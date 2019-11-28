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Материалы по теме:
Все про:обыск (1386) оружие (3798) правоохранительные органы (613) ГБР (743) Звиробий Маруся (1)

 У волонтера Звиробий изъяли при обыске 3 единицы оружия, - пресс-секретарь ГБР

При обыске дома у волонтера Маруси Звиробий было изъято 3 единицы оружия. Сейчас следователи проверяют, есть ли у волонтера разрешение на это оружие.

Об этом пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова заявила на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Эти обыски на данный момент уже завершились. Они проходили санкционированно, следователи получили на это соответствующее определение суда. По результатам... могу сказать, что изъято три единицы оружия. Сейчас следствие проверяет законность, наличие всех необходимых разрешений", – сообщила Иванова.

Она не уточнила, о каком именно оружии идет речь, и отказалась более подробно говорить, что еще изъяли у Зверобой.

Спикер ГБР отметила, что практика проводить обыски рано утром или поздно ночью является распространенной в правоохранительных органах.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Это исключительно политическое преследование", - Звиробий об обыске. ВИДЕО

"Обыски – это негласные следственные действия, их никто не разглашает и не анонсирует. Время проведения согласовывается со следователями и оперативными сотрудниками. Они могут происходить абсолютно в любое время суток. Это все определяется в рабочем порядке и не является чем-то эксклюзивным", – сказала она, отвечая на вопрос, почему оперативники пришли на обыск к Зверобой в 6.30.

Причиной проведения следственных действий была "проверка определенных фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству", добавила Иванова.

28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.

Также на Цензор.НЕТ: Подозрение Звиробий не вручалось. Ее вызвали в ГБР на 2 декабря как свидетеля, - адвокат Писаренко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Читайте также: Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности"

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162428
 
 
 Топ комментарии
 
проти портнова, який загрожує державі жодних справ.
медведчука не трогають, командира харківського беркуту відпускають..
натомість переслідують активістів та військових, які не погоджуються зі шляхом капітуляції, який готують нам зе і пуйло.
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кажуть, знайшли якийсь травмат та резинові кульки.
зелені виродки.. вас повісять на каштанах.
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свідок чого ?
проти неї шиють справу про замах на життя клоуна.
уявляєте ????
проти людини, яка п'ять років жила війною, оцей хохотун і втікач від повісток вчиняє репресії.
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Труба знову абдєлался, знайшли мисливську рушницю, і два дитячих пістолета.
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Поганий день для України- Павло Поцелуєв.

36 хвилин тому

Гівняний день. Дуже гівняний.
Обшуки у Марусі Звіробій.
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Савченко номер 2, made in wild west У волонтера Звиробий изъяли при обыске 3 единицы оружия, - пресс-секретарь ГБР - Цензор.НЕТ 4380
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Кацап здрисни на свою помойку - тут "водкі" немає!
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Треба на Цензорі відкрити "Фонд для кацапів". І переказувати їм невеликі суми на горілку за умови, що їх тут не буде
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Cьогодні зранку "Альфа" увірвалася до замовників вбивства Гандзюк!!!
Cьогодні зранку "Альфа" увірвалася до Медведчука!!!
Cьогодні зранку "Альфа" увірвалася до Коломойського!!!
Cьогодні зранку "Альфа" увірвалася до Труханова!!!

Нє? А до кого?
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Оце ріжу зелений огірок, і чекаю дбр з альфою в гості. Прийдуть?
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Та в нас жк всі "можновладці" по камерах вже сидять, а террористи, чи сепаратисти втікли на Місяць пішки! То чекай зранку і дбр і альфу, а може й бету...
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Зеля боится Путина, Беню, анализов, интервью , передвигаться без кортежей и платить налоги. Все, на что его хватает его храбрости - при поддержке вооруженного подразделения обыскать дом с четырьмя женщинами. Интересно, сколько народу его прикрывает при походе в туалет?
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восемь прикрывает, еще четыре вместо него мочатся, двое сразу пьют - потому, что не дай Боже - допинг-тест! И это про малой нужде... При большой - подключают Нац.Гвардию
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Насправді він боїться лише "кадирова" У волонтерки Звіробій вилучили під час обшуку 3 одиниці зброї, - прессекретар ДБР - Цензор.НЕТ 1114
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Чули щось гепнулось об землю? Не переживайте, це рейтинг зєлєнського.
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и вбил в ядро земное рейтинг сыньоносого. Все нормально
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всё зашибись.

ты, лугандонец, доволен ?

но амнистии не будет )))
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Ваше стадо в турборежимі зменшується. Запам'ятай, що після чорної п'ятниці прийде синя субота, похмілля в зебаранів буде важким.
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Мне не интересен твой жизненный путь, зависимый ничто
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Саме оцей шмаркач написав заяву на Маруся Звіробій. По словам Черновол, "під час Майдану з 13 року очолював «Український вибір» В.Медведчука, зокрема, також був лідером осередку організації у Солом'янському р-ні Києва. В 15 році займався юрсупроводом партії Шарія"У волонтера Звиробий изъяли при обыске 3 единицы оружия, - пресс-секретарь ГБР - Цензор.НЕТ 6612
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...галаснули бобики за чепушил , жрите и ржите теперь... ...
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Да "писатель" - шестерка. Бубочка сам обиделся, и даже топнул ножкой!
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та видно, що це чмо теж від повісток ховалось..
кого ж ті люди обрали.. наволоч якусь.
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Привет. А ты подвела к ИНТРЕСНОЙ МЫСЛИ. Не плохо бы проверить всех депутатов и вот таких типов -СКОЛЬКО РАЗ ОНИ СКРЫВАЛИСЬ ОТ ПОВЕСТОК , как их дела терялись в архивах.
Или вот КАКИЕ ОНИ ВУЗЫ ЗАКРНЧИЛИ ИЛИ НАВРАЛИ?
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Проскакивала инфа - что почти поголовно у зе-вошей дипломы купленные.
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Бубочка перед каДыркой извинилося, она его не боится, а тут альфу прислала, пукин верни унитазы и трусы, очень нужно.
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У меня 95 квартал уже давно вызывает отвращение. Не то чтобы смотреть, даже слышать те голоса не могу.
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Когда Маруся была на передовой трусливый наркоман клоун дезертир и просто хорошая моника пряталася у мамы Римы под юбкой
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Мину, которая может прилететь, если кто-то в синей рубахе, на гармони Извините! на рояле играет, нашли??? Я просто как про "Альфу" услыхал, думаю - ну, все! Там точно ядреная бiмба в сельской хате схована!
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Пусковая шахта под погреб с картоплей замаскирована.
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Це ще дивно, що "альфа" її "про всяк випадок" не відправили в реанімацію із переламаними кістками та пробитою головою. Бо - "супротив сцаря бунтовать посмела!"
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В 2013 році, гражданін труба боровся з революцією гідності. Зелебобіки можете це перевірити.
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Нахрена ей МГМ?Ну ладно ещё огнестрел или ф2.
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Справа в тому, Зєля. Що ті хто тебе грохнуть, попередньо погрожувати не будуть
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А с малогабаритного макета можно отбиться? Или типа на испуг? Так не прокатит же.
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Олексій Петров з Aleksey Petrov.
4 год ·

Итак… Можно с огромной долей вероятности констатировать тот факт, что открыта тотальная охота. На кого вы спросите? Да на всех нас. Тех, кто в 2014 или 2015 не прикинулся ветошью с биркой «не моя война» и взял в руки оружие. На тех, кто круглосуточно, правдами и неправдами, снабжал армию всем необходимым. От зубных щёток до тепловизоров. Облава на всех тех, кто ввязался в драку за свою страну. Пусть даже без единого шанса остаться живым в этой битве. Но всё же. А вдруг? Да и когда рядом такие же громадяни как и ты сам, то уже не так страшно. И шансы остаться в живых немного, но всё же увеличиваются!

И дело тут совершенно не в том, кто, как и за кого голосовал? Кого критиковал? Какие постики писал?… Это всё дело десятое, даже наверное двадцатое. Право на вольное изъявление своих мыслей, закреплено в Конституции Украины. Речь в другом… Вернее проблема. Не для новой власти. Они, обыкновенная, мягкая прокладка, между кремлём и берегами Днепра. В москве прекрасно понимают, что если не убрать, (любой ценой, под любыми предлогами) этих пиксельных ГРОМАДЯН, то снова ничего не получится. Снова укусят себя за пиписку. Поэтому Портновские нукеры сейчас начали клепать дела по-дедовски, НКВДэшному. Ведь как там у классиков, "Был бы человек, а дело найдется".
✔️ Сложно убрать генерала Дмитрия Марченко с дороги хитрожопых коммерсов. Тем более армия стала похожей на армию. Это кремлю надо? Ответ придумайте сами! А если сшить дело?! Громкое. Ну типа наживались на закупке бронежилетов? О… А это уже совсем другая песня! Это уже звучит! И ничего страшного, что ГУРСМЗ не имеет никакого отношения к закупкам. Эти детали, мало кому известные и как следствие интересные. Всё! Дело сделано! И звякнула решётка СИЗО!
✔️ А если копнуть волонтёров. Вот привозили вы шановни бронежилеты и каски в 2014. Ну привозили же? Конечно, вот же фотографии ваши! А где вы их взяли? Ах, провезли как-то через границу! Ммммммм… Так это контрабанда! Всё! Дело сделано! И звякнула решётка СИЗО!
✔️ И можете быть уверены, что через месяц… два… три, приказ о первой и всех остальных волнах мобилизации признают незаконными. А что вы тогда там делали товарищ солдат или же майор? Воевали? Стреляли? А на основании чего? Всё! Дело сделано! И звякнула решётка СИЗО!
Вы думаете это война против Порошенко или же Парубия? Наивные! Это война против Украины! И она выходит на новый виток!
P.S. Вы часто друзья спрашиваете, что делать дальше? Отвечу! Алягер ком алягеро. Покупать бронежилет, каску. Собирать рюкзак. По возможности приобрести ЗАКОННО оружие и тренироваться. Ведь война никуда не делась. Он заползает в наши города. И портнов, труба, продажные судьи и прочая… Это всего лишь инструмент для того, чтобы быстро уничтожить все нас, тех, кто когда-то ввязался в драку за свою страну! Кремль торопит...
P.P.S. На всякий случай. Оружия нет. Наркотики никогда не употреблял.

У волонтера Звиробий изъяли при обыске 3 единицы оружия, - пресс-секретарь ГБР - Цензор.НЕТ 2998
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Когда петя вместе с сабаковым делали беспредел,чего молчали.Повылазили правдолюбцы.Нужно с себя спросить,почему пять лет разрешали рыгу винницкому гробить патриотизм и добровольцев.Ваши сегодняшние списки унылы на фоне жыты по новому.
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В ютубе сказано, что изъяли охотничье ружьё и охотничий карабин.
Какой президент, такие и террористы.
Зеленского прибьёт Коломойский (в нужное время).
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Линчуют гниду в Борике при попытке сбежать.
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Ну тут сєпару трубі в цій справі прийшов пісєц! Звіробій йому і зеленському не пробачать, як і Марченка.
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И что они сделают?Очередной ролик кинут на Ютуб?
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Очень смешно.Кто хочет сделать,обычно делает и ничего не афиширует.Ну а быть героем ютубов и инета,тут ума много не нужно.
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Смішно читати диванного експерта який судить про Воїна.
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Мне тоже смешно смотреть на проклятия с ютуба,которые льются каждый день впустую.
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Та все буде гуд антимайданівець. Бєрєгі сєбя!
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Дитячий письменник‏ @chemodanov_di 11 часов назад

Дивлячись на те, як тихенько сидять під шконкою одвічні бунтарі Парасюк та Семенченко, стає зрозумілим, який єврей сплачував їхню "бурхливу" антипорошенківську діяльність.
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Маладец луценка, против партнова ничего не нашел.
А почему?
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Борьба за Украину мирным путем.
Смотрите, если кто то рассчитывает бороться с русским миром силой оружия, это не верно. Оружие только дискредитирует. Вот даже эти аваковские "национальные дружины" это полная дискредитация Украины и украинского мира. Украине нужна сильная национальная партия, партия поддерживаемая украинцами. Украинцы не имеют такой партии даже в помине. А в Рашке таких партий множество. Практически все российские партии с приставкой "националистическая", "Либерал-нац-исты", "коммуно-нац-исты" и другие. У всех разработаны программы и прут идеи. Главная идеи русских нацистов "воссоединенная нация", где предусматривается втянуть украинцев в свои сети. ... Но где патриоты Украины, где украинская партия. А есть ли вообще украинцы? Существкют ли? Мне кажется порой, что русских националистов в Украине больше чем украинских. Им только нужно выйти из подполья. Думаю, русские нацисты не выходят из подполья благодаря осторожной тактики, потому что не хотят разжигать обиду остаткам патриотов украинцев. Вот когда все патриоты будут подавлены тогда они выйдут открыто из подполья.
Как не парадоксально, скажу "Украинцев должны защитить только украинцы... массово!
Не предавайте самих себя!
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Давай, прямим текстом кажи - "не холопье енто дело на сцаря вякать".
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Степан Андреевич на Майданы не выходил.
Работал точечно и результативно - потомки шидокомиссаров до сих пор уцыраются.
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Навіщо паплюжили ім'я Альфи замовники справами?
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А когда альфа при пятре ляксеиче ломала в Днепре корбану двери,по его заказу,то не паплюжила себя ни чем))))
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Коран не жінка, чи будете сперечатися?
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Только-что узнал по каналу Прямий, что Маруся была добровольцен на фронте в десантно-штурмовых войсках в разведке. В РАЗВЕДКЕ, Труба обосранная. А ты, быдло, где прятался от войны? Да, самое смешное, что говно-следаки из ДБР изъяли пластмассовый пистолет ее сына. Трубы, ты, быдло, привселюдно обосрался, шакал коломойского.
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Вот интересно, А сколько стоит шкурка Янелоха в базарный день? Шо так все озаботились? ОПГ ГПУ за "так" не суетятся, цену наверняка пробили.
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Олексій Арестович
1 год ·

НАЧАЛЬНИК ОЧИСТКИ.
- Спустя шесть лет смысл противостояния все тот же: Майдан и Анти-майдан.
Только Анти-Майдан взял своё и стал частью государственной власти.
Не думаю, что бОльшая часть голосовавших за Зеленского, хотели расправ над ветеранами и военными.
Это касается даже мягкой ваты, которой у нас большинство.
Увы, расправы над ветеранами и военными - органическая составляющая власти Зеленского.
Причины просты и их две:
- Зеленский сам - мягкая вата;
- невозможно изо всех сил желать помириться с Кремлем и не допустить при этом в свою команду кремлевских.
В противном случае, кто будет исполнителем этого «мира»?
Спустя шесть лет, состав Анти-Майдана все тот же:
- красные директора;
- бизнюки, завязанные на Россию, назначенные в государственные деятели;
- идейная вата среди силовиков и чиновников;
- просто беспринципная сволочь, готовая служить любым деньгам и власти, среди тех же силовиков и чиновников и органическом ненавидящая людей принципиальных и идейных, читай: патриотов и ветеранов.
И социальная база все та же:
- советские пенсионеры, особенно среди бывших силовиков и работников ВПК;
- рабочие и служащие на предприятиях «красных директоров»;
- менеджмент и сотрудники пророссийского бизнеса;
- бывшие чиновники;
- рядовые, средние и крупные коррупционеры, их друзья, родственники и кумовья, не желающие установления европейских правил и отвала от бюджетной кормушки.
Новым оказался переход на сторону Анти-Майдана бывшего майдановского клана Коломойского, когда-то назначившего денежную премию за «пленного русского», а теперь, видимо, желающего компенсации,
А ведь предупреждали, что эта группа товарищей всегда шла по категории «беспринципная сволочь, превыше всего жаждущая денег и власти», предупреждали.)
Рейтинг Зеленского стремительно проседает.
А ведь у Зеленского в команде есть и технократы, и соросята, и романтики быстрых реформ, и патриоты.
Они, конечно, делают много глупостей (с ФОПами, с медиа и пр.), но в конце концов, это просто типовая болезнь украинских реформ, бессмысленных и беспощадных.
Но они не атакуют патриотов.
Сегодня, в день, когда одновременно: провели обыск у Маруси Зверобой, продлили арест генералу Марченко и выпустили «беркутовца», убивавшего и калечившего Майдан, стало ясно романтический период отношений с зелёной властью закончился. Совсем.
Снова: или мы, или они, или Майдан или Анти-Майдан.
Власть Зеленского, его легитимность хоронит ватная сволочь, являющаяся структурным подразделением его команды.
Почему свободно беснуется Портнов, Труба, Ермак, Богдан и прочая камарилья?
Потому, что они пугают Зеленского страшным Порошенко, от которого все беды в стране и обещают ему защитить нашего маленького Вову от шоколадного тирана.
Под эти разговоры, Зеленский закрывает глаза на расправы над военными и ветеранами: лес рубят, щепки летят, а, может, они ещё и любят Порошенко, что, конечно же, простить нельзя.
Я хочу обратиться к трём категориям соотечественников.
1. Романтики и технократы в команде Зеленского, многие из которых сами от Майдана.
Вы точно хотите быть утянутыми на дно Анти-майданом, являющимися частью вашей общей команды, и делающими все, чтобы добить Майдан, действуя структурно (!) и синхронно (!) вместе с Кремлем?.,
Не хотите? Ставьте вопрос принципиально перед Зеленским: или мы или они.
2. Той части сограждан, что голосовали за Зеленского в надежде на новую, лучшую жизнь.
Вы точно верите, что расправы над людьми, положившими жизни, здоровье , семьи, друзей, деньги ради Украины, помогут построить эту новую, лучшую жизнь?
Нет? Ставьте вопрос перед Зеленским: или очистка Зе-команды от Анти-Майдана или отказ в поддержке всей команды.
Иначе не будет у вас никакой новой жизни, будет возврат к 2013 году.
И, наконец, к самому Зеленскому.
- Владимир Зеленский.
Боже нас упаси от третьего Майдана, Майдана ветеранов и военных.
Нам страну поднимать надо, а не брать штурмом Печерск.
Но, если и дойдёт до уличного противостояния с зеленой властью, виновным нем будете персонально Вы.
Виновны в том, что:
- допустили;
- позволили управлять и мстить;
- и своевременно не избавились от идейной ватной сволочи в Вашей команде.
Если дойдёт до восстания, которое Ваша команда приближает ударными темпами, боюсь, Вашу власть не спасёт ни Ермак, ни Богдан, ни Портнов, ни Труба, ни даже сам великий Пу.
И самое главное: чтобы Вам не лили в уши вышеуказанные лица, такое восстание не будет переворотом в пользу коварных шоколадных сил.
Оно станет актом самозащиты со стороны ветеранов и активистов: актом защиты себя и Украины, перед лицом ее возможной гибели.
И только по этому победит.
Избавляйтесь от Анти-Майдана, Владимир Александрович.
Дайте нормально работать здоровой части Вашей команды и общества.
Избавляйтесь.)



У волонтерки Звіробій вилучили під час обшуку 3 одиниці зброї, - прессекретар ДБР - Цензор.НЕТ 4523
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дело в том шо хлу выгодны оба варианта .. и без майдана (потому как нелох не самостоятельный).. и с майданом (потому как он будет давить шо страна с постоянными внутренними конфликтами и тд .... пускай ему не все поверят .. но тот кого можна купить будет ставить это агрументом .. плюс масс медиа будут надувать).. И этим самым тупорылые зелебобы загнали всю страну в полный безвыходняк
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чего ж эта мавпа не отстреливалась? ведь было же чем.....или она токо призывала других стрелять ?....опять любители всю грязь делать чужими руками.....
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Таки посадять. Зеленський уявив що він безсмертний.
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Мені цікаво яким маршрутом він буде тікати до Ростову.
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Невпевнений що доведеться. Зеленський не задумуючись утопить Майдан в крові.
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РАШИЗМ ИЛИ РАССЕЯНСКИЙ ФАШИЗМ. БЕШЕНСТВО ВАТКИ.

ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://bitter-onion.livejournal.com/2645743.html

У волонтерки Звіробій вилучили під час обшуку 3 одиниці зброї, - прессекретар ДБР - Цензор.НЕТ 4525
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А китайцы ухмыляются и думают - как вы не понимаете, что Ма Ци Ква - китайский город ?
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"....У волонтера Звиробий изъяли при обыске 3 единицы оружия"... Я бы на её месте с ее опасной и нужной Украине работой мел-бы не 3, а 33 ствола и прочей военной утвари для защиты своей семьи и себя от кацапских кегебешников типа Петровых и Башировых,
Альо, пианисты из 95 квартета, вы подумайте об этом.
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порох головний спонсор політичної тусовки єс. тому може пані (або одна або обидві) вирішили спробувати трохи "прикрити" патрона.
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Яке ДБР ? ЯКЕ Д-Б-Р ????????????????
Що робить слідчий ДБР вдома у приватної особи ? Доки буде продовжуватись свавілля цих відморозків ???

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державне бюро розслідувань

"Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань

1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України;

2) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;

3) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України."

Що робить слідчий ДБР вдома у приватної особи ? Доки буде продовжуватись свавілля цих відморозків ???
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за погрози до в'язниці. І Федину до неї. Розвели анархію.
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