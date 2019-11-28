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Все про:НАТО (6568) Столтенберг (722) Макрон (346)

 Столтенберг - Макрону: защита Европы невозможна без НАТО

Европейский Союз не сможет справиться с задачей обороны Европы без поддержки НАТО.

Об этом генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макрона в четверг в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Европейский Союз не сможет защитить Европу", - заявил Столтенберг в ответ на политическую позицию президента Франции Макрона о необходимости развития европейского суверенитета в сфере обороны.

Как отметил глава Альянса, европейское единство не может заменить трансатлантическое.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин хочет, чтобы Макрон заставил Зеленского подчиниться России, - Süddeutsche Zeitung

"Сильный НАТО и сильный Европейский Союз являются двумя сторонами одной монеты. Оба незаменимы для дальнейшей свободы и процветания в Европе", - подчеркнул Столтенберг.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что Европа больше не может полагаться на защиту США как союзника по НАТО. Кроме того, по его словам, Европа должна начать думать о себе как о "геополитической силе", поскольку Североатлантический альянс сейчас находится "в коме".

Ранее Макрон неоднократно заявлял, что приоритетом для Франции является строительство единой европейской обороны при сотрудничестве с НАТО.

Также на Цензор.НЕТ: НАТО является единственным гарантом безопасности в Европе, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3162410
 
 
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"Евейский Союз не сможет защитить Европу",

Це правда! Столтенберг - Макрону: захист Європи неможливий без НАТО - Цензор.НЕТ 9975
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Пока "гаранты" выясняют отношения , путло терзает Украину . Кто после этого им поверит ?
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Згадайте другу світову. І що таке французи.
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Ли́ния Мажино́ (фр. la Ligne Maginot) - система французских укреплений, на границе с Германией от Бельфора до Лонгийона. Столтенберг - Макрону: защита Европы невозможна без НАТО - Цензор.НЕТ 2730
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К сентябрю 1939 года французские войска на границе с Германией имели: более 3 миллионов человек, 17,5 тыс. орудий и миномётов, 2850 танков, 1400 боевых самолетов первой линии и 1600 самолётов во второй. Их могли сразу поддержать более 1000 английских самолетов. У Германии на западной границе было чуть более 900 тыс. человек, 8640 орудий и минометов, 1359 самолетов и ни одного танка. Линия Зигфрида, оборонительные сооружения, не была достроена. То есть у Парижа было более чем троекратное превосходство в живой силе и авиации, тотальное превосходство в танках, двойное превосходство в артиллерии, все условия для успешного прорыва германского фронта.
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мабуть серед французів було забагато "братів-русо-німців"
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Когда это Путя успел Макронушке яйца прищемить??
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захист європи неможливий без США - так правильніше
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Захист Європи -- справа США за умови, що Європа не заважатиме це робити та бодай не плутатися під ногами. Так абсолютно правильно.
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Неслабо мир лихорадит. А планеты-то другой и нет.
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Микрон теперь кукла путлера. Зомби на дистанционном управлении.
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Когда Наполеон всей феодальной старушке Европе "яйца накручивал", а современный француз давно уже не тот "выродилась порода" принципиальных людей в мещан и барыг!
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