 Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения

Поздравление размещено в Twitter главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю. С Днем благодарения всех, кто сегодня отмечает этот праздник!" - написал Зеленский.
День благодарения - один из самых популярных праздников в США, который отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября.
Главными составляющими Дня благодарения является благотворительные дела (обязательно нужно сделать пожертвование в пользу обездоленных), семейный обед с непременным индейкой и тыквенным пирогом, посещение церкви, а также многолюдный парад в Нью-Йорке. С Дня благодарения в США начинается праздничный сезон. На следующий день после Дня благодарения торговые сети предлагают скидки в рамках так называемой "черной пятницы".
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...и сожрал шаурму ,завернутую в жаренную индейку.
Бедный Париж! Бедная Франция.
"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю"
...
I don't have enough urine to suffer these infernal flours
(в мене немає сечі терпіти ці пекельні борошна).
х.з. кто пишет тексты там, но пожалуйста, иди на пенсию.
ведь день этот - по-сути день захватчика. Понятно что кому-то хорошо, а кому-то - резервация потом.
Ермак тоже чет такое отмечал, завоевывая для Рашки новых рабов.
в звязку з чим вітаю зєлєбобіків.дивитись сватів і всякі квартали безкоштовно при бєні не буде позволено.
самісебезробили
хава нагіла
А свої привітання нехай запхає собі в рота.
I don't have enough urine to suffer these infernal flours
после возвращения из загранпоездки
автор и персонаж на фото неизвестны
ФБ
лучше бы ты, клован, не забывал наших воинов поздравлять
Допрашивают американца:
- Вот из йор нейм?
- My name is Jon Smit.
Переводчик хрясь американца по плечу:
- Вот из йор нейм?!
Американец удивленно:
- My name is Jon Smit.
Переводчик хрясь в живот:
- По-хорошему не хочешь, да? - Вот из йор нейм!!!??
Америкканец отдышавшись:
- M-y nа-me i-is j-Jon s-Smit!
Переводчик выкручивая руку::
- В последний раз спрашиваю: В-о-т из й-ор не-йм! Сколько у вас танков, скотина?!!