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Все про:обстрел (8462) Донбасс (20041)

 Враг 5 раз нарушил режим перемирия. Потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "2 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Новолуганского - из РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Троицкого - со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил:

неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Березового - из стрелкового оружия;

у Красногоровки - с СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток зафиксированы два вражеских обстрела: оккупанты 40 минут обстреливали позиции ВСУ, - Минобороны

В сводке отмечается: "28 ноября, вступил в силу Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 17 июля 2019 № 815.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) ГСЧС Украины провело техническое обследование участков местности по обе стороны от дороги в районе лесополосы и моста. Состоялось установки трех Государственных флагов на втором, четвертом и пятом столбах от восстановленного моста в направлении КПВВ "Станица Луганская".

На участке разведения №2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются меры мониторинга соблюдения режима "Тишина".

На участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины проведен демонтаж 3 блиндажей и изъято 57 взрывоопасных предметов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ за сутки 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: 2 украинских воинов ранены, 1 - получил боевую травму, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3162414
 
 
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Срочно отвести войска!главное не нервировать нашихжелюдей
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"перемирие" ... почти шесть лет !!!!!!!!!!!!!! Кто ещё верит в этот бред ?
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"5 разів #наші_люди проводили прямий діалог"...
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Які ми всі щасливі, що кацаподонбасята українця не поранили і не вбили. Тішимось аж підскакуємо. І довга та х....ня буде продовжуватись, зеленобобіки? Враг 5 раз нарушил режим перемирия. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2072
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До останнього думбасянина, коли вже нікому буде волати услиштє Думбас.
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Ага... втрат нема, окрім бойових травм..
І відсутності України на саміті НАТО.
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враг все время нарушает, не выполняет ничего из им подписаного. а наш дурнуватый кловун думает, что после подписания какой то бумажки с врагом, враг перестанет нарушать.
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