 Проведем нормандский саммит с целью имплементации минских договоренностей, - Макрон

Об этом он заявил на пресс конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО в четверг в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы работаем над этим с канцлером Меркель. Мы проведем "нормандский саммит" 9 декабря с целью имплементации минских договоренностей. Я убежден, что мы обеспечим сильный европейский суверенитет и построим новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", - заявил Макрона.

Он отметил, что речь идет о стабильности, которая обеспечит отсутствие замороженных конфликтов, в частности, в Украине.

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"Речь идет о мире и стабильности в Европе, над чем мы работаем", - сказал президент Франции.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эмманюэлем Макроном. В результате разговора всеми сторонами согласована дата проведения встречи в "нормандском формате" - 9 декабря в Париже.