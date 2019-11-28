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 Политика Украины
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 Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко

Народный депутат фракции "Голос" Леся Василенко считает, что Украина должна сделать приоритетным в повестке дня вопрос выработки консолидированной претензии к Российской Федерации из-за развязывания войны на востоке.

Об этом она заявила в четверг на пресс-конференции, посвященной "красным линиям" встречи в Нормандском формате, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В первую очередь необходимо обратить внимание на всех уровнях на создание специального органа по созданию консолидированной претензии к Российской Федерации", - сказала Василенко.

По словам депутата, создание такого органа предусмотрено украинским законодательством, в частности, законом "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

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"Там (в законе. - Ред.) есть очень четкая статья, в которой говорится, что должна быть подготовлена консолидированная претензия к Российской Федерации, и должен быть создан соответствующий специальный орган", - дополнила нардеп.

Она считает, что работу в этом направлении должны вести не общественники, как это происходит сейчас, а министерства, деятельность которых связана с агрессией РФ, и органы местного самоуправления.

"Мы привыкли ко многим вещам, и для нас они рядовые, но каждый день мы теряем людей убитыми и ранеными, государство выделяет деньги внутренне перемещенным лицам, предоставляет им жилье, не стоит забывать и о выплатах для ветеранов. Я уже не говорю о потере для всей страны промышленного региона. За все это должен заплатить агрессор", - уверена Леся Василенко.

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В упомянутом законе предусматривается, что Кабинет министров Украины проводит постоянный мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека и гражданина и документирования фактов нарушения таких прав и свобод на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Собранная информация должна быть передана в международные организации в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Также Кабмин обязуется на основе собранных данных обобщить правовую позицию и сформировать консолидированную претензию Украины в Российской Федерации по реализации международно-правовой ответственности России за вооруженную агрессию против Украины.

Срок действия закона истекает в конце 2019 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162425
 
 
 Топ комментарии
 
а Президент Украины, Кабмин Украины, СБУ Украины, МЗС Украины уже не считаются органами для выработки претензий к России
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Привет "Ольгинским" от Сидзинь Пина
Китай забрал за долги у Замбии порт Момбаса построенный СССР в кредит, который в прошлом месяце списал Путин
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А что ЗЕ всех силовиков сменил в Киеве на себе подобных сцыкунов-? Заявление Партии ЕС ""Шокированы несоизмеримо реакцией правоохранительных органов на заявление Маруси Зверобой. Она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" - это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого. Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации"
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а я голосував за котика з підвалу
щось зовсім його не чути
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а Президент Украины, Кабмин Украины, СБУ Украины, МЗС Украины уже не считаются органами для выработки претензий к России
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вот пример отшива Раши - староста одного из пражских районов - Мы не будем с кем-либо извне обсуждать наше намерение построить им (власовцам - ред.) памятник, их историческую роль, не будем обсуждать это с Россией, символом оккупационной власти, лжи и нарушения прав человека. Этой прекрасной стране я желаю иную современность, иных правителей, рефлексию и больше международного признания, к которому вы принуждаете лишь демонстрацией силы и кранами газопроводов", - написал Новотны.РФ Чехии закатила скандал
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які ще претензії?
в зюзєбобиків окрім почуття вдячності, захоплення та глибокої поваги до росісі нічого немає
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У зебилов никаких притензий к кацапам нам так как Украина напала на мирных повстанцев Донбасса, а братья россияне спасли крымчан от бандеровцев, зебилы уже на коленях приползли к донбасситам с деньгами Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 63
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потрібно терміново формувати Уряд без портфелів Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 1651
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можна, тільки тпрошу глибоко там пальцем не колупайся
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і без поїздів, святкуйте Різдво вдома. Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 5365
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Какие нахер претензии у зебилов могут быть к братскому для них народу. зельцман уже все простил кацапам и морской трибунал, и долг по газу, а донбасс вообще будет востанавливатся за счет благополучия украинских пенсионеров и бюджетников. Претензии кацапам будем выставлять после смены зеленого режима
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Поздно думать - через пару дней мир заключать будем..... Или подписывать капитуляцию.....
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Просто Леся предложила создать специальный орган....
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Специальных! Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 7959
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Привет "Ольгинским" от Сидзинь Пина
Китай забрал за долги у Замбии порт Момбаса построенный СССР в кредит, который в прошлом месяце списал Путин
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т.е. создать ботоферму для генерирования претензий к РФ?
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А что ЗЕ всех силовиков сменил в Киеве на себе подобных сцыкунов-? Заявление Партии ЕС ""Шокированы несоизмеримо реакцией правоохранительных органов на заявление Маруси Зверобой. Она напоминает реакцию Януковича на так называемый "яичный теракт" 2004 года. Спецподразделение "Альфа" - это явно слишком для обыска дома у женщины-волонтера. Это унизительно для самих правоохранителей. Их тренировали явно не для этого. Три танка или три БТРа логично бы дополнили три автобуса "Альфы" в этой феерической спецоперации"
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просто писец.
интересно, им самим не стыдно.
ничтожестваа
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В Израиле сразу 2 подобных органа- Цахал и Моссад. Просто берите с них пример. Нужно создать специальный орган для выработки претензий к России, - нардеп "Голоса" Василенко - Цензор.НЕТ 3322
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Петя является от природы тем самым органом, который Бог создал для предъявления претензий всему миру, в том числе - России.
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Это непозволительная трата бюджетных денег. На данный момент у нас в стране, в разных государственных структурах достаточно обоснованных и оформленных претензий к врагу-оккупанту (москальщине/параше). Министерство юстиции, МИД, Министерство культуры, Генпрокуратура, Нафтогаз - вот неполный перечень структур, которые судятся с врагом в международных судах.
Все, что нужно - команда профессиональных юристов-международников уровня Елены Зеркаль для грамотного сопровождения дел в судах.
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