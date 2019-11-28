EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  722  29
Все про:Геращенко Ирина (1457) Забродский (16) Марченко Дмитрий (16) Ионова (13) Европейская Солидарность (168)

 Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский

Судилище над генералом Марченко - это месть тем, кто защищал мирное небо над Украиной. Так народные депутаты от партии "Европейская Солидарность" прокомментировали суд над генерал-майором Дмитрием Марченко.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня коллеги, генерал Михаил Забродский, Мария Ионова, другие действующие и бывшие нардепы, боевые генералы заявили о готовности взять на поруки генерала Марченко. Суд оставил его под стражей .. .Уклонисты кошмарят резервистов и военных", - написала на своей странице в Фейсбук народный депутат Ирина Геращенко.

Во время заседания готовность взять на поруки генерала Марченко высказали участники АТО, народные депутаты и общественные деятели. Однако суд отказался отпустить генерала Марченко на поруки, определив сумму залога в качестве альтернативы содержания под стражей в 20 млн гривен.

"Это какая-то месть власти людям, благодаря которым мы живем в мирном Киеве. Я вижу эту тенденцию - дискредитацию военных, ветеранов ", - сказала журналистам депутат "ЕС" Мария Ионова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Он на съемной квартире живет! Ты ему, п#дарас, 20 млн залога! Боевому генералу, сука!" - перепалка с прокурорами после суда над Марченко. ВИДЕО

Нардеп Михаил Забродский подчеркнул, что дело против генерала Марченко создает негативный имидж украинской армии. "Это дело, которое не добавляет авторитета и положительного имиджа именно для Вооруженных сил, в том числе и руководства Вооруженных сил", - сказал он.

"Все, что идет не на пользу повышению обороноспособности, а наоборот на ослабление Украины и ее Вооруженных сил, может быть выгодно только одним людям - врагам Украины", - убежден депутат.

Также читайте: "Вы просто закрыли кадровых офицеров с боевым опытом и боевыми орденами", - глава патрульной полиции Жуков о "деле Марченко"

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/n3162405
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Саме оцей шмаркач Качура з "зелених слуг" написав заяву на Маруся Звіробій. Запам'ятайте цю харю.
По словам Черновол, "під час Майдану з 2013 року очолював «Український вибір»‎ Віктора Медведчука, зокрема, також був лідером осередку організації у Солом'янському районі Києва. Окрім того, в 2015 році займався юридичним супроводом щодо реєстрації партії Шарія"Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский - Цензор.НЕТ 28
 показать весь комментарий
 
 
совість втратив мудачина ..або ніколи й не мав.
 показать весь комментарий
 
 
раз,два,три, украинская военная хунта прийди
 показать весь комментарий
 
 
негативный имидж создает 100 млн. украденных денег. Главный вопрос - кто поцупыв гроши?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А как же молчание пороха про свинарчуков во время его каденции? Замалчивание расследования сбитых десантников? Двойные стандарты?
 показать весь комментарий
 
У Зелнского началась агония. Судя по последним действиям его нукеров, он панически боится военных патриотов Украины. С сегодняшнего дня пошёл отсчёт начала краха Зеленского. Его дни сочтены.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Где ты достал шоколадные конфеты с коксом, поделись.
 показать весь комментарий
 
 
МИД моржовии тебе выдаст. Они всем лахтинцам выдают.
 показать весь комментарий
 
 
а генералы наживающиеся на солдатах ,их еде,экипировки ,гсм ... итд какой имидж создают ? Дело против генерала Марченко создает негативный имидж армии и руководству Вооруженных Сил, - Забродский - Цензор.НЕТ 1579
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Эти главтыловики ВСУ - ворюги как и при совке. Но при совке не гибли по их вине солдаты. Поэтому это даже не беспредел со стороны воровской мрази, это - М А Р О Д Е Р Ы и судить их надо военным трибуналом как мародеров и как покушение на убийство военнослужащего ООС.
 показать весь комментарий
 
 
Чуєш, пліснява, хто тиловий ворюга? "Ма́рченко Дми́тро Олекса́ндрович - український військовик, генерал-майор Збройних сил України Станом на жовтень 2014 року перебував у лавах «кіборгів»."
 показать весь комментарий
 
 
наче імідж зеленського не постраждає...
 показать весь комментарий
 
 
Я посню как врдонтеры покупали технику солдатам за деньги украинцев а не пороха, и как потом бы скандал что эти авто верхушка забрала и не отдавала на передовую.
 показать весь комментарий
 
 
Суспільство повинне знати правду про бронежилети.. За можливим браком бронежилетів стоять чиїсь втрачені на передовій життя та чиїсь набиті гаманці й кишені.. Нічого ПЄСам геращенцисі, іоновій та Забродському струшувати повітря - одягайте забраковані бронижилети на себе й вимагайте їхнього випробовування на своїх тушках..
 показать весь комментарий
 
 
Судилище над генералом Марченко - это месть тем, кто защищал Источник: https://censor.net.ua/n3162405

Очень серьёзное заявление, тянет на обвинение в госизмене. Оформляй заявление, неси а органы

Заодно не забудь указать, кого именно обвиняешь.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх