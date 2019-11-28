 Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко

Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции, посвященной "красным линиям" встречи в Нормандском формате, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В первую очередь необходимо обратить внимание на всех уровнях на создание специального органа по созданию консолидированной претензии к Российской Федерации", - сказала Василенко.

По словам депутата, создание такого органа предусмотрено украинским законодательством, в частности, законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

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"Там (в законе. - Ред.) есть очень четкая статья, в которой говорится, что должна быть подготовлена консолидированная претензия к Российской Федерации, и должен быть создан соответствующий специальный орган", - дополнила нардеп.

Она считает, что работу в этом направлении должны вести не общественники, как это происходит сейчас, а министерства, деятельность которых связана с агрессией РФ, и органы местного самоуправления.

"Мы привыкли ко многим вещам, и для нас они рядовые, но каждый день мы теряем людей убитыми и ранеными, государство выделяет деньги внутренне перемещенным лицам, предоставляет им жилье, не стоит забывать и о выплатах для ветеранов. Я уже не говорю о потере для всей страны промышленного региона. За все это должен заплатить агрессор", - уверена Леся Василенко.

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В упомянутом законе предусматривается, что Кабинет министров Украины проводит постоянный мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека и гражданина и документирования фактов нарушения таких прав и свобод на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Собранная информация должна быть передана в международные организации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Также Кабмин обязуется на основе собранных данных обобщить правовую позицию и сформировать консолидированную претензию Украины в Российской Федерации по реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины.

Срок действия закона истекает в конце 2019 года.

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