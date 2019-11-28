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 Политика Украины, Общество
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 На круглом столе в Киеве обсудят сценарии событий после саммита в "нормандском формате"

4 декабря состоится круглый стол на тему "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу".

Цензор.НЕТ выступает соорганизатором мероприятия вместе с Украинским институтом исследований безопасности с участием Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины и медиапартнеров, а также аналитическим порталом "Хвиля".

Специалисты неправительственного сектора в области безопасности определят критические для Украины риски и возможные сценарии после саммита в "нормандском формате", слабые места украинской власти. Также они ознакомят со своими оценками подготовки украинской армии относительно ответа на военную угрозу.

Среди прочего, эксперты знакомят с подходами к развитию сил обороны государства, наращиванию оборонного потенциала и преодоления имеющихся проблем в сфере развития "цифровой армии" по стандартам НАТО.

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Участники круглого стола:

Валентин Бадрак - член правления Украинского института исследований безопасности, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения;

Юрий Бутусов -  главный редактор сайта "Цензор.НЕТ";

Алексей Гридин - член правления Украинского института исследований безопасности, председатель Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины;

Сергей Згурец - член правления Украинского института исследований безопасности, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express;

Юрий Романенко - политолог, директор Центра политического анализа "Стратагема", шеф-редактор аналитического портала "Хвиля";

Елена Шевцова - советник командующего Сухопутными войсками ВСУ, член Совета волонтеров при Министерстве обороны Украины.

4 декабря 11:00, "Укринформ".

Аккредитация СМИ: anna@ukrinform.com.

Источник: https://censor.net.ua/n3162383
 
 
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А что фантазировать?Зеля в политике зеленый.Учиться уже поздно.Если это не заученная роль,то трудно понять,что он гундосит.Реально,у него ужасная дикция.Ему и играть не надо,это от природы такой" дар."Его тркдно представить юристом,адвокато,учителем с такой речью.Так что итог предсказуем.Типа в духе сивохи.Но за это он получит от украинцев.Нет у него уже той поддержки,о которой брешет разумков.Да и настоящий полковник уже рот открыл,чувствует конец этой власти.
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Если вы считаете дикцию и фальшивый пафос достоинством политика, то так ВАМ и надо жить .
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Если человек не умеет излагать мысли,он дурак.Вот и живите.
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4 декабря состоится круглый стол на тему "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу".

Ну, то есть, результат саммита уже просматривается Состоится круглый стол о вероятных сценариях после саммита в "нормандском формате" - Цензор.НЕТ 5017
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