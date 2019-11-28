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Все про:Житомирщина (772) прокуратура (3759) прокурор (935) Трепак (64)

 Василив назначен новым прокурором Житомирщины

Заместитель главы ГПУ Виктор Трепак представил нового прокурора Житомирской области Олега Василива.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Заместитель Генерального прокурора Виктор Трепак представил коллективу прокуратуры Житомирской области нового руководителя - Олега Василива", - говорится в сообщении.

До назначения Василив был первым заместителем прокурора Житомирской области.

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Олег Василив родился в 1984 году. Высшее образование получил в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича, в 2008 году окончил Национальную академию прокуратуры Украины. В органах прокуратуры работает с 2006 года. За это время занимал должности прокурора, а также руководящие должности в органах прокуратуры.

Источник: https://censor.net.ua/n3162384
 
 
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Посадит несколько порохоботов воров и потом будем комментировать.
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Интересно он любит охотиться на дикого кабана? Василив назначен новым прокурором Житомирщины - Цензор.НЕТ 7989
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