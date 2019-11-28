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 Ветерана войны на Донбассе Инну Грищенко (Пуму) суд оставил под стражей

Суд оставил под стражей ветерана войны на Донбассе Инну Грищенко с позывным "Пума", подозреваемую в соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году.

Таким образом суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

До этого рассмотрение апелляционной жалобы защиты ветерана войны на Донбассе Инны Грищенко с позывным "Пума" переносили трижды.

Издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники написало о вероятной причастности ветеранов войны на Донбассе Инны и Владислава Грищенко к убийству журналиста Павла Шеремета.

На вопрос hromadske о том, кто впервые сказал Инне Грищенко о ее возможной причастности к делу Шеремета, она ответила: "Опер, который был старший во время обыска у меня в квартире. 5 числа этого месяца. За мужа они ничего не говорили".

Напомним, 6 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения Инне Грищенко в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Женщине инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Сама Инна Грищенко отвергает обвинения в причастности к преступлению.

В конце сентября правоохранители задержали мужа Инны Владислава Грищенко с позывным "Буча", тоже ветерана войны на Донбассе. По версии следствия, мужчина вступил в сговор с группой лиц и должен был ликвидировать бизнесмена путем подрыва.

Отметим, Инна Грищенко является бывшем бойцем Добровольческого Украинского Корпуса, которая в рядах добровольцев была психологом и воевала в составе контрразведки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162403
 
 
 Топ комментарии
 
Тю, она же не из беркута, чтобы ее отпускать...
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а рыговскую и кацапскую падаль отпускают!
зеЛя и его банда зеленых упырей кончит хуже яныка..и быстрей
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Тю, она же не из беркута, чтобы ее отпускать...
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*******...а рУБАН З ГАДЄЮ ДЕ??? МІЛЬОНИ ПІД ЗАСТАВУ НЕ ПОТРІБНІ, НЄ? Виродки!!!
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а рыговскую и кацапскую падаль отпускают!
зеЛя и его банда зеленых упырей кончит хуже яныка..и быстрей
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Ну а подозреваемую в убийстве Шеремета нужно ещё и орденом наградить.
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Хрен его знает, как в этом случае, но, вообще, думаю, среди воевавших очень всякие есть. И отбитых тоже хватает.
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Чем меньше украинцев на свободе, тем спокойнее неукраинскому блазню.
Гои должны быть в стойле!!!
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Украинцы это же ваше государство ,а не советское где люди без Родины жили, почему вы себя ведёте как в 1937 году ,когда тихо воронок забирал ваших близких,а соседи украинцы подальше прятали своё сало и горилку.и тихо ждали когда за ними приедут,и чтобы не приезжали, то громко кричали "Спасибо товарищу Сталину,за то что он спасает страну от от врагов народа"...блин звучит как сброда
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Чтобы она не совершила её надо отпустить, она же ветеран АТО, я так понял?
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мабуть плешфюрер дав команду зелебобіку почати саджати всіх атошників..
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Вспомнил случайно текст песни, которую уже лет 20 наверно не слышал...

Пегой луной наступает вечер
Лысый швейцар зажигает свечи
Пудрится цирк в ожиданьи встречи
С голодною толпой

И через миг на арене алой
Вырастет мир на утеху залу
Белый маньяк затрясет устало
Битой головой

Белый клоун, белый мученик
Ради смеха пьяно-жгучего
Будет издеваться над собой

Вечером здесь у него заботы
Ведь униженье - его работа

Но посмеятся последним наш
Невидимый герой

Но в час, когда полночь погасит краски
Бывший Пьеро поменяет маску
Новый из тех, кто над ним смеялся
Превратится в гной

Клоун не зря помнит эти лица
Вечером - шут, а теперь - убийца
В душном трактире он отрешиться
С пьяною ордой

В кабаке с визгливой скрипкой
За столом от грязи липким
Будет хохотать он сатаной

Завтра опять у него заботы
Ведь униженье - его работа

Но посмеятся последним наш
Невидимый герой

Кто изгибал на арене спину
Тот испытал, что такое - Сила

Пой же, цыган, зажигай-ка милый
Белую ты кровь
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