 Правительство назначило новым председателем Госгеокадастра Дениса Башлыка

Об этом написал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Денис Башлык назначен председателем Госгеокадастра. Кабинет министров также дал поручение Геокадастру отстранить всех руководителей и заместителей руководителей региональных отделений и провести Министерству экономики комплексную проверку нарушений законодательства по управлению землей", - написал Милованов.

Он отметил, что Минэкономики должно в месячный срок проверить работу Госгеокадастра и его территориальных органов. В частности, в части соблюдения требований законодательства при распоряжении землями сельскохозяйственного назначения государственной собственности, регистрации земельных участков и рассмотрении обращений относительно продления (обновления) договоров аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной формы собственности за период 2018 - 2019 гг.

Также отмечается, что Минэкономики должно предоставить правительству информацию о результатах проверки в двухнедельный срок со дня ее завершения.

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