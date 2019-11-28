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Все про:дипломатия (1205) Россия (74391) скандал (4318) Чехия (912)

 Дипломатический скандал: россияне приняли министра с/х Чехии Томана в Москве, но не пустили его в Казань

Министр сельского хозяйства Чехии Мирослав Томан досрочно завершил визит в Россию. Его приняли в столице, но после почти 10 часов ожидания так и не не дали разрешения на вылет самолета с чешской делегаций в Казань.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Radio Praha.

Визит делегации чешских бизнесменов во главе с министром сельского хозяйства Мирославом Томаном начался в понедельник и должен был продлиться до пятницы. Было запланировано, что в среду министр вылетит из Москвы в Казань для переговоров с представителями Татарстана.

Но после почти 10 часов ожидания самолету с чешской делегацией так и не дали разрешения на вылет в Казань. Министр был вынужден досрочно завершить визит и вернуться в Прагу.

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Теперь МИД Чехии ждет от российской стороны объяснений. "Мы выясняем, почему наш самолет не был допущен на перелет по российской внутригосударственной авиалинии Москва - Казань, - отметил он. - От российской стороны мы пока не получили официального объяснения", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек.

Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев объясняет случившееся тем, что у самолета из Праги якобы были неправильно оформлены вылетные документы. "Поэтому техническая задержка из-за таможни. Только эта причина, а так полная готовность была", - цитирует его слова российское государственное информагентство ТАСС.

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Поведение российских властей вызывает озабоченность ситуацией и вызывает вопросы о реальной заинтересованности российской стороны во взаимном сотрудничестве, отметили в МИД Чехии.

Источник: https://censor.net.ua/n3162386
 
   
 Топ комментарии
 
Нехер шастать по паРашам...и будет чехам счастье...
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«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм».
Шамиль Басаев
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Выступление Путина. Проследите за его логической цепочкой:
Меня обидели американцы, но ответить им я не могу, потому что я слабак против них. Поэтому я дождался, пока заболеет мой ближайший родственник, и назло американцам я вонзил ему нож в спину. А когда меня за этот поступок весь мир назвал конченным, я объяснил им, что зарезал брата для того, чтобы его не зарезал кто-нибудь другой.
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«Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм».
Шамиль Басаев
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Выступление Путина. Проследите за его логической цепочкой:
Меня обидели американцы, но ответить им я не могу, потому что я слабак против них. Поэтому я дождался, пока заболеет мой ближайший родственник, и назло американцам я вонзил ему нож в спину. А когда меня за этот поступок весь мир назвал конченным, я объяснил им, что зарезал брата для того, чтобы его не зарезал кто-нибудь другой.
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по фиг! (извините)... пусть переживает Чехия
(живые ж? ну и ... děkuji, Matko boží...)
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Мабуть, від казанських реалій у чехів стався б критичний екзистенційний пердімонокль.

россия очень самобытна
отметил в очерках уэллс
я едя через откровенно

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Нехай щастить. Привіт Земану від корешей
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Нехер шастать по паРашам...и будет чехам счастье...
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Договориться о поставках продуктов приехал. Вот вам и санкции.
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Прошла инфа, что в Праге хотят поставить памятник Власову, на место Конева, так если это произойдет то и "Шкоды" продавать запретят - ля гер, а ля гер!
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А власівці тоді конкретно врятували Прагу , Конев підійшов пізніше . Якби не власівці то Празі був би амбєц. З одним старим власівцем ми пили пиво , а після ходили до нього в гості з пляшкою "Славутича" . Були б тверезі , то може б і не ходили . Він багато чого цікавого розповідав . Бабуся плакала . За совка вулиця того напрямку називалась "вул. маршала конєвова" . .
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99 відсотків москалів не знають, що власівці врятували Прагу.
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Просто,видимо, чехи хотели переступить через чьи-то большие бизнес интересы, приближенных (к телу самодерца)!
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ну, к примеру, необходимые нефтепродукты можно купить напрямую у производителя, а навязывают некого "конкретного" посредника в Москве (формальную прокладку) с ценой гораздо выше.
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