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 Политика Украины
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 За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский

В Украине могут ввести уголовную ответственность для решения возможной проблемы скупки земли украинцами с двойным гражданством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский.

По его словам, если после покупки земли окажется, что у покупателя есть второй паспорт, могут быть последствия.

"Есть много идей относительно поправок (к проекту о рынке земли, - Ред.). Но мы должны помнить, если у человека уже есть украинский паспорт, он все равно является гражданином Украины", - заявил Сольский.

В то же время на сегодня в Украине отсутствует действенный механизм, по которому можно проверить наличие второго паспорта.

"Такая проблема есть. Моя мысль в том, что это нужно урегулировать на уровне ответственности. Потому что, смотрите, 99% граждан, имеющих второй паспорт, если вы спросите, они вам скажут: "нет, не имею ". Как это проверить? Нет же публичных реестров, вы не направите запрос в 200 стран мира. Во-первых, вы не будете это делать по каждому гражданину. Во-вторых, если вы это сделаете, 99,9% стран ответят, что они эту информацию не дают", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162379
 
 
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За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский

А с тройным? За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 4227
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Когда коту нечего делать он лижет себе яйца.
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За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский

А с тройным? За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 4227
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С языка снял,в бени 3 паспорта,и ещё,конечные бенефициары,будут указаны?,или опять будут бекать и мекать зебилам по ушам?....
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Когда коту нечего делать он лижет себе яйца.
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лиш бы не откусил в зеленой запарке......
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Зебилы, сейчас почти четверть Украины уже с двойным гражданством (весь Крым, скоро будет пол Донбасса, на западной Украине многие, итд), то есть каждого четвертого украинца за покупку земли будут сажать в тюрьму? Зебилы браво За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 2833
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Змамість української землі в них вже є іноЗЕМНЕ підданство... То хай зяпало не розкривають.
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Якщо є інше громадянство, то карати на горло, щоб не зазіхав на землю..
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«Якщо хтось захотів би землі вашої, то киньте йому до уст повно, хай покладе до пащі своєї і не каже жодного слова. Будете синами своїх Богів, і сила їхня пребуде з вами до кінця!«
Велесова Книга (17-В)
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ЗАСТЕРІГАЄМО ВЛАДУ УКРАЇНИ, ЩО В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЗВИЧАЄВИХ УКРАЇНСЬКИХ НОРМ КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ, БУДЕ НАКЛИКАНЕ ДОВІЧНЕ ПРОКЛЯТТЯ НА ГОЛОВИ ТИХ МОЖНОВЛАДЦІВ, ХТО ЗАХОЧЕ ЗРАДИТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД І ПРОДАТИ ЧУЖИНЦЯМ СВЯЩЕННУ ЗЕМЛЮ УКРАЇНИ-РУСІ, ТА НА ГОЛОВИ ЇХНІХ НАЩАДКІВ НА ВІКИ ВІЧНІ! Як сказано у Велесовій Книзі: "поглине їх та земля і здохнуть в Марі, і Мор їх візьме"!
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закон еще не принят - кацапня уже в низкой стойке...

и пугалово включилось - инвесторы косяками и попрут..
кароче бене от шмаркли капнуло....
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А за наличие уже имеющейся земли для граждан с двойным, тройным, четверным, ит.д. гражданством объявляется амнистия?
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ПыСы. Вы что там совсем офигели? Это ж придется себя любимого посадить! НЕ В-Е-Р-Ю.... За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 3565 За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 3565 За покупку земли украинцами с двойным гражданством могут ввести уголовную ответственность, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 3565
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За саме подвійне громадянство треба закривати, або позбавляти Українського.
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