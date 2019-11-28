 У волонтера Звиробий изъяли при обыске 3 единицы оружия, - пресс-секретарь ГБР

Об этом пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова заявила на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".
"Эти обыски на данный момент уже завершились. Они проходили санкционированно, следователи получили на это соответствующее определение суда. По результатам... могу сказать, что изъято три единицы оружия. Сейчас следствие проверяет законность, наличие всех необходимых разрешений", – сообщила Иванова.
Она не уточнила, о каком именно оружии идет речь, и отказалась более подробно говорить, что еще изъяли у Зверобой.
Спикер ГБР отметила, что практика проводить обыски рано утром или поздно ночью является распространенной в правоохранительных органах.
Смотрите на Цензор.НЕТ: "Это исключительно политическое преследование", - Звиробий об обыске. ВИДЕО
"Обыски – это негласные следственные действия, их никто не разглашает и не анонсирует. Время проведения согласовывается со следователями и оперативными сотрудниками. Они могут происходить абсолютно в любое время суток. Это все определяется в рабочем порядке и не является чем-то эксклюзивным", – сказала она, отвечая на вопрос, почему оперативники пришли на обыск к Зверобой в 6.30.
Причиной проведения следственных действий была "проверка определенных фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству", добавила Иванова.
28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к волонтерке Звиробий.
Также на Цензор.НЕТ: Подозрение Звиробий не вручалось. Ее вызвали в ГБР на 2 декабря как свидетеля, - адвокат Писаренко
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.
27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
Читайте также: Обыски у Звиробий - репрессии, которыми власть надеется приостановить турбопадение доверия украинцев, - заявление "Евросолидарности"
Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.
36 хвилин тому
Гівняний день. Дуже гівняний.
Обшуки у Марусі Звіробій.
Cьогодні зранку "Альфа" увірвалася до Медведчука!!!
Cьогодні зранку "Альфа" увірвалася до Коломойського!!!
Cьогодні зранку "Альфа" увірвалася до Труханова!!!
Нє? А до кого?
ты, лугандонец, доволен ?
но амнистии не будет )))
кого ж ті люди обрали.. наволоч якусь.
Или вот КАКИЕ ОНИ ВУЗЫ ЗАКРНЧИЛИ ИЛИ НАВРАЛИ?
на гармониИзвините! на рояле играет, нашли??? Я просто как про "Альфу" услыхал, думаю - ну, все! Там точно ядреная бiмба в сельской хате схована!
4 год ·
Итак… Можно с огромной долей вероятности констатировать тот факт, что открыта тотальная охота. На кого вы спросите? Да на всех нас. Тех, кто в 2014 или 2015 не прикинулся ветошью с биркой «не моя война» и взял в руки оружие. На тех, кто круглосуточно, правдами и неправдами, снабжал армию всем необходимым. От зубных щёток до тепловизоров. Облава на всех тех, кто ввязался в драку за свою страну. Пусть даже без единого шанса остаться живым в этой битве. Но всё же. А вдруг? Да и когда рядом такие же громадяни как и ты сам, то уже не так страшно. И шансы остаться в живых немного, но всё же увеличиваются!
И дело тут совершенно не в том, кто, как и за кого голосовал? Кого критиковал? Какие постики писал?… Это всё дело десятое, даже наверное двадцатое. Право на вольное изъявление своих мыслей, закреплено в Конституции Украины. Речь в другом… Вернее проблема. Не для новой власти. Они, обыкновенная, мягкая прокладка, между кремлём и берегами Днепра. В москве прекрасно понимают, что если не убрать, (любой ценой, под любыми предлогами) этих пиксельных ГРОМАДЯН, то снова ничего не получится. Снова укусят себя за пиписку. Поэтому Портновские нукеры сейчас начали клепать дела по-дедовски, НКВДэшному. Ведь как там у классиков, "Был бы человек, а дело найдется".
✔️ Сложно убрать генерала Дмитрия Марченко с дороги хитрожопых коммерсов. Тем более армия стала похожей на армию. Это кремлю надо? Ответ придумайте сами! А если сшить дело?! Громкое. Ну типа наживались на закупке бронежилетов? О… А это уже совсем другая песня! Это уже звучит! И ничего страшного, что ГУРСМЗ не имеет никакого отношения к закупкам. Эти детали, мало кому известные и как следствие интересные. Всё! Дело сделано! И звякнула решётка СИЗО!
✔️ А если копнуть волонтёров. Вот привозили вы шановни бронежилеты и каски в 2014. Ну привозили же? Конечно, вот же фотографии ваши! А где вы их взяли? Ах, провезли как-то через границу! Ммммммм… Так это контрабанда! Всё! Дело сделано! И звякнула решётка СИЗО!
✔️ И можете быть уверены, что через месяц… два… три, приказ о первой и всех остальных волнах мобилизации признают незаконными. А что вы тогда там делали товарищ солдат или же майор? Воевали? Стреляли? А на основании чего? Всё! Дело сделано! И звякнула решётка СИЗО!
Вы думаете это война против Порошенко или же Парубия? Наивные! Это война против Украины! И она выходит на новый виток!
P.S. Вы часто друзья спрашиваете, что делать дальше? Отвечу! Алягер ком алягеро. Покупать бронежилет, каску. Собирать рюкзак. По возможности приобрести ЗАКОННО оружие и тренироваться. Ведь война никуда не делась. Он заползает в наши города. И портнов, труба, продажные судьи и прочая… Это всего лишь инструмент для того, чтобы быстро уничтожить все нас, тех, кто когда-то ввязался в драку за свою страну! Кремль торопит...
P.P.S. На всякий случай. Оружия нет. Наркотики никогда не употреблял.
Какой президент, такие и террористы.
Зеленского прибьёт Коломойский (в нужное время).
Дивлячись на те, як тихенько сидять під шконкою одвічні бунтарі Парасюк та Семенченко, стає зрозумілим, який єврей сплачував їхню "бурхливу" антипорошенківську діяльність.
А почему?
Смотрите, если кто то рассчитывает бороться с русским миром силой оружия, это не верно. Оружие только дискредитирует. Вот даже эти аваковские "национальные дружины" это полная дискредитация Украины и украинского мира. Украине нужна сильная национальная партия, партия поддерживаемая украинцами. Украинцы не имеют такой партии даже в помине. А в Рашке таких партий множество. Практически все российские партии с приставкой "националистическая", "Либерал-нац-исты", "коммуно-нац-исты" и другие. У всех разработаны программы и прут идеи. Главная идеи русских нацистов "воссоединенная нация", где предусматривается втянуть украинцев в свои сети. ... Но где патриоты Украины, где украинская партия. А есть ли вообще украинцы? Существкют ли? Мне кажется порой, что русских националистов в Украине больше чем украинских. Им только нужно выйти из подполья. Думаю, русские нацисты не выходят из подполья благодаря осторожной тактики, потому что не хотят разжигать обиду остаткам патриотов украинцев. Вот когда все патриоты будут подавлены тогда они выйдут открыто из подполья.
Как не парадоксально, скажу "Украинцев должны защитить только украинцы... массово!
Не предавайте самих себя!
Работал точечно и результативно - потомки шидокомиссаров до сих пор уцыраются.
1 год ·
НАЧАЛЬНИК ОЧИСТКИ.
- Спустя шесть лет смысл противостояния все тот же: Майдан и Анти-майдан.
Только Анти-Майдан взял своё и стал частью государственной власти.
Не думаю, что бОльшая часть голосовавших за Зеленского, хотели расправ над ветеранами и военными.
Это касается даже мягкой ваты, которой у нас большинство.
Увы, расправы над ветеранами и военными - органическая составляющая власти Зеленского.
Причины просты и их две:
- Зеленский сам - мягкая вата;
- невозможно изо всех сил желать помириться с Кремлем и не допустить при этом в свою команду кремлевских.
В противном случае, кто будет исполнителем этого «мира»?
Спустя шесть лет, состав Анти-Майдана все тот же:
- красные директора;
- бизнюки, завязанные на Россию, назначенные в государственные деятели;
- идейная вата среди силовиков и чиновников;
- просто беспринципная сволочь, готовая служить любым деньгам и власти, среди тех же силовиков и чиновников и органическом ненавидящая людей принципиальных и идейных, читай: патриотов и ветеранов.
И социальная база все та же:
- советские пенсионеры, особенно среди бывших силовиков и работников ВПК;
- рабочие и служащие на предприятиях «красных директоров»;
- менеджмент и сотрудники пророссийского бизнеса;
- бывшие чиновники;
- рядовые, средние и крупные коррупционеры, их друзья, родственники и кумовья, не желающие установления европейских правил и отвала от бюджетной кормушки.
Новым оказался переход на сторону Анти-Майдана бывшего майдановского клана Коломойского, когда-то назначившего денежную премию за «пленного русского», а теперь, видимо, желающего компенсации,
А ведь предупреждали, что эта группа товарищей всегда шла по категории «беспринципная сволочь, превыше всего жаждущая денег и власти», предупреждали.)
Рейтинг Зеленского стремительно проседает.
А ведь у Зеленского в команде есть и технократы, и соросята, и романтики быстрых реформ, и патриоты.
Они, конечно, делают много глупостей (с ФОПами, с медиа и пр.), но в конце концов, это просто типовая болезнь украинских реформ, бессмысленных и беспощадных.
Но они не атакуют патриотов.
Сегодня, в день, когда одновременно: провели обыск у Маруси Зверобой, продлили арест генералу Марченко и выпустили «беркутовца», убивавшего и калечившего Майдан, стало ясно романтический период отношений с зелёной властью закончился. Совсем.
Снова: или мы, или они, или Майдан или Анти-Майдан.
Власть Зеленского, его легитимность хоронит ватная сволочь, являющаяся структурным подразделением его команды.
Почему свободно беснуется Портнов, Труба, Ермак, Богдан и прочая камарилья?
Потому, что они пугают Зеленского страшным Порошенко, от которого все беды в стране и обещают ему защитить нашего маленького Вову от шоколадного тирана.
Под эти разговоры, Зеленский закрывает глаза на расправы над военными и ветеранами: лес рубят, щепки летят, а, может, они ещё и любят Порошенко, что, конечно же, простить нельзя.
Я хочу обратиться к трём категориям соотечественников.
1. Романтики и технократы в команде Зеленского, многие из которых сами от Майдана.
Вы точно хотите быть утянутыми на дно Анти-майданом, являющимися частью вашей общей команды, и делающими все, чтобы добить Майдан, действуя структурно (!) и синхронно (!) вместе с Кремлем?.,
Не хотите? Ставьте вопрос принципиально перед Зеленским: или мы или они.
2. Той части сограждан, что голосовали за Зеленского в надежде на новую, лучшую жизнь.
Вы точно верите, что расправы над людьми, положившими жизни, здоровье , семьи, друзей, деньги ради Украины, помогут построить эту новую, лучшую жизнь?
Нет? Ставьте вопрос перед Зеленским: или очистка Зе-команды от Анти-Майдана или отказ в поддержке всей команды.
Иначе не будет у вас никакой новой жизни, будет возврат к 2013 году.
И, наконец, к самому Зеленскому.
- Владимир Зеленский.
Боже нас упаси от третьего Майдана, Майдана ветеранов и военных.
Нам страну поднимать надо, а не брать штурмом Печерск.
Но, если и дойдёт до уличного противостояния с зеленой властью, виновным нем будете персонально Вы.
Виновны в том, что:
- допустили;
- позволили управлять и мстить;
- и своевременно не избавились от идейной ватной сволочи в Вашей команде.
Если дойдёт до восстания, которое Ваша команда приближает ударными темпами, боюсь, Вашу власть не спасёт ни Ермак, ни Богдан, ни Портнов, ни Труба, ни даже сам великий Пу.
И самое главное: чтобы Вам не лили в уши вышеуказанные лица, такое восстание не будет переворотом в пользу коварных шоколадных сил.
Оно станет актом самозащиты со стороны ветеранов и активистов: актом защиты себя и Украины, перед лицом ее возможной гибели.
И только по этому победит.
Избавляйтесь от Анти-Майдана, Владимир Александрович.
Дайте нормально работать здоровой части Вашей команды и общества.
Избавляйтесь.)
ВСЕХ ХОХЛОВ В СОСТАВ РАССЕИ! НАМ МАЛО КРЫМА!
КИЕВ- РУССКИЙ ГОРОД! ВАРШАВА -РУССКИЙ ГОРОД!
https://bitter-onion.livejournal.com/2645743.html
Альо, пианисты из 95 квартета, вы подумайте об этом.
Що робить слідчий ДБР вдома у приватної особи ? Доки буде продовжуватись свавілля цих відморозків ???
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державне бюро розслідувань
"Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань
1) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України "Про державну службу", особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України;
2) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або іншими прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України;
3) злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військових злочинів), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України."
Що робить слідчий ДБР вдома у приватної особи ? Доки буде продовжуватись свавілля цих відморозків ???
-Базука?! -У меня есть разрешение