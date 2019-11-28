EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2509  13
Материалы по теме:
Все про:Киев (18246) оружие (3798) Нацполиция (10468) правоохранительные органы (613)

 Ветеран АТО, торговавший оружием, задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Киеве правоохранители задержали местного жителя, который организовал канал сбыта оружия и боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Ветеран АТО, торговавший оружием, задержан в Киеве, - Нацполиция 01

Злоумышленник в целях конспирации пересылал заказанный товар частями, пользуясь услугами почтового оператора.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 51-летний киевлянин, который участвовал в боевых действиях на востоке Украины.

Ветеран АТО, торговавший оружием, задержан в Киеве, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": В октябре украинцы добровольно сдали в полицию 7,7 тыс. единиц оружия и 489 гранат, - МВД

Ветеран АТО, торговавший оружием, задержан в Киеве, - Нацполиция 03

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение огнестрельного оружия в 2015 году. Тогда суд вынес ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Во время проведения обыска в квартире столичного жителя сотрудники полиции обнаружили и изъяли 2 предмета, похожие на автоматы Калашникова, 4 пистолета, охотничье ружье, 10 гранат различных модификаций, запалы к гранатам, около 1,5 тысячи патронов различного калибра.

Ветеран АТО, торговавший оружием, задержан в Киеве, - Нацполиция 04

Также смотрите: Грибник нашел тайник с гранатометами и патронами к АК в лесопосадке на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТО

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3162391
 
 
 Топ комментарии
 
А пневматичний пістолет - то надсекретна зброя?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ФИО, где и за кого воевал, сейчас начнется обливание помоями.
 показать весь комментарий
 
А пневматичний пістолет - то надсекретна зброя?
 показать весь комментарий
 
 
Не все ветераны нормальные, есть оказывается и барыги, впрочем всегда так было и везде, с разной целью люди идут воевать.
Удивляюсь только почему свои не прибили там, такого гнилого человечка сразу видно.
 показать весь комментарий
 
Мародер.
"На передку зброї не вистачає, хлопці б'ються голіруч!!!"...
Тьху.
 показать весь комментарий
 
Хм . Зброя то зброя , але для чого туди було пхати пневмопукалку ІЖ 53М ? При попаданні в горобця той презирливо стріпується і навіть не тікає.
 показать весь комментарий
 
молодец. легализовать гранатомёты и гранаты надо.
 показать весь комментарий
 
Нифига не странно, что ЗЕлюпа принялась активно фальсифицировать дела против ветеранов АТО и волонтеров.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх