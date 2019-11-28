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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1450) тюрьма (652) Малюська Денис (12)

 Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська

Министерство юстиции в связи с недостаточным финансированием планирует массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, чтобы за высвободившиеся средства создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр юстиции Денис Малюська на презентации "To do list" Минюста 28 ноября.

"Три ключевые цели, которых мы планируем достичь, - это доступ заключенных к образованию и коррекционным программам, увеличение финансирования на медицину, питание и быт и заработной платы работников. К сожалению, в сегодняшнем бюджете мы не смогли получить увеличение финансирования пенитенциарной системы , поэтому единственным выходом для достижения этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где тюрьмы не заполнены. Это будет трудно, это будет сложно, это потребует много ресурсов, но другого выхода у нас нет", - сказал Малюська.

В этом контексте он выразил надежду, что после этого сокращения Минюст сможет существенно увеличить заработные платы остальных работников и "хоть как-то привести в нормальное состояние" учреждения, которые продолжат функционировать.

Малюська также сообщил о планах Минюста дать возможность работать частным СИЗО. По его словам, по сути, это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться в ожидании приговора суда.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162380
 
 
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То есть вместо посадок будет освобождение с последующим трудоустройством в СН? Зебилы браво Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська - Цензор.НЕТ 5234
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...чтобы за высвободившиеся средства создать надлежащие условия и повысить зарплаты в остальных пенитенциарных учреждениях.

Сказал, что бабла за передачу наркотиков и подгон проституток уже не хватает.
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да сколько кроватей не переставляй в бордле... а проститутке в 44 года как то трудно выдавать себя за 25 летнюю... так и Зеленское быдло что захватило власть страна нищает люди скоро голодать начнут естественно люмпен и сфабрикованные посадки косяком пойдут они что осужденных будут по 100 человек в 10 человечную камеру запихивать... о они еще не поняли эти обрезаныне евреи что такое всеукраинский тюремный бунт... а может Зедебилов просто ликвидировать как явление и страна перестанет быть подразделением дурдома А???!!!!
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"Потому что раньше воровали триллиардами, поэтому и хватало," - логика зелохов.
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Теперь ворье будут направлять на исправительные работы в свой "дружный" коллектив.
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Слугам народа срочно нужен кадровый резерв!
Из-за недостаточного финансирования планируется массовое закрытие тюрем и сокращение персонала, - Малюська - Цензор.НЕТ 6816
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теперь чтоб попасть на нары нужно будет записаться в очередь
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цє велике досягнення новоі влади)) отака вона оптимізація)) жить станет веселее и безопаснее))
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Корабль государственности все сильнее и сильнее кренится на борт..... Еще чуть-чуть и.......
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Взагалі зеки мають самі себе утримувати - підсобні господарства, робота
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Я че то не понял. А от это "весна прийдет, сажать будем" а куда????
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