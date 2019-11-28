 Квартирный вор сорвал более 100 заседаний Оболонского суда Киева, чтобы оттянуть собственный приговор

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что в текущем году в правоохранительные органы поступило несколько ложных сообщений о минировании помещения районного суда, по результатам которых было сорвано более 100 судебных заседаний.
"В ходе досудебного расследования, которое проводилось местной прокуратурой совместно с Оболонским управлением полиции и Левобережным отделом ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, личность "минера" удалось установить.
Им оказался неоднократно судимый квартирный вор, обвинительный акт в отношении которого находится на рассмотрении в Оболонском районном суде Киева. Путем "минирования" здания суда мужчина пытался оттянуть назначение ему наказания.
Причастность подозреваемого к совершению инкриминируемых преступлений подтверждается, в частности, выводами судебной фоноскопической экспертизы.
За содеянное ему грозит от 4 до 8 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
но -- заработал еще одну статью....
а имей 100 друзей"
Они "заминируют", они же и позвонят.
Математика від зебобіків?