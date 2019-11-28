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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11394) назначение (1526) Госгеокадастр (99)

 Правительство назначило новым председателем Госгеокадастра Дениса Башлыка

Кабинет министров назначил Дениса Башлыка председателем Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Денис Башлык назначен председателем Госгеокадастра. Кабинет министров также дал поручение Геокадастру отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений и провести Министерству экономики комплексную проверку нарушений законодательства по управлению землей", - написал Милованов.

Он отметил, что Минэкономики должно в месячный срок проверить работу Госгеокадастра и его территориальных органов. В частности, в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрении обращений относительно продления (обновления) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018 - 2019 гг.

Также отмечается, что Минэкономики должно предоставить правительству информацию о результатах проверки в двухнедельный срок со дня ее завершения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3162375
 
 
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http://intelektnacii.top/geopolitica/shche-raz-pro-nashu-zemliu/



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