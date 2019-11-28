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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3793) поздравление (778)

 Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем благодарения тех, кто отмечает этот праздник.

Поздравление размещено в Twitter главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю. С Днем благодарения всех, кто сегодня отмечает этот праздник!" - написал Зеленский.

Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения 01

День благодарения - один из самых популярных праздников в США, который отмечается ежегодно в четвертый четверг ноября.

Главными составляющими Дня благодарения является благотворительные дела (обязательно нужно сделать пожертвование в пользу обездоленных), семейный обед с непременным индейкой и тыквенным пирогом, посещение церкви, а также многолюдный парад в Нью-Йорке. С Дня благодарения в США начинается праздничный сезон. На следующий день после Дня благодарения торговые сети предлагают скидки в рамках так называемой "черной пятницы".

Читайте на Цензор.НЕТ: Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%, - опрос КМИС

Источник: https://censor.net.ua/n3162407
 
 
 Топ комментарии
 
Після обшуків в Марусі називатиму цього виродка виключно виродком.
А свої привітання нехай запхає собі в рота.
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Американцы прямо за стол не садились без сопливых поздравлений зелёного шкрака.
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Интрига закончилась , когда он заговорил . Когда молчал - была надежда ... Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 9324
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Бывший «пахан» Янукович был менеджером своего криминального мира, а бывший комик - просто афишей, лицом своего телевизионного проекта, поэтому будут и обыски, и безумные законы, и другие ошибки, которые станут наслаиваться одна на другую вплоть до фатальной.
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Кризисная ситуация развивается опережающими темпами и дистанцию, которую режим Януковича проходил за годы, режим Зеленского проходит за месяцы.
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Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения

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...и сожрал шаурму ,завернутую в жаренную индейку.
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Так вот почему в США взорвался химический завод.
Бедный Париж! Бедная Франция.
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Плюсую.
"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю"
...
I don't have enough urine to suffer these infernal flours
(в мене немає сечі терпіти ці пекельні борошна).
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"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю. С Днем благодарения всех, кто сегодня отмечает этот праздник!" - написал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3162407\\\\\\\\

х.з. кто пишет тексты там, но пожалуйста, иди на пенсию.
ведь день этот - по-сути день захватчика. Понятно что кому-то хорошо, а кому-то - резервация потом.
Ермак тоже чет такое отмечал, завоевывая для Рашки новых рабов.
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нехай всім кварталом та слугою в дниру переїздить.
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Американцы прямо за стол не садились без сопливых поздравлений зелёного шкрака.
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є хороша новина. нова телевізійна мафія з 1 січня відмінить супутникове і цифрове телемовлення. тепер треба купити новий тюнер(1200грн) та щомісячно +50грн.
в звязку з чим вітаю зєлєбобіків.дивитись сватів і всякі квартали безкоштовно при бєні не буде позволено.
самісебезробили

хава нагіла
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американцы в шоке!!!.. сам "Величайший лидер современности" их поздравил..
Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 4635
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Після обшуків в Марусі називатиму цього виродка виключно виродком.
А свої привітання нехай запхає собі в рота.
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Индюков отпущения искали для дня ************ Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 5433
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Я не смеюсь ,а плачу над равнодушием украинцев. Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 4989
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Потому что мы стадо без крепкого ГЕТМАНА и под девизом "Моя хата с краю", Сейчас выбрали молодого,энергичного,все ждём когда он лампочку в крутит в нашем общем подъезде дома Зеленський привітав американців із Днем Подяки - Цензор.НЕТ 9173
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"Благодарность превращает незнакомцев друзей, рутина в радость, а маленькие победы - на историю. С Днем благодарения всех, кто сегодня отмечает этот праздник!" - написал Зеленский.

I don't have enough urine to suffer these infernal flours
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🇩🇪 XO.München 🇺🇦‏ @XoMunchen 6 ч.6 часов назад

после возвращения из загранпоездки
автор и персонаж на фото неизвестны
ФБ

Зеленский поздравил американцев с Днем Благодарения - Цензор.НЕТ 1830
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Я так понимаю, при таком главе АП, медведчуковце Райнине, все назначения при Порошенке - начальник СБУ, минобороны, НБУ и т.д. - утверждались в Москве. Порошенко построил пирамиду ОВГЗ - прямой путь к дефолту страны. И себе денюшку накопил, и Москве угодил
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лизнул отменно...
лучше бы ты, клован, не забывал наших воинов поздравлять
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***
Допрашивают американца:
- Вот из йор нейм?
- My name is Jon Smit.
Переводчик хрясь американца по плечу:
- Вот из йор нейм?!
Американец удивленно:
- My name is Jon Smit.
Переводчик хрясь в живот:
- По-хорошему не хочешь, да? - Вот из йор нейм!!!??
Америкканец отдышавшись:
- M-y nа-me i-is j-Jon s-Smit!
Переводчик выкручивая руку::
- В последний раз спрашиваю: В-о-т из й-ор не-йм! Сколько у вас танков, скотина?!!
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