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Все про:минские соглашения (2692) нормандская четверка (809) Макрон (346)

 Проведем нормандский саммит с целью имплементации минских договоренностей, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрона уверен, что проведение 9 мая в Париже встречи лидеров в "нормандском формате" обеспечит доверие и безопасность в Европе.

Об этом он заявил на пресс конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО в четверг в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над этим с канцлером Меркель. Мы проведем "нормандский саммит" 9 декабря с целью имплементации минских договоренностей. Я убежден, что мы обеспечим сильный европейский суверенитет и построим новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", - заявил Макрона.

Он отметил, что речь идет о стабильности, которая обеспечит отсутствие замороженных конфликтов, в частности, в Украине.

Также читайте: Путин хочет, чтобы Макрон заставил Зеленского подчиниться России, - Süddeutsche Zeitung

"Речь идет о мире и стабильности в Европе, над чем мы работаем", - сказал президент Франции.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.

Источник: https://censor.net.ua/n3162381
 
   
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Написание "минских договорняков" и подписание их с "мирными шахтерами Домбаса" - це рішуча перемога сивочолого гетьмана!!Проведем нормандский саммит с целью имплементации минских договоренностей, - Макрон - Цензор.НЕТ 8211
Все решта - зрада зрадна та капітуляція.
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Ніякої імплементації Мінських угод не може бути, бо путін їх не виконав, тому імплементувати їх може хіба що Макрон у себе во Франції! Накуя нам якась імплементація того що тварь путін 5 років не виконує? Мінські угоди померли і мають бути поховані! Тепер тільки санкції проти путіна, поки росія не подохне! Якщо у Макрона якась інша думка, то він буде її думати наодинці з путіним без України!
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Тільки порох чотири з половиною роки ними путлеру по губах водив, а обране вами непорозуміння стрімголов помчалося їх виконувати.Так кого нам дякувати,зебіл?
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Хроника одного презЕдента ...
28.11.2019 г
Нехарактерная активность Данилова полезшего комментировать всех и вся. Нет активности Пристайко. Активности Богдана уже неделю нет. Выползшая из-под ... Мендель нагло заигрывает с Коломойским
Удивление адвокатов - с какого это перепугу ГБР ведет дела чисто СБУ... (Потому что Баканов умный, а Трубе все равно труба).
Кабмин начинает "грести по сусекам" - останавливает финансирование проектов, экономя деньги.
КМИС продолжает гробить рейтинг Зеленского приводя его к реальности
За ноябрь который еще не закончился у них падения Вовы 12% Еще пара заходов и вы познаете истину и истина приведет к вам СБУ
Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.

У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.

На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".
Судя по всему, главные модератором российских интересов в Украине становится министр иностранных дел Пристайко. Его активное общение с главой администрации президента РФ Вайно становится чуть ли не ежедневным. У нас нет пока достоверных данных о содержании этих переговоров, но есть глубокое и обоснованное сомнение в самом Пристайко, пророссийские взгляды которого известны давно. Его путь на дипломатическую службу через Киевский политех и протекцию папы генерала КГБ тоже не вызывает доверия. Кроме активного и последовательного разваливания дипломатической службы Украины он особо ничем на этом поприще не отметился.

27.11.2019 г.
Правительство кроме всего утвердило комплекс мероприятий по переходу оплаты потребителей газа на рыночную цену.

Правительство Гончарука нагло врет, когда говорит о "выделении 1.4 млрд." ибо за сегодня ни на какие казначейские счета ничего не поступало.

Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.

Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"

Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !

"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.
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п.с. 27.11.2019 г.
Правительство кроме всего утвердило комплекс мероприятий по переходу оплаты потребителей газа на рыночную цену.
Правительство Гончарука нагло врет, когда говорит о "выделении 1.4 млрд." ибо за сегодня ни на какие казначейские счета ничего не поступало.
Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.
Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"
Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !

"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.
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Путлеровский холуяка! Тьфу! Презрение.
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и оговорка по Фрейду 9 мая вместо 9 декабря(справа от фото в тексте)
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Зебилы собираются чтобы мирные буряты Донбасса ездили по всей Украине с оружием ? Проведем нормандский саммит с целью имплементации минских договоренностей, - Макрон - Цензор.НЕТ 636
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Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles 5 ч.5 часов назад

Проведем нормандский саммит с целью имплементации минских договоренностей, - Макрон - Цензор.НЕТ 7846

Зеленский искренне не понимает почему падает рейтинг. Ведь он посадил военных и волонтёров, согласился платить пенсии бурятским жителям Дамбаса, отвёл войска, вернул регионалов, возобновил закупку электроэнергии у террористов и дружит с ******.
Короче, сделал всё, чего хотели 73%
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Заметили оговорку по Фрейду? 9 мая, а не 9 декабря(ниже заголовка справа от фото)
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Интересно, чья это оговорка?
Макрона или цензора?

На Укрiнформ все верно:
""Ми працюємо над цим із канцлером Меркель. Ми проведемо "нормандський саміт" 9 грудня з метою імплементації мінських домовленостей. Я переконаний, що ми забезпечимо сильний європейський суверенітет та розбудуємо нову архітектуру довіри й безпеки в Європі", - заявив Макрон."
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