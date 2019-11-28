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 Политика Украины
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Все про:арест (9902) Пашинский (684) Федур (23)

 Завтра суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении на 2 месяца ареста Пашинского

29 ноября суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей экс-нардепа Сергея Пашинского.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Пашинского Андрей Федур, информирует Цензор.НЕТ.

"Дело Пашинского С.В. Завтра 29.11.2019 года в 9 ч 30 мин. в Печерском суде начнется рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей на 60 дней", - написал Федур.

Адрес суда - Киев, ул.Владимирская, 15

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

Завтра суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении на 2 месяца ареста Пашинского 01

Также читайте: Пашинского не смогли допросить в суде: его жизни и здоровью может грозить опасность

Источник: https://censor.net.ua/n3162415
 
 
 Топ комментарии
 
Подовжувати арешт цьому "патріотові" , та найшвидшого йому вироку іменем України.. А там і петя підтягнеться до сірожі на вже прогріті сірожою нари..
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Танюха Черновол - приготовиться!!! (седативное не пей... пусть им будет страшнее)
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Breaking news! Альфа СБУ проводит обыски в домах Труханова и Кернеса. Им инкриминируют государственную измену и призывы к сепаратизму...

А, не, то Машу Зверобой шманают... Все норм.
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Подовжувати арешт цьому "патріотові" , та найшвидшого йому вироку іменем України.. А там і петя підтягнеться до сірожі на вже прогріті сірожою нари..
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а за шо судят ?

за коррупцию, наверно

или за снайперские винтовки на Майдане ?
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Когда он будет сидеть, ему потом добавят и за остальные грешки!
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Раньше зебилы передохнут чем этот хмырь сядет!
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и присядут рядышком в петушинном углу кукарекать
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Танюха Черновол - приготовиться!!! (седативное не пей... пусть им будет страшнее)
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Зеля боится Путина, Беню, анализов, интервью , передвигаться без кортежей и платить налоги. Все, на что его хватает его храбрости - при поддержке вооруженного подразделения обыскать дом с четырьмя женщинами. Интересно, сколько народу его прикрывает при походе в туалет?
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Розшукуються хлопчики!!!

Олексій, Віталій, Єгор та Семен. З 2014 по 2019 вони активно "боролися" з корупцією та ворогами у владі.Завтра суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении на 2 месяца ареста Пашинского - Цензор.НЕТ 1221
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Серегу нельзя выпускать.... Для его же безопасности... На свободе он случайно или "с балкона упадет", или "неудачно ударится головой о косяк", или..... Ну вариантов множество..... А знает он оооооооооочень много..... И про Майдан, и про "Укроборонпром", и...... Короче, нельзя Серегу выпускать. На нарах ему будет лучше, да и смотрится он там как-то гармоничнее.....
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а через сколько десятилетий общественность узнает про знания серёги о Майдане и Оборонпроме ?
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Це точно гнила справа, якщо Хімікус напав і бив пляшкою.
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Для паритета, надо было пляшкой и отвечать... а так получается - неравные силы, а по-другому не по мужски! Завтра суд розгляне клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського - Цензор.НЕТ 8517
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Маленький, картавый, без волос,
Без конца по тюрьмам ошивался.
Видно, там несладко довелось,
Говорят, чернильницей питался.
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ты, случайно, не в 95 квартале сценаристом работаешь ?
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Breaking news! Альфа СБУ проводит обыски в домах Труханова и Кернеса. Им инкриминируют государственную измену и призывы к сепаратизму...

А, не, то Машу Зверобой шманают... Все норм.
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Так влада маргиналов в Украине пришла ты же избрал Зедебила и твои родственники вот и радуйся
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недавно ляшко рубашку герусу помял, так чуть в сизо не присел.
а тогда химикус бутылкой по башке пашинского жахнул и ничего, ну кроме ранения в ногу.
какое-то немножко избирательное правосудие получается.
чего химикус тоже не в сизо, раз это нападение на государственного деятеля?
бредовое дело какое-то
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давить на гниду, чтобы дала показания на главную свыню
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