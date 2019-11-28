 Враг 5 раз нарушил режим перемирия. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Новолуганского - из РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Троицкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Березового - из стрелкового оружия;

у Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было".

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В сводке отмечается: "28 ноября, вступил в силу Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 815.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины провело техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста. Состоялось установки трех Государственных флагов на втором, четвертом и пятом столбах от восстановленного моста в направлении КПВВ "Станица Луганская".

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима "Тишина".

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины проведен демонтаж 3 блиндажей и изъято 57 взрывоопасных предметов".

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