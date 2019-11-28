 Завтра суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении на 2 месяца ареста Пашинского

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Пашинского Андрей Федур, информирует Цензор.НЕТ.
"Дело Пашинского С.В. Завтра 29.11.2019 года в 9 ч 30 мин. в Печерском суде начнется рассмотрение ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей на 60 дней", - написал Федур.
Адрес суда - Киев, ул.Владимирская, 15
Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу.
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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу.
Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.
7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.
18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.
за коррупцию, наверно
или за снайперские винтовки на Майдане ?
Олексій, Віталій, Єгор та Семен. З 2014 по 2019 вони активно "боролися" з корупцією та ворогами у владі.
Без конца по тюрьмам ошивался.
Видно, там несладко довелось,
Говорят, чернильницей питался.
А, не, то Машу Зверобой шманают... Все норм.
а тогда химикус бутылкой по башке пашинского жахнул и ничего, ну кроме ранения в ногу.
какое-то немножко избирательное правосудие получается.
чего химикус тоже не в сизо, раз это нападение на государственного деятеля?
бредовое дело какое-то