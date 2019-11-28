 Проведем нормандский саммит с целью имплементации минских договоренностей, - Макрон

Об этом он заявил на пресс конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО в четверг в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы работаем над этим с канцлером Меркель. Мы проведем "нормандский саммит" 9 декабря с целью имплементации минских договоренностей. Я убежден, что мы обеспечим сильный европейский суверенитет и построим новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", - заявил Макрона.
Он отметил, что речь идет о стабильности, которая обеспечит отсутствие замороженных конфликтов, в частности, в Украине.
"Речь идет о мире и стабильности в Европе, над чем мы работаем", - сказал президент Франции.
Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.
Все решта - зрада зрадна та капітуляція.
28.11.2019 г
Нехарактерная активность Данилова полезшего комментировать всех и вся. Нет активности Пристайко. Активности Богдана уже неделю нет. Выползшая из-под ... Мендель нагло заигрывает с Коломойским
Удивление адвокатов - с какого это перепугу ГБР ведет дела чисто СБУ... (Потому что Баканов умный, а Трубе все равно труба).
Кабмин начинает "грести по сусекам" - останавливает финансирование проектов, экономя деньги.
КМИС продолжает гробить рейтинг Зеленского приводя его к реальности
За ноябрь который еще не закончился у них падения Вовы 12% Еще пара заходов и вы познаете истину и истина приведет к вам СБУ
Торжественно сообщаем народу Украины, что президент Украины отсутствует на своем рабочем месте. По слухам - проблемы со здоровьем.
У Самбул (Маруся Звиробий) с утра обыски. ГБР и СБУ решили топить остатки Вовиного имиджа уж полностью. Репутационный урон будет огромным.
На территории резиденции Зеленского спецбригада "Скорой".
Судя по всему, главные модератором российских интересов в Украине становится министр иностранных дел Пристайко. Его активное общение с главой администрации президента РФ Вайно становится чуть ли не ежедневным. У нас нет пока достоверных данных о содержании этих переговоров, но есть глубокое и обоснованное сомнение в самом Пристайко, пророссийские взгляды которого известны давно. Его путь на дипломатическую службу через Киевский политех и протекцию папы генерала КГБ тоже не вызывает доверия. Кроме активного и последовательного разваливания дипломатической службы Украины он особо ничем на этом поприще не отметился.
27.11.2019 г.
Правительство кроме всего утвердило комплекс мероприятий по переходу оплаты потребителей газа на рыночную цену.
Правительство Гончарука нагло врет, когда говорит о "выделении 1.4 млрд." ибо за сегодня ни на какие казначейские счета ничего не поступало.
Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.
Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"
Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !
"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.
Правительство кроме всего утвердило комплекс мероприятий по переходу оплаты потребителей газа на рыночную цену.
Правительство Гончарука нагло врет, когда говорит о "выделении 1.4 млрд." ибо за сегодня ни на какие казначейские счета ничего не поступало.
Кабмин нагло мстит ПенсФонду за отказ незаконно передать ему деньги на выплаты по больничным.
Гончарук нагло врет об отсутствии переговоров о прямых поставках газа с РФ. переговоры ведутся в обход "Нафтогаза"
Кабмин ВНЕ бюджета, потратил почти 76 млн. гривен на придурочную идею "Страны в айфоне" ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРОЙ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО БЮДЖЕТОМ !
"Кабмин принял решение о проведении аудита Пенсионного фонда. "
Ну это уже чисто месть.
Зеленский искренне не понимает почему падает рейтинг. Ведь он посадил военных и волонтёров, согласился платить пенсии бурятским жителям Дамбаса, отвёл войска, вернул регионалов, возобновил закупку электроэнергии у террористов и дружит с ******.
Короче, сделал всё, чего хотели 73%
Макрона или цензора?
На Укрiнформ все верно:
""Ми працюємо над цим із канцлером Меркель. Ми проведемо "нормандський саміт" 9 грудня з метою імплементації мінських домовленостей. Я переконаний, що ми забезпечимо сильний європейський суверенітет та розбудуємо нову архітектуру довіри й безпеки в Європі", - заявив Макрон."