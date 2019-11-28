 Дипломатический скандал: россияне приняли министра с/х Чехии Томана в Москве, но не пустили его в Казань

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Radio Praha.

Визит делегации чешских бизнесменов во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном начался в понедельник и должен был продлиться до пятницы. Было запланировано, что в среду министр вылетит из Москвы в Казань для переговоров с представителями Татарстана.

Но после почти 10 часов ожидания самолету с чешской делегацией так и не дали разрешения на вылет в Казань. Министр был вынужден досрочно завершить визит и вернуться в Прагу.

Читайте на Цензор.НЕТ: Актер из РФ приехал в Украину на кастинг и получил запрет на въезд из-за посещения оккупированного Крыма

Теперь МИД Чехии ждет от российской стороны объяснений. "Мы выясняем, почему наш самолет не был допущен на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва - Казань, - отметил он. - От российской стороны мы пока не получили официального объяснения", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев объясняет случившееся тем, что у самолета из Праги якобы были неправильно оформлены вылетные документы. "Поэтому техническая задержка из-за таможни. Только эта причина, а так полная готовность была", - цитирует его слова российское государственное информагентство ТАСС.

Также на Цензор.НЕТ: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать", - Путин дал совет жителям Санкт-Петербурга

Поведение российских властей вызывает озабоченность ситуацией и вызывает вопросы о реальной заинтересованности российской стороны во взаимном сотрудничестве, отметили в МИД Чехии.