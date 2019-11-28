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Все про:обыск (1386) оружие (3800) правоохранительные органы (620) ГБР (751) Звиробий Маруся (9)

 У Маруси Звиробий изъяли при обыске 3 единицы оружия, - пресс-секретарь ГБР

При обыске дома у Маруси Звиробий, которая является участницей боевых действий, было изъято 3 единицы оружия. Сейчас следователи проверяют, есть ли у нее разрешение на это оружие.

Об этом пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова заявила на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

"Эти обыски на данный момент уже завершились. Они проходили санкционированно, следователи получили на это соответствующее определение суда. По результатам... могу сказать, что изъято три единицы оружия. Сейчас следствие проверяет законность, наличие всех необходимых разрешений", – сообщила Иванова.

Она не уточнила, о каком именно оружии идет речь, и отказалась более подробно говорить, что еще изъяли у Зверобой.

Спикер ГБР отметила, что практика проводить обыски рано утром или поздно ночью является распространенной в правоохранительных органах.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Это исключительно политическое преследование", - Звиробий об обыске. ВИДЕО

"Обыски – это негласные следственные действия, их никто не разглашает и не анонсирует. Время проведения согласовывается со следователями и оперативными сотрудниками. Они могут происходить абсолютно в любое время суток. Это все определяется в рабочем порядке и не является чем-то эксклюзивным", – сказала она, отвечая на вопрос, почему оперативники пришли на обыск к Зверобий в 6.30.

Причиной проведения следственных действий была "проверка определенных фактов и дополнительный анализ материалов, которые будут приобщены к уголовному производству", добавила Иванова.

При этом сама Звиробий в комментарии Цензор.НЕТ отметила, что разрешения были изъяты вместе с оружием.

28 ноября ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к Звиробий.

Также на Цензор.НЕТ: Подозрение Звиробий не вручалось. Ее вызвали в ГБР на 2 декабря как свидетеля, - адвокат Писаренко

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и участницы боевых действий Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

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Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162428
 
 
 Топ комментарии
 
проти портнова, який загрожує державі жодних справ.
медведчука не трогають, командира харківського беркуту відпускають..
натомість переслідують активістів та військових, які не погоджуються зі шляхом капітуляції, який готують нам зе і пуйло.
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свідок чого ?
проти неї шиють справу про замах на життя клоуна.
уявляєте ????
проти людини, яка п'ять років жила війною, оцей хохотун і втікач від повісток вчиняє репресії.
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Слыш ЗЕбил вообще то есть закон..там прописано с 7 до 22. Кстати когда назад в Украину? Или ты сепарок винторогий с под проксика??
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Дебил, тебя забанили в Гугле или ты не научился им пользоваться?

Дебил, не допускается проведение обыска с 22 до 6:00, соответственно временем производства обыска есть время с 6.00 до 22.00.

https://protocol.ua/ru/obysk-pravovye-osnovaniya-dlya-ego-proizvodstva-pravila/
http://www.pozov.com.ua/posts/obysk.html
https://juristoff.com/resyrsi/kz/ugolovno-protsessualnyj-kodeks/5393-statya-223-trebovaniya-k-provedeniyu-sledstvennyx-rozysknyx-dejstvij

Дебил, я 25 лет в Штатах живу, и в постсовковое пространство меня не тянет, особенно, если там такие дебилы, как ты.
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Чого всі москалі лаптеногі під прапором країни про яку вони не знають нічого, окрім з агітплакатів,ненавидять і бояться!!? Що ФСБ інші ІР розподілило для більш важливих ресурсів чім Цензор?
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ЗЕлёная падаль заканчивай клоунаду. Это явно не то чего от тебя ждали даже твои 73% ЗЕбилов, не считая конечно откровенных сепаров...КОгда реально делами займёшься, а не этим фарсом??
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так сказать у меня не получается, но в нынешней ситуации смачнее не скажешь.. привет, зебилам из Одессы
https://www.youtube.com/watch?v=Ndo2XDHZvUs
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Прекрасный пример для подражания порохонуто-поцонутому быдлу.
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Посмотрел в Ютубе интервью с этой после обыска, когда она повторно угрожала, диагноз верный 8% дебилизм, не надо кивать на волонтерство, надо только выяснить за какие средства она жила последние 5 лет, платила ли налоги,рідний Батьківщине. Да, кто ты такая Маруся Зверобой, чтоб оскорблять и угрожать тому, кто на посту президента Украины?
Закрыть и надолго, остальным не повадно будет.
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Як казав Зеля,мы все Президенты.Вона також Президент
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Ясно винторогий сепарок, а Дубинского с 24мя квартирами и парком Мерседесов ты не спрашиваешь как он жил эти 5 лет и откуда добро, да винторогий??
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Зацепило, да? Я за власть, законноизбранную, а таких как ты я бы оставил в покое, без содержания, пожизненно, если ты конечно с Украины, тварь подколодная.
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Гена, какого ещё ты сюда лезешь со своим высером. Тут таких как ты хватает. Шота умное напиши, правда для этого мозг нужен.
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Свали за поребрик, чудо заморское, не славянское.
Мозги у моей жены, а у тебя мозжечок между ног.
Кого ты опустить решила?
Меня сдерживают только правила сайта, гопота "братская".
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Я украинец, а ты мордвин какое отношение имеешь к славянам? Не знаю шо это ,,паребрик", это у вас на расее так гАварят? А ещё, мой мозжечёк, тебе в рот не влезет.
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Правильно мыслите товарищь! Возвращаясь в росийское стоило надо накорню присекать даже дебильную болтовню в адрес восходящего солнышка. И вообще пора разобраться с ЦИК, почему из общего количества избирателей на территории страны на 30 ноября 2018 года 35 622 943 человека и ещё около 522 тысяч граждан зарегистрированых по месту пребывания в других странах которые получат право проголосовать в консульствах и посольствах только 13 млн. проголосовали 21 апреля за народного слугу. Это непорядок! Надо как КНДР явка 100% избрание лидера 100%. Но это все поравимо, главное побольше теплушек и восстановление дружбы со старшим братом. А дальше все по сталинским схемам. Держитесь товарищь страна скоро будет очень нуждаться в стукачах!
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маугли лезь обратно на дерево, с которого ты спустился со своим идиотским высером в письменной форме.
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Только идиот может понять идиота. Я рад товарищь что мы с тобой одного интеллекта.
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Ліга Сексі свідомо перекручують факти і на рахунок вилученої зброї також.
Пінкетони повинні провести експертизу на рахунок придатності зброї до здійснення пострілу, а вже після того вимагати дозволи.
По друге для кваліфікації вказаного злочину необхідно щоби потерпілий усвідомлював небезпеку як реальну на момент погрози.
По третє для цього потрібно допитати Президента.
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якщо Маруся Звіробій після її "виступу на публіку" тримала в квартирі незареєстровану зброю,то вона Дурепа.(
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Ви знаєте що деякі речі іноді можуть підкинути при обшуках, а деякі таємно забрати ?
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6 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения Инне Грищенко в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Женщине инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 годуИсточник: https://censor.net.ua/n3162403
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ГБР як будете повертати стволи,не забудьте их почистить.Девушка всё таки.Окажите внимание У волонтерки Звіробій вилучили під час обшуку 3 одиниці зброї, - прессекретар ДБР - Цензор.НЕТ 274
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Изъяли оружие,и слава богу.За чем ей только три ствола в Киеве.Вон у Пашинского было три наградных пистолета,и ни чем хорошим это не закончилось.А оружие для душевнобольных и нервных совершенно противопоказано.Мало ли что в голову взбредет,или присниться?
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А навіщо жінці Зєлі три квартири в Ялті? А нах дубінському 17 авто і 24 квартири в Києві? Дядя, ти зебіл, так?))))))
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Ты сам понял,что написал?Сравнил ....уй с пальцем.Может в рашке так принято(сужу по флагу,могу ошибиться)?
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Он Президент-ему положено. А ты бомжара)))
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Изъяли оружие,и слава богу.За чем ей только три ствола в Киеве.Вон у Пашинского было три наградных пистолета,и ни чем хорошим это не закончилось.А оружие для душевнобольных и нервных совершенно противопоказано.Мало ли что в голову взбредет,или присниться?
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Свиноботы,скоро и к вам придут.
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 2 часа назад

Слідчий суддя по справі Марченка та його команди Білоцерківець...
Суддя, який дав ухвалу на обшук в автомобілі Марусі Звіробій, теж Білоцерківець.... Соупаденіє?
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А зачем изымали ? И что на игрушечный пластмассовый пистолет тоже нужно разрешение? А разрешениям на два охотничьих ружья Альфа не поверила ?
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Ахотниса за скальпами врагов Св Леры и Райнина.
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Порох виноват в том, что после себя оставил такие суды и мусоров. Аминь.
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Зебилы судят волонтеров и военных а Порох виноват. Суки зебильные скоро вы точно допрыгаетесь.
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dneprlena‏ @dneprlena 3 часа назад

підозру не вручали, Маруся - свідок, виявляється

Willy Wonka 🌑‏ @CcHhOocolate
А у свідків тепер теж обшуки проводять та телефони забирають в присутності понятих?
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Все зеленые(даже в этом обсуждении), рашистские терпилы.
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Поделом ей за экстремизм! Никто не должен представлять из себя выше закона!
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Если это закон,что же тогда беззаконие? Сколько дают за уклонение от призыва в армию во время войны,за дизертирство ?
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Обшуки пізньої ночі , та о четвертій ранку , дуже смердять єжовим , ієгудою , путєним і ГУЛАГом .
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Ну что Зебилы? Как вам борьба с терроризмом и экстремизмом. Знаете что я вам скажу одну фразу- Вот этого всего маразма и издевательства над человнческим разумом и логикой могло просто не быть! Просто не быть, если бы вы сделали другой выбор в марте месяце. А теперь , как справедливо говорил герой одного культового сериала, который похоже для вас и вашего президента является эталоном ( Саша Белый)- " Жрите суки! Только не подавитесь!".
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Помним,помним такого.(Сашка Билого) Он свинцом подавился,такая неприятность.
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ДБР працює по вказівках Портнова ворога України тому і тягають патріотів, захисників держави, а уклоністів, зрадників , ворогів не чіпають.
СУКИ! Портновим , Бойко, Медведчуком, Шуфричем , Волошиним, Рабіновичем, всім блоком ЗА ЖОПу , ригами ... займіться. Це вороги, зрадники, п'ята колона під час війни літають в Кремль і передають секретну інформацію, готові ножа втстромити в спину Україні. Чи ви Зебіли з ними заодно!?
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«Тот случай, когда две сельские (по образу мышления) девушки попутали берега. Конечно их никто сажать не будет, но воспитательная работа с ними должна быть проведена, в идеале - должны получить условный срок. А каждый, кто думает, что девчонок тягают ни за что пусть вспомнит сколько за свою болтовню отмотала в украинском сизо Надия Савченко (герой Украины). Причем Надюха болтала скорее всего по пьяни, а эти по - трезвому. Плюс их ролик реально рассчитан на то, чтобы вызвать агрессию по отношению к Президенту. А пробитоголовых неадекватных "патриотов", которые насмотревшись подобного могут что-нибудь вычудить, много бегает по улицам. Достаточно только вспомнить захват моста Метро» (За справедливость, 26.11.2019 17:57)
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