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 Общество
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Все про:минирование (867) прокуратура (3759) суд (22733)

 Квартирный вор сорвал более 100 заседаний Оболонского суда Киева, чтобы оттянуть собственный приговор

Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который подозревается в совершении ложных сообщений о минировании помещения Оболонского районного суда г. Киева (ч.ч. 1,2 ст. 259 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что в текущем году в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о минировании помещения районного суда, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.

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"В ходе досудебного расследования, которое проводилось местной прокуратурой совместно с Оболонским управлением полиции и Левобережным отделом ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, личность "минера" удалось установить.

Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде Киева. Путем "минирования" здания суда мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания.

Причастность подозреваемого к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается, в частности, выводами судебной фоноскопической экспертизы.

За содеянное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3162400
 
 
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Если этот...То шо тогда парашенко творить будет ! ?
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Игорёк, опять санитары не доглядели и ты развязался?
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Нет, Егорушка . Сегодня ты не врач.А пациент. Просто глотай пилюлю и ложись.
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сколько там сейчас в СИЗО -- день за два идет?
но -- заработал еще одну статью....
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Закон Савченко уже отменили, была инфа, по требованию трудящихся.
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"Не имей 100 рублей,
а имей 100 друзей"

Они "заминируют", они же и позвонят.
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оперативно антитерроризм работает. только на 157 раз поймали.
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опять минус один любитель мыролюбно отреформировать . Опять в соевой кибуце потери.
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Из миллиона сообщений о минировании хоть одно подтверждается реально? Наверное нет. Так может хватит фигней заниматься и на каждый звонок устраивать шухер? Тогда и звонить перестанут.
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"несколько ложных сообщений о минировании помещения районного суда, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний"

Математика від зебобіків?
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