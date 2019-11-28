 Москва разрешила провести акцию памяти жертв Голодомора, но только на один час и при участии не более 30 человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

При этом акцию разрешили только на один час - с 16 до 17 по местному времени, с количеством участников до 30 человек "без создания помех для движения пешеходов".

Организаторами акции выступили партия "ПАРНАС" и общественное движение "Декоммунизация".

В 2008 году Госдума России приняла постановление, в котором признала, что "жертвами искусственного голода в результате коллективизации в СССР стали 7 млн человек". Однако в России до сих пор на официальном уровне не проводят никаких мемориальных мероприятий.

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