 У волонтера Звиробий изъяли при обыске 3 единицы оружия, - пресс-секретарь ГБР

Об этом пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова заявила на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Эти обыски на данный момент уже завершились. Они проходили санкционированно, следователи получили на это соответствующее определение суда. По результатам... могу сказать, что изъято три единицы оружия. Сейчас следствие проверяет законность, наличие всех необходимых разрешений", – сообщила Иванова.

Она не уточнила, о каком именно оружии идет речь, и отказалась более подробно говорить, что еще изъяли у Зверобой.

Спикер ГБР отметила, что практика проводить обыски рано утром или поздно ночью является распространенной в правоохранительных органах.

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"Обыски – это негласные следственные действия, их никто не разглашает и не анонсирует. Время проведения согласовывается со следователями и оперативными сотрудниками. Они могут происходить абсолютно в любое время суток. Это все определяется в рабочем порядке и не является чем-то эксклюзивным", – сказала она, отвечая на вопрос, почему оперативники пришли на обыск к Зверобой в 6.30.

Причиной проведения следственных действий была "проверка определенных фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству", добавила Иванова.

28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

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Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.