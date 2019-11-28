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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Крым (22121) ООН (2883) представительство (52) Женева (41) нота протеста (106)

 Украина направила в ООН ноту из-за визита "представителей" Крыма на Форум по меньшинствам

Постоянное представительство Украины в Женеве направило в ООН ноту в связи с участием так называемых "представителей" оккупированного Крыма на Форуме по вопросам меньшинств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook представительства.

Как сообщается, постоянное представительство направило официальную вербальную ноту в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а также в Управление по правовым вопросам штаб-квартиры ООН.

"Украина, впрочем, предприняла ряд превентивных шагов для предупреждения секретариата и руководства форума о нелегитимности возможного участия в нем представителей оккупационной власти Крыма и их приспешников. В частности, постпредство Украины в Женеве заблаговременно направило официальную вербальную ноту по этому поводу Управлению верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и Управлению по правовым вопросам штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, а также продолжает проводить соответствующую разъяснительную работу с привлечением международных партнеров", - говорится в заявлении.

Ранее бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook заявил, что на Форум по вопросам меньшинств при ООН в составе российской делегации прибыли так называемые "представители" оккупированного Крыма.

"Как оказалось, на Форум ООН по меньшинствах РФ привезла Руслана Бельбека, который спокойно заседал на месте российской делегации. Конечно такого было бы легко избежать, но недостаточное внимание наших государственных органов по предупреждению таких вопросов меня совсем не удивляет. Очень хотелось бы услышать официальное реагирование, потому что нас уже утром попытались поливать дерьмом в своих выступлениях и русская и венгерская делегации", - отметил Бабин.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162390
 
 
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Ну это смотря каких именно меньшинств... Может и не стоило в ООН писать
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Привыкайте, уже почти весь мир после прихода зебила говорит что Крым - кацапия. Спасибо зебилам за международную политику
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Скоро украинские внешнеполитические ведомства будут просить писать ноты на туалетной бумаге......
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Правильно. Нечего конкуренцию разводить.
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Весь світ чодово РОЗУМІЄ що фєдєрасти=фашисти постійно намагаються легалізувати окупацію УКРАЇНСЬКОГО КРИМА і роблять усяку пропагандистську дурню... аби був привод своєму бидлу показати що "вєсць мір прізнайОт окупацию" ..
І вже діти над тими тупорилими витівками не сміються - дебілкуваті пукінські ґебельси у ЛЮДЕЙ вже визивають ОГИДУ
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