 Ветерана войны на Донбассе Инну Грищенко (Пуму) суд оставил под стражей

Таким образом суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
До этого рассмотрение апелляционной жалобы защиты ветерана войны на Донбассе Инны Грищенко с позывным "Пума" переносили трижды.
Издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники написало о вероятной причастности ветеранов войны на Донбассе Инны и Владислава Грищенко к убийству журналиста Павла Шеремета.
На вопрос hromadske о том, кто впервые сказал Инне Грищенко о ее возможной причастности к делу Шеремета, она ответила: "Опер, который был старший во время обыска у меня в квартире. 5 числа этого месяца. За мужа они ничего не говорили".
Напомним, 6 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения Инне Грищенко в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Женщине инкриминируют соучастие в покушении на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области в 2018 году. Сама Инна Грищенко отвергает обвинения в причастности к преступлению.
В конце сентября правоохранители задержали мужа Инны Владислава Грищенко с позывным "Буча", тоже ветерана войны на Донбассе. По версии следствия, мужчина вступил в сговор с группой лиц и должен был ликвидировать бизнесмена путем подрыва.
Отметим, Инна Грищенко является бывшем бойцем Добровольческого Украинского Корпуса, которая в рядах добровольцев была психологом и воевала в составе контрразведки.
зеЛя и его банда зеленых упырей кончит хуже яныка..и быстрей
Гои должны быть в стойле!!!
Пегой луной наступает вечер
Лысый швейцар зажигает свечи
Пудрится цирк в ожиданьи встречи
С голодною толпой
И через миг на арене алой
Вырастет мир на утеху залу
Белый маньяк затрясет устало
Битой головой
Белый клоун, белый мученик
Ради смеха пьяно-жгучего
Будет издеваться над собой
Вечером здесь у него заботы
Ведь униженье - его работа
Но посмеятся последним наш
Невидимый герой
Но в час, когда полночь погасит краски
Бывший Пьеро поменяет маску
Новый из тех, кто над ним смеялся
Превратится в гной
Клоун не зря помнит эти лица
Вечером - шут, а теперь - убийца
В душном трактире он отрешиться
С пьяною ордой
В кабаке с визгливой скрипкой
За столом от грязи липким
Будет хохотать он сатаной
Завтра опять у него заботы
Ведь униженье - его работа
Но посмеятся последним наш
Невидимый герой
Кто изгибал на арене спину
Тот испытал, что такое - Сила
Пой же, цыган, зажигай-ка милый
Белую ты кровь