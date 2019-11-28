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 Политика Украины
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Все про:Лавров (1657) Путин (25191) нормандская четверка (809) Трехсторонняя контактная группа (168) Верещук (35)

 "Пусть Путин приедет", - нардеп от СН Верещук ответила на слова Лаврова о диалоге с террористами

Украине не будет вести прямые переговоры с главарями террористов. Все общение с представителями НВФ происходит в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом заявила народный депутат от правящей партии "Слуга народа" Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель". Таким образом она прокомментировала требование главы МИД России Сергея Лаврова к Украине "начать прямой диалог с Донбассом".

"Лавров будет удивлен, но у нас есть прямой диалог с Донбассом. У нас есть трехсторонняя контактная группа в Минске, там есть четыре направления – гуманитарное, экономическое, в сфере безопасности и политическое. Там присутствуют представители непризнанных "республик", – заявила нардеп.

"А как другим способом можно с ними разговаривать? Другой контактной группы нет. Если Лавров говорит о прямых переговорах – пожалуйста, приезжаем в Минск и разговариваем. Мы что, должны приходить на линию разграничения и о чем-то с ними договариваться?" – добавила она.

Читайте на Цензор.НЕТ: На саммите "нормандской четверки" РФ призовет Украину к "прямому диалогу с Донбассом", - Лавров

Депутат напомнила, что Украина и Россия в Минске переговариваются при посредничестве ОБСЕ, а представители "Л/ДНР" выступают от российской стороны.

По ее словам, для того, чтобы президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в этих переговорах, "пусть президент Путин туда приедет, нет вопросов".

"Если мы хотим расширить до такого уровня, если это новый формат и это на самом деле поможет, давайте при посредничестве ОБСЕ тогда садится сторона Российская Федерация на уровне президентов… Пусть президент Путин примет главарей и выступает от их имени, если он хочет разговаривать на уровне", – заявила Верещук.

Также на Цензор.НЕТ: Зеленский провел телефонную беседу с Меркель: обсудили подготовку встречи в "нормандском формате"

При этом депутат добавила, что статус главарей "Л/ДНР" никогда не будет поднят до уровня переговоров с президентом Украины.

Накануне, 27 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что во время встречи в "нормандском формате" Украину призовут к "прямому диалогу с Донбассом".

Источник: https://censor.net.ua/n3162377
 
 
 Топ комментарии
 
Сказала бы такое условная Зеркаль или Ирка Геращенко - соеферма уже расплылась бы в комплиментах за отличный троллинг кремля и отстаивание интересов Украины.
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У вас круглосуточно их крутят
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Для ученика средней школы старших классов это логично, а для людей решающих судьбы миллионов это дилетантство.
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Отнюдь - это расставление точек над i.
Ибо переговариваться о чем-то с путинскими марионетками не имеет никакого смысла без присутствия самого путина.
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Какие у слуг лица... такое впечатление, что большевиков показывают в советских пропагандистских фильмах (у нас показывают время от времени)..
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Сказала бы такое условная Зеркаль или Ирка Геращенко - соеферма уже расплылась бы в комплиментах за отличный троллинг кремля и отстаивание интересов Украины.
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Alex Rozhenko. Твой Лавров с Х**лом даже у Слуг народа вызывает отвращение.
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Не приедет. Он, Цап Царапыч, делом занят, гальюны инспектирует.
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Соя, фас! Копайте зраду, опарыши шоколадные! "Пусть Путин приедет", - нардеп от СН Верещук ответила на слова Лаврова о диалоге с террористами - Цензор.НЕТ 6641
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сподіваюсь, санітари не здогадуються, що ти тут усім керуєш
ги
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цікаво, воно хоч саме зрозуміло, що бовкнуло, чи просто озвучила маляву Розумкова?
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Хоть на это ума у зверьков Коломойши хватило))))))
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Я не знаю, может мне это только кажется, но есть такая Мария Захарова, которая обычно озвучивает то, что ей Лавров или Путин говорят.

А тут есть такая Ирина Верещук от правящей партии, которая будет озвучивать то, что ей Зеленский говорит?

Т Е Захарова - это такой механизм, который кидается говном в любого, в кого укажут. При этом если спросить Захарову, она всегда скажет, что это у нее работа такая: она не виновата и это вообще не ее инициатива. Сказали сказать - сказала. Сказали сосать - ...

Народ, да это вообще гениальный ход: телка против телки!

Я честно не знаю, кто такая Ирина и откуда она взялась. Но ход гениальный - потому что женщина женщине всегад может рот заткнуть. Мужчина женщине далеко не всегда. Причем Ирина рот заткнет и потом добавит с улыбкой: ну я же не от себя лично назвала вас пиз...д..ой грязной. Работа у меня такая, вы уж извините меня!

А ее шеф просто откажется от комментария. Он не обязан ничего комментировать, все вопросы к Ирине. А если и она не комментирует, тогда, как сказал Дещица: Не ***** !?!?!?! Ну извините....
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