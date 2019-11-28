 На круглом столе в Киеве обсудят сценарии событий после саммита в "нормандском формате"

Цензор.НЕТ выступает соорганизатором мероприятия вместе с Украинским институтом исследований безопасности с участием Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины и медиапартнеров, а также аналитическим порталом "Хвиля".

Специалисты неправительственного сектора в области безопасности определят критические для Украины риски и возможные сценарии после саммита в "нормандском формате", слабые места украинской власти. Также они ознакомят со своими оценками подготовки украинской армии относительно ответа на военную угрозу.



Среди прочего, эксперты знакомят с подходами к развитию сил обороны государства, наращиванию оборонного потенциала и преодоления имеющихся проблем в сфере развития "цифровой армии" по стандартам НАТО.

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Участники круглого стола:

Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения;

Юрий Бутусов - главный редактор сайта "Цензор.НЕТ";

Алексей Гридин - член правления Украинского института исследований безопасности, председатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины;

Сергей Згурец - член правления Украинского института исследований безопасности, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express;

Юрий Романенко - политолог, директор Центра политического анализа "Стратагема", шеф-редактор аналитического портала "Хвиля";

Елена Шевцова - советник командующего Сухопутными войсками ВСУ, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.

4 декабря 11:00, "Укринформ".

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