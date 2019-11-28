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 Общество, За рубежом
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Все про:Голодомор (909) Москва (2679) Россия (74391)

 Москва разрешила провести акцию памяти жертв Голодомора, но только на один час и при участии не более 30 человек

Мэрия Москвы согласовала акцию в память о жертвах Голодомора 30 ноября у Соловецкого камня напротив здания ФСБ на Лубянской площади.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

При этом акцию разрешили только на один час - с 16 до 17 по местному времени, с количеством участников до 30 человек "без создания помех для движения пешеходов".

Организаторами акции выступили партия "ПАРНАС" и общественное движение "Декоммунизация".

В 2008 году Госдума России приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 млн человек". Однако в России до сих пор на официальном уровне не проводят никаких мемориальных мероприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цель Москвы - уничтожить Украину, а потом уничтожить память об этом, - Порошенко в Канаде

Источник: https://censor.net.ua/n3162393
 
 
 Топ комментарии
 
капец ... НКВД хуже СС, но НКВД остались безнаказанными и поэтому это зло порождает зло снова и снова...
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В тему червоного терору. Є такий чувак на ім'я Данило Казанцев (раніше жив десь у Сибіру, зараз перебрався до Британії - і правильно зробив), ось його сторінка на бендкампі - в нього три Ambient проекти: _Algol_ (це Space Ambient), Black Wanderer (ембієнт, записаний лише за допомогою електро- та бас-гітари) і Stuzha (ембієнт із використанням field recordings - тобто польових записів, зроблених безпосередньо у потрібних місцях).
Буквально днями під туманну погоду переслухав крайній альбом Stuzha - Бутугычаг.
З опису: "Розповідь про один день, проведений автором у найжахливішому таборі Колими - Бутугичаг". Тут записи, зроблені в покинутих будівлях табору та на уранових копальнях.
ОЦЕ БЛТЬ ДІЙСНО СТРАХІТЛИВО...Рекомендую ознайомитись - тут музика з справжніми звуками із концтабору ГУЛАГу. Що характерно, саме після випуску цього альбому Данило швидко покинув расєюшку.

На ютубі ось що знайшов, справді моторошно:
Stuzha - Butyguchag [Album Preview] - відео
Stuzha - Урановый Рудник (Uranium Mines) - слайд-шоу
Stuzha - Сиреневый Полярный Мрак (Lilac Polar Darkness) - слайд-шоу


Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб - Цензор.НЕТ 7710

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Цей Соловецький камінь - та кацапам в горло .
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капец ... НКВД хуже СС, но НКВД остались безнаказанными и поэтому это зло порождает зло снова и снова...
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НКВД хуже СС\\\\\\\\\

это как - Чингисхан хуже короля Белы.
Ну да, чуть-чуть "хеже", капельку
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фууууу,но земанкрутам понравится эта жалкая подачка
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В тему червоного терору. Є такий чувак на ім'я Данило Казанцев (раніше жив десь у Сибіру, зараз перебрався до Британії - і правильно зробив), ось його сторінка на бендкампі - в нього три Ambient проекти: _Algol_ (це Space Ambient), Black Wanderer (ембієнт, записаний лише за допомогою електро- та бас-гітари) і Stuzha (ембієнт із використанням field recordings - тобто польових записів, зроблених безпосередньо у потрібних місцях).
Буквально днями під туманну погоду переслухав крайній альбом Stuzha - Бутугычаг.
З опису: "Розповідь про один день, проведений автором у найжахливішому таборі Колими - Бутугичаг". Тут записи, зроблені в покинутих будівлях табору та на уранових копальнях.
ОЦЕ БЛТЬ ДІЙСНО СТРАХІТЛИВО...Рекомендую ознайомитись - тут музика з справжніми звуками із концтабору ГУЛАГу. Що характерно, саме після випуску цього альбому Данило швидко покинув расєюшку.

На ютубі ось що знайшов, справді моторошно:
Stuzha - Butyguchag [Album Preview] - відео
Stuzha - Урановый Рудник (Uranium Mines) - слайд-шоу
Stuzha - Сиреневый Полярный Мрак (Lilac Polar Darkness) - слайд-шоу


Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб - Цензор.НЕТ 7710

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Буту Гычаг (оленья копытка) ...Урановые копи Колымы в настоящее время закрыты ибо вертухай и горный инженер там подыхали через 2-3 года...а животные в основном олени имеют генетические отклонения...высокорадиоактивные руды расположены очень близко к поверхности...
ЗК естественно никто не считал
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Так, коли Данило щойно випустив цей альбом, я під час прослуховування нагуглив і прочитав багато подробиць про Бутугичагський табір. В поєднанні з музикою особливо вразило, оці field recordings (справжні звуки з бутугичагських абандонів) пробрали без перебільшення до кісток.
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P.S.: трохи помилився - вже 4 проекти (в серпні цього року реанімовано старий проект Cloudy Horizon, за ґатмосферою є "найсвітлішим" з усіх - такий собі relax music).
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Это событие показывает,что кремль хоть и со скрипом.но под нажимом мира сдает свои позиции. Насколько известно,об этом он раньше даже говорить не хотел. Что-то изменилось. - Это же монтировка под их костяк пропаганды. - Стоит немного нажать - и все полетит кувырком.
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Игорь , хотелось бы верить , но я уверен в другом - это пиар ход х.. уйла перед нормандской встречей .
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вяли Атеч = пнх.
че ты тут совкой размещаешь? высеры то?
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Чтобы народ возмутился, и заклеймил врага народа.
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ты бы подумал что значит высер "вов", а потом бы размещал.
"отечественная" = в рамках "отечества", в данном случае - Рашка, то есть границы не те что вопят ватники. Или Украина это Рашка?
2 - когда орды хлынули в Европу = отнюдь уже не "отечественное".
3 - никогда на Рашку не нападали пока Рашка не выпросила этого
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Слушаюсь и повинуюсь патриот. Такого больше не повторится.
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вот к этому нас Украинцев и хочет привести "слуги народа"что бы "разрешать"

При этом акцию разрешили только на один час - с 16 до 17 по местному времени, с количеством участников до 30 человек "без создания помех для движения пешеходов". Источник: https://censor.net.ua/n3162393
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Бгг. Как будто украинцы протестуют. С разрешения или без.
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"помех для движения пешеходов" Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб - Цензор.НЕТ 3598 Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб - Цензор.НЕТ 3598 Москва дозволила провести акцію пам'яті жертв Голодомору, але тільки на одну годину і за участі не більше 30 осіб - Цензор.НЕТ 3598 кацапы в стойле как бараны
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< кацапы в стойле как бараны > , а почему " как " , - цап и баран - почти одно и то же .
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Россияне - это ваша страна или вы и правда совсем никто!!!
Ваще насрать!!! Просто по ......й!!!!Задолбали даже разговоры о них!
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Для жителей орды - это норма . Свободно мыслящих людей нет , есть покорное стадо .
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Вони рабидло за своїм кодом ДНК. Страшніше те, що читаємо у сусідніх темах (про обшук у Марусі Звіробій) - висери "наших" співгромадян-малоросів, з котрих лізе оця холуйська гидкоповзія. "Кажиннай холоп знай свой шесток и помалкивай, неча на барина пасть отворять без долженствующего трепету да нижайшей поштительности! А ента дура сиволапая ишь чавой удумала! Ату ее, дабы иным неповадно было!"
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А что просили организаторы акции в заявке и сколько было на самом деле участников? В какой мере была удовлетворена заявка?
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Иван , акция на 30 ноября , так было или будет ?
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Главная суть вопроса в том, чего хотели заявители? Они хотели большего или именно того, что получили? Если журналист не сообщает про объем заявки, то у него полная воля возмущаться в любом случае, разрешили бы 300 чел. или 3000, в любом случае можно писать "Разрешили всего лишь 300 (3000, 30000 и т.д)."
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Подібні акції, дозволені владою, проходять під наглядом ФСБ. Серед учасників багато представників спецслужби в цивільному. Показуха для світу - сматрите у нас демократия!


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«Россия - страна неслыханного сервилизма и жуткой покорности, страна,

лишенная сознания прав личности и не защищающая достоинства личности…»
/ Николай Александрович Бердяев. /
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А могли же разрешить и не дольше 1 минуты.
И не более 3 человек.
"БЛАГОДЕТЕЛИ" !
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