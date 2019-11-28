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Все про:залог (375) САП (1204) Альперин Вадим (22)

 Подозреваемому в махинациях на таможне Альперину САП будет ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста или залога 200 млн грн, - "Укринформ"

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании одесскому бизнесмену Вадиму Альперину меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 288 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил осведомленный источник.

"САП будет ходатайствовать в суде об аресте Альперина с возможностью внесения залога в 288 млн грн", - сказал источник.

Как сообщал Укринформ, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 27 ноября задержали одесского бизнесмена Вадима Альперина.

Альперин предлагал взятку в сумме 800 тыс. долл. детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ вручило подозрение Альперину и еще 10 фигурантам схем на таможне

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 21 млн грн. Позднее Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тыс. грн. После внесения залога он вышел из-под стражи.

18 мая 2018 года ГПУ сообщила, что завершила досудебное расследование против Альперина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Альперина подозревают в создании преступной организации, уклонении от налогов и злоупотреблении служебным положением, - НАБУ

Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

Читайте также: Альперин и Тупальский руководили самой мощной контрабандной группировкой. Они хотели дать взятку $800 тыс., чтобы разблокировать 450 млн грн, - Евгений Шевченко

26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина. Президент Владимир Зеленский пообещал подарок за помощь в поимке самого Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3162422
 
 
 Топ комментарии
 
Подозреваемому в махинациях на таможне Альперину САП будет ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста или залога 200 млн грн

Гидрант меняет один клан контрабандистов в одеск. таможне на клан Хорошковского, а таможенник, которого обматерил ЗЕ не уволен пошел на повышение.
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А це шумова завіса - щоб не бушував народ з приводу арешту генерала Марченка та пресингу марусі Звіробій? Бобіки скажуть: "Ну как же, наш прєзідєнт с каррупціей борется".
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Подозреваемому в махинациях на таможне Альперину САП будет ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста или залога 200 млн грн

Гидрант меняет один клан контрабандистов в одеск. таможне на клан Хорошковского, а таможенник, которого обматерил ЗЕ не уволен пошел на повышение.
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Для Альперіна не може бути застави, він все одно втече, для нього 10 млн доларів це не велика сума, до того ж його можуть вбити бо він лише носій хабарів по кабінетах, справжня мафія це судді, прокурори, чиновники.
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А чому не 2 мільярда? Звідки вони беруть такі суми?
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Судді вирішили що їм вистачить і цього.
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А це шумова завіса - щоб не бушував народ з приводу арешту генерала Марченка та пресингу марусі Звіробій? Бобіки скажуть: "Ну как же, наш прєзідєнт с каррупціей борется".
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А теперь сколько ему назначат? Чтобы он спокойно уехал за границу.
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А пару дней назад , некий киевский таможенник, вещал об этом персонаже, что он белый и пушистый и к контрабанде не имеет никакого отношения....... а я так понимаю, что его в контрабанде и не обвиняют, он РЕШАЛА очень высокого полёта ... Подозреваемому в махинациях на таможне Альперину САП будет ходатайствовать о мере пресечения в виде ареста или залога 200 млн грн, - "Укринформ" - Цензор.НЕТ 565
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пополняем бюджет за счет залогов. Слуги работать не обучены.
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Вы посмотрите в эти честные и наивные глаза как у ребёнка. Блин, да он в день имеет 200 миллионов! Минимимум 2 миллиарда! И то, думаю найдет!
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