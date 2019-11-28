 Враг 5 раз нарушил режим перемирия. Потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку Новолуганского - из РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
вблизи Троицкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил:
неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;
вблизи Березового - из стрелкового оружия;
у Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было".
В сводке отмечается: "28 ноября, вступил в силу Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 815.
На участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины провело техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста. Состоялось установки трех Государственных флагов на втором, четвертом и пятом столбах от восстановленного моста в направлении КПВВ "Станица Луганская".
На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима "Тишина".
На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины проведен демонтаж 3 блиндажей и изъято 57 взрывоопасных предметов".
тихої ночки, синочки !
І відсутності України на саміті НАТО.