил (ибо не запустили индустриальный парк. - Ред.). Мои юристы готовят такой документ", — сказал он.

Мэр Львова добавил, что его защита также будет писать жалобу на действия прокуроров САП генеральному прокурору.

Накануне Садовый уже заявлял, что будет обжаловать решение суда об избрании ему меры пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. 550 грн (44 тыс. $).

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ проверит материалы САП относительно Садового, - Рябошапка

Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

Также на Цензор.НЕТ: Кличко во время "мусорной блокады" Львова тайно принимал отходы, - Садовый

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют.

Источник: https://censor.net.ua/n3162431
 
   
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лучше подай жалобу "Маленькому Иисусику".. оно всё равно не поможет, но мы все поржем от души Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 6640
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Взагалі Садовий робить зараз все правильно. Прокурори відвикли, що їх можуть по судах тягати. Чомусь цього ніхто не робить
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откровенно говоря, Садовый делает глупость, и загружает своих юристов пустым и бесперспективным делом..
Каков предмет будущего иска: "Прекратить шить дело белыми нитками"?..
Что это за иск? в гражданском или в уголовном судопроизводстве?
Если это "иск о защите чести и достоинства", то на уголовное дело подача такого иска, и возможный выигрыш никак не влияет..
Какую цель преследует Садовый подачей такого иска?!.. я думаю, что помутненное сознание и угнетенная психика Садового, выполнила не правильную операцию, и Садовый поставил своим юристам написать в иске "то, не знаю что"..
Я думаю, что через пару дней Садовый успокоится и станет мыслить яснее, и тогда, его юристы предложат ему более внятную линию защиты..
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я так розумію що позов буде щодо недоотримання прибутку за кілька років, а це порушує права громади щодо недоотримання надходжень.Не все так просто буде в тих позовах. Судді до такого не готові
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Тогда позов должна подать Мерия Львова, но есть один нюанс(!!!), завтра или после завтра, прокуратура подаст в суд ходатайство об отстранении Садового от посады, и скорее всего это ходатайство суд удовлетворит..
и еще один нюанс, предмет этого иска "щодо недоотримання прибутку за кілька років", а Садовый сказал, что собирается подавать иск на прокуроров которые его сегодня пресовали в суде.. таким образом действия прокуроров и не полученная прибыль - никак не связаны..
Вот поэтому я и написал ,что Садовый в состоянии аффекта дал своим юристам "заранее невыполнимое задание"..
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написати в вайбер пороху, попросити вибачення, гадаю буде кращий варіант Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 9650
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Не пороху незя, потому что он сильно радовался когда на пороха дела шили белыми нитками. Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 8648
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Боже мой, и этот человек вещал нам с агитационных предвыборных плакатов шо он таки последний наш шанс на изменения.
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тоже на какое то время на него повелся - потом отпало...
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А он уточнял какие изменения имеются ввиду? То то!
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садовый - сдай еще кого кроме виталика, ну ты же умеешь широкоротый ты наш... )))
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небольшой плакат на входе в радовский зал "Пришел на работу? - дрочи"
никому бы не помешал, а обозначил род деятельности депутата.
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Или заказывай проститутку на вечер. Анал не предлагать....
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Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 8222пять лет топить против "барыги" и ...ожидаемый результат Садовый подаст в суд на прокуроров, которые ведут его дело - Цензор.НЕТ 8222
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А при Порохе жил как жирный кот, даже своя фракция была в ВР. При этом срал на Пороха как только мог.
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